“Gerard Vergés, tretze cops imperfecte” per Emigdi Subirats

El llibre “Gerard Vergés, tretze cops imperfecte” d’Emigdi Subirats ofereix una anàlisi detallada de la vida i obra de Gerard Vergés, aprofundint en la seva relació amb altres autors i temes literaris.

Capítols destacats

La infància i els orígens: Subirats descriu la influència de la infància de Vergés a les Terres de l’Ebre i com els paisatges, els costums i la cultura local van marcar els seus primers anys de vida.

Formació intel·lectual: S’explora la seva formació acadèmica i les primeres influències literàries, així com la seva fascinació per la poesia clàssica i moderna.

Obra poètica: Aquest capítol analitza les seves principals obres de poesia, destacant la profunditat emocional i la complexitat temàtica dels seus poemes.

Prosa i narrativa: Subirats detalla la contribució de Vergés a la prosa catalana, subratllant la seva habilitat per combinar elements de la literatura clàssica amb una narrativa moderna.

Traduccions: Es revisen les seves traduccions, especialment la seva versió de l’obra de William Shakespeare, on Vergés mostra la seva capacitat per mantenir la bellesa poètica de l’original mentre aporta una nova llum a les paraules de Shakespeare.

Gastronomia: Una faceta menys coneguda de Vergés és la seva passió per la gastronomia, que Subirats explora amb detall, ressaltant la seva habilitat per combinar l’art de la cuina amb l’art de la paraula.

Reflexions filosòfiques: Es discuteixen les seves reflexions filosòfiques i com aquestes es reflecteixen en la seva obra, oferint una visió profunda sobre la seva visió del món.

Relació amb altres autors: Ausiàs March, Jacint Verdaguer, Carles Riba

Subirats també aborda la relació de Vergés amb altres grans autors de la literatura catalana, com Ausiàs March, Jacint Verdaguer i Carles Riba:

Ausiàs March: Subirats destaca la influència d’Ausiàs March en l’obra de Vergés, especialment en la seva poesia amorosa i la seva reflexió sobre la mortalitat. Vergés admirava March per la seva habilitat per capturar emocions profundes i per la seva capacitat per barrejar elements filosòfics amb la poesia.

Jacint Verdaguer: La relació de Vergés amb Jacint Verdaguer és complexa i pleja d’admiració i crítica. Vergés considerava Verdaguer com un dels grans poetes èpics de la literatura catalana, però també el criticava per la seva poesia popular, que Vergés considerava inferior. Subirats explora aquest amor-odi, mostrant com Verdaguer va influir en la poesia de Vergés, tot i les seves diferències estilístiques.

Carles Riba: Carles Riba és presentat com un dels poetes més importants de la literatura catalana del segle XX, i Vergés el considerava el seu poeta preferit. Subirats parla de la correspondència entre Vergés i Riba, mostrant com aquesta relació va influir en l’obra de Vergés. Riba era una figura d’inspiració per a Vergés, i la seva mort va ser un moment important en la vida de Vergés, que va escriure una esquela mortuòria en el seu honor.

Aquestes relacions mostren com Vergés es va nodrir de les influències dels grans poetes catalans, alhora que va desenvolupar una veu pròpia i única dins de la literatura catalana.

Opinions destacades sobre “Gerard Vergés, tretze cops imperfecte”

Eduard Sánchez, un altre escriptor de les Terres de l’Ebre, ha elogiat l’obra de Subirats per la seva capacitat per capturar l’essència de Vergés. Segons Sánchez, el llibre és una lectura obligada per a qualsevol que vulgui entendre la profunditat i la complexitat de l’obra de Vergés.

Jesús Tibau ha destacat la riquesa del detall en el llibre, afirmant que Subirats ha fet un treball excel·lent en presentar no només l’obra literària de Vergés, sinó també la seva personalitat i influència cultural.

Tomàs Camacho ha subratllat l’homenatge que “Gerard Vergés, tretze cops imperfecte” representa per a la cultura de les Terres de l’Ebre, ressaltant la importància de reconèixer i preservar el llegat de figures culturals com Vergés.

Valoració Final

“Gerard Vergés, tretze cops imperfecte” és una obra essencial per a comprendre la figura de Gerard Vergés. Emigdi Subirats ofereix una anàlisi exhaustiva i sentida de la seva vida i obra, destacant les múltiples facetes d’aquest escriptor polifacètic. El llibre és un tribut a la seva contribució a la literatura catalana i a la cultura de les Terres de l’Ebre, que continua inspirant noves generacions de lectors i escriptors. La seva obra és una font de descobriments i redescobriments constants