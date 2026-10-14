GUILLEM NICOLAU, rector de Maella, traductor d’Ovidi i precursor de l’humanisme català

Guillem Nicolau (c. 1345-1392) va ser un clergue, escriptor i traductor medieval, conegut especialment per haver estat rector de Maella, i per la seua important contribució a la difusió dels autors clàssics en llengua catalana. És una figura destacada de la cultura literària de la Corona d’Aragó durant el segle XIV i un dels traductors que prepararen el camí cap a l’humanisme català. La seua obra més important és la traducció al català de les Heroides d’Ovidi, realitzada entre 1389 i 1390.
BIOGRAFIA
Guillem Nicolau va néixer probablement cap al 1345, encara que es desconeix el seu lloc exacte de naixement. Alguns investigadors han plantejat la possibilitat que fos originari de Maella o d’alguna població propera, però no existeix documentació concloent que ho confirme. Va rebre una formació eclesiàstica i humanística que li va permetre assolir un excel·lent coneixement del llatí.
Sabem que durant els anys 1373 i 1375 estudiava dret canònic.L’any 1366 va ingressar a la Cancelleria Reial com a escrivà de la reina Elionor de Sicília, esposa de Pere III el Cerimoniós. Posteriorment va esdevindre capellà de la reina i, més endavant, dels reis Pere III i Joan I. Aquesta vinculació amb la cort li va permetre participar activament en la vida cultural i intel·lectual de la Corona d’Aragó. Els monarques li confiaren diversos treballs literaris i historiogràfics, especialment traduccions. La seua trajectòria demostra la importància dels clergues com a transmissors de cultura durant l’edat mitjana.
RECTOR DE MAELLA
La relació de Guillem Nicolau amb Maella constitueix un dels aspectes més interessants de la seua biografia. L’any 1373, Pere III el Cerimoniós va recomanar Nicolau al papa Gregori XI perquè obtingués un benefici eclesiàstic a Maella. Dos anys després, el monarca també va recomanar-lo per a un benefici a Tiana, al Maresme. Finalment aconseguí la rectoria de Maella.
Segons la documentació estudiada, va ser rector de Maella almenys des de 1377 fins a la seua mort, situada probablement el 1392.
Una visita pastoral de 1387 recull una valoració desfavorable de la conducta del rector, a qui els visitadors atribuïren costums relaxats i afició a la beguda. Aquest testimoni resulta interessant perquè mostra una personalitat que no sempre s’ajustava als ideals eclesiàstics de l’època. Tanmateix, aquestes observacions no semblen haver perjudicat les seues relacions amb la cort. L’any 1390, la reina Violant de Bar encara s’hi adreçava amb expressions afectuoses i de confiança.
LA TRADUCCIÓ DE LES HEROIDES D’OVIDI
La seua gran aportació literària va ser la traducció al català de les Heroides, del poeta llatí Ovidi. La va elaborar entre 1389 i 1390. Les Heroides constitueixen una col·lecció de cartes poètiques atribuïdes a heroïnes i altres personatges de la mitologia clàssica.
Entre les protagonistes trobem:
– Penèlope, esposa d’Ulisses.
– Dido, reina de Cartago.
– Fedra, enamorada d’Hipòlit.
– Ariadna, abandonada per Teseu.
– Medea, traïda per Jàson.
Les cartes expressen sentiments com l’amor, l’abandonament, la gelosia, el dolor i la desesperació.
La versió de Nicolau va ser una de les contribucions més destacades a la recepció de la literatura clàssica en català medieval. La traducció estava escrita en prosa i incorporava explicacions que ajudaven a comprendre les referències mitològiques. Nicolau també hi va afegir glosses marginals que aclarien passatges i conceptes. La traducció va despertar l’interès de Joan I i de la reina Violant de Bar. La seua influència arribaria fins al segle XV, especialment a la literatura de Joanot Martorell.
En efecte, s’ha documentat la utilització de la traducció de Nicolau en el Tirant lo Blanc. Això converteix el rector de Maella en una figura important per comprendre la transmissió dels clàssics a la literatura catalana medieval.
ALTRES OBRES I TRADUCCIONS
seua
També va traduir del llatí al català el Chronicon Siculum, una crònica relacionada amb la història de Sicília. Aquest treball estava vinculat als interessos polítics i dinàstics de la monarquia aragonesa al Mediterrani.
Abans de 1375 havia redactat epitafis en llatí destinats a les tombes dels reis Jaume II i Alfons IV. Aquest encàrrec evidencia el prestigi que havia assolit com a escriptor llatí al servei de la monarquia.
GUILLEM NICOLAU I L’HUMANISME CATALÀ
Guillem Nicolau va viure en un període de transformacions culturals. Durant la segona meitat del segle XIV, la Corona d’Aragó experimentà un interès creixent per la literatura clàssica. Els autors grecs i llatins començaren a adquirir una nova importància en els cercles cortesans. Aquest procés preparà el desenvolupament de l’humanisme català, que tindria en Bernat Metge una de les figures més representatives.
Per què Nicolau és important?
La seua trajectòria presenta tres característiques fonamentals.
– Recuperació dels clàssics. La traducció d’Ovidi permetia accedir a una obra de la literatura llatina en llengua catalana.
– Prestigi de la llengua catalana. La seua obra demostrava que el català podia transmetre continguts literaris complexos procedents de la tradició clàssica.
– Influència en la literatura posterior. Les seues traduccions van circular durant el segle XV i contribuïren a enriquir els recursos expressius dels escriptors catalans. Cal considerar-lo, per tant, un precursor de l’humanisme més que no pas un humanista plenament renaixentista.
GUILLEM NICOLAU I JOANOT MARTORELL
Una de les qüestions més rellevants de la seau aportació literària és la influència que exercí sobre el Tirant lo Blanc. Joanot Martorell va utilitzar materials procedents de les Heroides d’Ovidi a través de la traducció catalana de Guillem Nicolau. Aquesta influència es manifesta especialment en determinats passatges de caràcter amorós i retòric. La literatura sentimental i epistolar clàssica proporcionava models expressius per a les declaracions amoroses i els discursos dels personatges. Així, un traductor vinculat a Maella contribuí indirectament a la construcció d’una de les novel·les més importants de la literatura europea del segle XV.
MAELLA I LA CULTURA CATALANA MEDIEVAL
La figura de Guillem Nicolau és especialment significativa per estudiar la història cultural dels territoris catalanoparlants de l’Aragó. Maella, situada a l’actual comarca del Baix Aragó-Casp, forma part d’un espai de contacte històric entre Aragó i Catalunya. Durant l’edat mitjana, aquests territoris participaven de les estructures polítiques, eclesiàstiques i culturals de la Corona d’Aragó. La trajectòria de Nicolau evidencia les connexions entre les poblacions de l’interior i els centres de producció cultural de la monarquia.
CRONOLOGIA
c. 1345 Naixement probable de Guillem Nicolau.
1366 Ingressa a la Cancelleria Reial.
1370 Esdevé capellà de la reina Elionor.
1373 Pere III el recomana per obtenir un benefici a Maella.
1375 Estudia dret canònic i consta la seua activitat literària cortesana.
1377 Ja consta com a rector de Maella, segons la documentació estudiada.
1387 Una visita pastoral documenta la seva presència a Maella.
1389-1390 Tradueix les Heroides d’Ovidi al català.
1390 Manté correspondència amb la reina Violant de Bar.
1392 Data probable de la seua mort.
LA IMPORTÀNCIA HISTÒRICA DE GUILLEM NICOLAU
Guillem Nicolau mereix ocupar un lloc destacat en qualsevol estudi sobre la literatura catalana medieval vinculada a les terres de l’Ebre, el Matarranya i la Franja. La seua figura permet relacionar tres realitats culturals:
La Maella medieval, on exercí el seu ministeri eclesiàstic. La cort de la Corona d’Aragó, on va desenvolupar una activitat literària al servei dels monarques. La tradició clàssica, que va contribuir a difondre mitjançant les seves traduccions. La seua aportació més perdurable és haver participat en la incorporació d’Ovidi a la literatura catalana i haver contribuït, amb aquesta tasca, al desenvolupament de la prosa literària medieval.
Guillem Nicolau és un exemple de la riquesa de la cultura catalana medieval als territoris que actualment formen part de l’Aragó. Des de la rectoria de Maella fins a la cort dels reis d’Aragó, Nicolau va esdevenir un pont entre la cultura clàssica llatina i les lletres catalanes. La seua obra demostra que la història literària de la Franja no és perifèrica, sinó que participa directament en alguns dels grans processos de transformació cultural de la literatura catalana.
Guillem Nicolau, el rector de Maella, fou un dels homes que ajudaren a obrir les portes de la literatura catalana al món clàssic.
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