Homenatge a l’historiador Hilari Muñoz a Vinallop: Un llegat per a la memòria ilercavona

El passat 26 de juliol, a instàncies de l’alcalde Mateu Vidiella, a Vinallop va retre’s un sentit homenatge a l’historiador Hilari Muñoz, traspassat al mes de febrer als 59 anys, fill de la localitat i gran divulgador del patrimoni antic del territori. L’acte va consistir en una passejada a redós del patrimoni local, amb especial atenció a una sínia en procés de restauració, que Hilari havia destacat en diverses ocasions com a exemple viu de l’enginyeria hidràulica tradicional.

L’homenatge va reunir familiars, veïns i estudiosos, que van recordar la figura d’un home apassionat per la història local i per la recerca de raïls antigues. En paraules dels assistents, Hilari no només investigava, sinó que feia estimar el patrimoni, transmetent el coneixement amb passió.

Amb l’alcalde del poble, Hilari tenia el projecte de traçar una ruta turística i patrimonial pels elements històrics del terme: sínies, coves, restes arqueològiques, camins antics. Aquest recorregut, que havia de mostrar la riquesa patrimonial de Vinallop i del seu entorn, ha quedat inacabat malauradament.

Quan pensem en la partida antiga del terme, inevitablement ens venen al cap llocs emblemàtics com Mianes, on hi ha una necròpolis, o el Pla de les Sitges, indret que guarda testimonis del model de vida del període ibèric. Aquests punts connecten directament amb el poble dels ilercavons, els ibers que habitaven aquest territori des del segle VII al II abans de la nostra era.

Els ilercavons, una civilització mediterrània

Els ilercavons varen ser un dels principals pobles ibers que ocuparen la franja compresa entre el Coll de Balaguer i Almenara, cobrint més o menys l’actual territori de les Terres de l’Ebre, el Priorat, el Matarranya i el Maestrat, una àrea que molts reivindiquen amb el nom històric d’Ilercavònia. Habitaven poblats fortificats situats en alçades estratègiques (oppida) i controlaven tant les vies interiors com els corredors costaners.

Entre els grans jaciments comarcals destaquen el de la Moleta del Remei a Alcanar, el Tossal del Moro a Batea, el Coll del Moro a Gandesa i el Castellet de Banyoles a Tivissa, que il·lustren l’urbanisme, la defensa i la vida quotidiana d’aquesta comunitat.

La base econòmica ilercavona combinava: Agricultura de cereals (blat, ordi), vinya i olivera; ramaderia (oví, porcí) i aprofitament dels espais riberencs i marítims; artesanat especialitzat en ceràmica, tèxtils i metal·lúrgia del ferro; emmagatzematge col·lectiu i gestió dels excedents, clau per a l’intercanvi.

La societat era jerarquitzada, amb una aristocràcia guerrera que exercia lideratge polític i religiós; artesans i pagesia constituïen el gruix de la població. Els ritus funeraris —amb necròpolis com la de Mianes— evidencien creences estructurades i una cura notable pels aixovars i la memòria dels avantpassats.

El nivell d’organització es fa palès en la encunyació de moneda pròpia en diversos tallers regionals, un indicador de capacitat política i comercial. Parlaven ibèric i l’escrivien amb un sistema semi-sil·làbic propi, emprat sobre ceràmiques, ploms i altres suports. Pel que fa a les creences, s’entreveuen cultes vinculats a espais naturals, ancestres i divinitats protectores del llinatge i del territori.

Els ilercavons mantingueren relacions comercials amb grecs i fenicis, com demostren les àmfores i béns d’importació (vi, oli, salses, objectes sumptuaris). A canvi, exportaven excedents agrícoles, productes metal·lúrgics i manufactures locals. Aquest diàleg amb la mar consolidà una **xarxa d’intercanvi** que integrava Ilercavònia en els circuits mediterranis.

El Pla de les Sitges, clau per entendre l’economia ibèrica

El Pla de les Sitges —al terme de Vinallop— és un espai d’alta densitat arqueològica on s’han documentat sitges excavades a terra destinades a emmagatzemar gra i altres productes. Aquest paisatge d’emmagatzematge parla de: Planificació comunitària i control d’excedents; tecnologies de conservació (impermeabilització, segellament).

Logística per a la redistribució local i l’intercanvi a mitjana distància.

Les ceràmiques locals i d’importació, junt amb possibles estructures d’hàbitat i punts de vigilància, suggereixen un nucli productiu integrat a la xarxa d’assentaments ilercavons.

Altres pobles ibers: un mosaic de cultures veïnes

El món ibèric era un mosaic de pobles amb llengua i trets culturals compartits però identitats pròpies:

– Ilergets (plana de Lleida i conca del Segre): potents políticament, coneguts per figures com Indíbil i Mandoni; forta base agrària i oppida ben defensats.

– Ausetans (entorn d’Osona): assentaments en turons estratègics, agricultura diversificada i artesanat de qualitat.

– Laietans (litoral entre el Maresme i el Barcelonès): vocació marítima i comercial, amb centres ibèrics com Iluro (Mataró) i Baetulo (Badalona), oberts a l’intercanvi amb navegants mediterranis.

Un llegat que interpel·la el present

Hilari Muñoz defensava la necessitat de recuperar la memòria compartida i d’entendre l’Ilercavònia —Ebre, Matarranya i Maestrat— com un espai amb identitat històrica pròpia. El seu treball va ser un pont entre passat i present, i el seu record perviu en cada sínia, cada camí i cada jaciment que va estudiar i estimar.

L’homenatge del 26 de juliol no va ser un comiat, sinó una invitació a continuar la seua tasca: caminar, conèixer i preservar. Perquè, com ell recordava, un poble sense memòria és un poble sense futur. En el bategar antic de les sitges, les necròpolis i els oppida, hi trobem encara avui les claus d’un territori que no ha d’oblidar les raïls.