Investigació en Literatura: La Importància dels Treballs de Recerca

Els treballs de recerca de segon de batxillerat sovint es centren en temes científics, filosòfics o tecnològics, només en comptades ocasions s’exploren temes literaris en profunditat. Fins i tot en l’àmbit humanístic se’n realitzen més sobre temes referents a la història. Tanmateix, hi ha apostes destacables com la valuosa col·lecció de llibres que ha sorgit de la Fira Joan Cid i Mulet de Jesús. Des de l’any 2008, s’organitza un concurs dedicat a treballs sobre literatura o l’exili català, i cada any es publica l’obra guanyadora. La col·lecció, de la qual l’aleshores regidora de cultura Dolors Queralt va ser la factòtum, inclou avui dia més de 15 títols publicats.

Aquestes publicacions han estat veritables homenatges a figures literàries nostrades com Manuel Pérez Bonfill, Zoraida Burgos, Gerard Vergés, o les publicacions històriques La Zuda i Géminis, entre molts altres temes diversos. Aquesta extraordinària col·lecció de llibres no ha parat de créixer any rere any, premiant bons alumnes i entusiastes de la literatura com Enric Blanco, Verónica Hernández, Agnès Pegueroles, Laura Navarro, o altres joves que han esdevingut escriptors actuals com Irene López i Jaume Arasa.

En canvi, a part de l’esmentada col·lecció, aquest any voldria destacar dos treballs de recerca molt interessants realitzats per alumnes de l’Institut Dertosa: Laia Cugat i Carla López.

Laia Cugat ha presentat un treball titulat Voces silenciadas escrit en castellà, que tracta sobre poetes estatals que van sofrir l’ostracisme de l’exili interior i exterior per la delicada situació política, tant les que es quedaren a la península com les que hagueren d’emprendre el camí de la diàspora durant dècades. L’estudi inclou figures ben conegudes com Gloria Fuertes o Carmen Conde, així com d’altres de menys renom o francament oblidades. També inclou Clementina Arderiu, una de les grans poetes catalanes del segle passat, al costat d’Anna Murià, Montserrat Abelló i Zoraida Burgos. Arderiu, que va ser l’esposa de Carles Riba, el patriarca de les lletres catalanes d’ascendència tortosina, va conèixer Gerard Vergés i Jesús Massip, llavors molt joves, i van tenir nombroses converses a Peníscola, on estiuejava la parella lletrada. Gerard Vergés li va dedicar unes frases literàries en ocasió del traspàs del seu marit.

D’altra banda, Carla López ha fet un excel·lent treball sobre teatre en homenatge a Plaute i a la seua pròpia passió en la dramatúrgia, explorant grans obres de la literatura romana i grega. La importància de la comèdia romana i hel·lenística radica en noms com Eurípides, Sòfocles, Sèneca o Esquil, que han deixat una empremta perdurable en la literatura universal amb llurs obres remarcables.

També hem d’incloure el treball de recerca en anglès de l’alumne Zeeshan Alí, titulat Homage to Catalonia de George Orwell, en commemoració del 75è aniversari de la mort d’aquest escriptor antiimperialista. En aquest treball, Zeeshan va criticar intensament l’imperialisme i el colonialisme, aportant una perspectiva crítica i reflexiva sobre aquests temes històrics importants.

A molts instituts es realitzen treballs molt valuosos, guiats per professors molt motivats en la seua tasca docent. Uns estudis representen un valuós esforç per aprofundir en temes literaris i honoren la rica herència cultural i literària. Ens recorden la importància de mantenir viva la flama de la literatura a través de la recerca i l’estudi. És admirable veure el compromís i la passió dels professors i alumnes que dediquen temps i esforç a projectes literaris. No podem deixar de mencionar la rapitenca Carme Cruelles, com a capdavantera en aquest àmbit d’un bon grup de professors d’arrel lletrada.

Felicitem l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús per l’organització de la fira i del concurs. El professor i escriptor Manel Ollé considera aquesta col·lecció com una fita important per la qualitat dels estudis publicats. Aquesta iniciativa no només celebra la literatura, sinó que també encoratja els nous talents a explorar i documentar la seva passió per les arts literàries.