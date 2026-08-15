Emigdi Subirats i Sebastià

Lletres ebrenques

15 d'agost de 2026
poesia
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Haikus de l’eclipsi

1
El sol s’apaga,
la tarda es fa més fosca,
i la llum marxa.
2
Negra la lluna,
quan és el sol que tapa,
ombra que passa.
3
Un cel de fosca,
mig tancat per la lluna,
la terra allunya.
4
La fauna calla,
el dia perd el rostre,
el món s’atura.
5
Tremola l’aire,
els camps reben una ombra,
el temps no avança.
6
La mossegada,
la fosca entra de punta
la claror marxa.
7
Per una estona,
la llum esdevé l’ombra,
en la retina.
8
La mar sencera,
un fosc cercle navega,
mentre ens encega.
9
El sol que torna
els ulls veuen bellesa,
la vida encesa.
10
L’eclipsi passa,
una bella vesprada
tothom recorda.

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