Haikus de l’eclipsi

1

El sol s’apaga,

la tarda es fa més fosca,

i la llum marxa.

2

Negra la lluna,

quan és el sol que tapa,

ombra que passa.

3

Un cel de fosca,

mig tancat per la lluna,

la terra allunya.

4

La fauna calla,

el dia perd el rostre,

el món s’atura.

5

Tremola l’aire,

els camps reben una ombra,

el temps no avança.

6

La mossegada,

la fosca entra de punta

la claror marxa.

7

Per una estona,

la llum esdevé l’ombra,

en la retina.

8

La mar sencera,

un fosc cercle navega,

mentre ens encega.

9

El sol que torna

els ulls veuen bellesa,

la vida encesa.

10

L’eclipsi passa,

una bella vesprada

tothom recorda.