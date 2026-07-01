Jack London: l’escriptor que va convertir la natura en una gran aventura

Aquest any es commemoren els 150 anys del naixement de Jack London, un dels escriptors d’aventures més influents dels Estats Units. Nascut amb el nom de John Griffith London a San Francisco el 12 de gener de 1876, es va fer famós per les seues emocionants històries sobre la supervivència, la natura i la relació entre els humans i els animals. Tot i que la seua vida va ser curta —va morir el 22 de novembre de 1916, als quaranta anys—, les seues obres continuen sent llegides arreu del món.
Abans de convertir-se en un escriptor d’èxit, London va treballar en molts oficis i va viatjar molt. Les seues experiències com a mariner, buscador d’or i periodista van inspirar moltes de les seues històries. Va escriure més de vint novel·les i desenes de contes, assajos i poemes. Les seues obres exploren sovint el coratge, l’instint i la lluita per sobreviure en entorns difícils.
La crida del bosc
Publicada el 1903, La crida del bosc va convertir Jack London en una estrella internacional de la literatura. La novel·la explica la història d’en Buck, un gos domesticat que viu còmodament a Califòrnia. Un dia és segrestat i venut com a gos de trineu durant la febre de l’or del Klondike, al territori del Yukón, al Canadà.
En aquell nord gelat i hostil, en Buck ha d’aprendre a sobreviure. S’enfronta a amos cruels, a un clima extrem i a la competència d’altres gossos. A mesura que avança la història, es fa més fort i descobreix els seus instints més primitius. Sent una poderosa atracció cap a la natura i, finalment, respon a «la crida del bosc», abandonant el món dels humans per viure lliurement a la natura salvatge.
La novel·la no és només una història d’aventures, sinó també una reflexió sobre el conflicte entre la civilització i la natura. London suggereix que, sota la vida moderna, encara hi ha un esperit salvatge dins de tots els éssers vius.
Ullal Blanc
Tres anys més tard, el 1906, London va publicar Ullal Blanc, la novel·la que es convertiria en una de les seues obres més conegudes. En certa manera, és el contrari de La crida del bosc. Mentre que en Buck passa de la civilització a la vida salvatge, el camí d’Ullal Blanc és justament l’invers.
La història segueix Ullal Blanc, un llop-gos nascut als boscos salvatges del Yukón. Des de menut experimenta la fam, la violència i la por. Després de ser capturat pels humans, pateix maltractaments i és obligat a lluitar contra altres animals. Aquestes experiències el converteixen en un ésser desconfiat i agressiu.
Tot canvia quan coneix en Weedon Scott, un home amable i pacient que el tracta amb amor i respecte. A poc a poc, Ullal Blanc aprèn a confiar en els humans i es converteix en un company fidel. La novel·la mostra que la bondat i la compassió poden transformar fins i tot la criatura més ferida i espantada.
Igual que La crida del bosc, Ullal Blanc és molt més que una novel·la d’aventures. Explora temes com la supervivència, la lleialtat, la crueltat i el poder de l’amor. A través de la història d’un animal, London planteja importants reflexions sobre la naturalesa humana i la societat.
Un llegat que perdura
Cent cinquanta anys després del seu naixement, Jack London continua sent un dels grans escriptors de la literatura d’aventures. Les seues històries continuen inspirant els lectors perquè combinen una acció emocionant amb profundes reflexions sobre la vida, la llibertat i el món natural. La crida del bosc i Ullal Blanc són clàssics intemporals que ens recorden el fort vincle que existeix entre els humans, els animals i la natura.
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