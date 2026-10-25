Gerard Vergés i Juan Ramón Jiménez: setanta anys d’una carta al poeta de Moguer

El 25 d’octubre de 1956, l’Acadèmia Sueca anunciava la concessió del Premi Nobel de Literatura al poeta andalús Juan Ramón Jiménez (Moguer, 1881 – San Juan de Puerto Rico, 1958), una de les veus més influents de la lírica castellana contemporània. El reconeixement internacional arribava, tanmateix, en un dels moments més dolorosos de la seua existència. Només tres dies després moria a Puerto Rico la seua esposa, Zenobia Camprubí, companya inseparable, traductora, escriptora i figura intel·lectual de primera magnitud. L’alegria del guardó quedava inevitablement eclipsada per la tragèdia personal.
Un mes després, al número 2 de la revista GEMINIS, el jove poeta Gerard Vergés i Príncep, publicava una carta literària adreçada al flamant Premi Nobel. La titulava Juan Ramón Jiménez, poeta i constituïa una declaració d’admiració envers aquell escriptor que havia transformat profundament els camins de la poesia castellana. Era, alhora, un document de gran interès per comprendre la formació intel·lectual de Vergés i la seua concepció de la creació poètica.
Setanta anys després, aquella carta adquireix una significació especial. Del 26 al 28 d’octubre de 2026, Moguer i Huelva achan acollit el congrés internacional Zenobia Camprubí, Juan Ramón Jiménez y el 27. Magisterio y vigencia, una trobada acadèmica i literària que ha commemorat el setantè aniversari del Nobel i de la mort de Zenobia, i que ha reivindicat la transcendència d’ambdós intel·lectuals en la configuració de la modernitat literària.
El congrés ha reunit investigadors, professors, escriptors i especialistes en la Generació del 27. Entre els seus objectius destaquen la revisió del mestratge exercit per Juan Ramón Jiménez sobre els poetes d’aquesta generació, l’estudi de la seua influència en les promocions literàries posteriors i la recuperació del protagonisme intel·lectual de Zenobia Camprubí.
Una carta des de Tortosa al poeta universal
La carta de Gerard Vergés comença amb una expressió d’una tendresa extraordinària: «Em deixaràs que et tutegi, Juan Ramón, tal com ho fem amb els avis estimats.» Aquest inici ja ens revela el to de tot l’escrit. No ens trobem davant d’un estudi acadèmic ni tampoc d’una felicitació protocol·lària. Vergés s’adreça al poeta de Moguer amb una familiaritat afectuosa, com qui conversa amb un mestre admirat des de la distància geogràfica i generacional. El jove tortosí sap perfectament que el Nobel arriba acompanyat d’una desgràcia irreparable i, per això, evita qualsevol consol superficial. Prefereix respectar la soledat del dolor i parlar d’allò que els uneix: la poesia.
El text esdevé llavors una reflexió sobre la grandesa literària de Juan Ramón Jiménez. Vergés no dubta a considerar-lo probablement el poeta més gran del segle XX. Ho fa, però, amb una subtil distinció entre els conceptes de poeta «gran» i poeta «major», perquè desconfia de les classificacions convencionals dels manuals de literatura. La poesia, segons la mirada del jove escriptor, no es pot reduir a jerarquies acadèmiques ni a etiquetes generacionals.
Una de les idees centrals de la carta és que la història de la lírica castellana presenta un abans i un després de Juan Ramón Jiménez. Vergés reconeix en el poeta andalús una capacitat extraordinària per despullar el llenguatge dels artificis retòrics i conduir-lo cap a una expressió essencial, depurada i profundament personal.
Aquesta admiració, tanmateix, no li impedeix situar-lo dins d’una tradició literària. Vergés recorda el paper fonamental de Rubén Darío i reivindica la continuïtat històrica dels moviments estètics. Cap renovació artística no apareix del no-res, perquè tota gran obra és hereva d’una experiència anterior. Juan Ramón havia sabut portar fins a una plenitud singular aquella transformació de la sensibilitat poètica que el modernisme havia anunciat.
Resulta especialment interessant que un Gerard Vergés tan jove formulés aquestes consideracions amb tanta seguretat intel·lectual. La carta ens mostra un escriptor que ja posseïa una cultura literària notable, familiaritzat amb els grans noms de la poesia i amb una concepció exigent de l’ofici d’escriure. Hi trobem, en certa manera, alguns dels trets que posteriorment caracteritzarien la seua pròpia obra: el gust per la precisió verbal, el diàleg amb els clàssics, la ironia subtil i una profunda consciència de la tradició.
Platero, els jardins interiors i l’aprenentatge de la bellesa
La carta adquireix una dimensió encara més íntima quan Vergés recorda la lectura de Platero y yo. Aquell ruquet menut, pelut i suau havia entrat en l’imaginari sentimental de diverses generacions de lectors, també a les terres catalanes. Vergés evoca la tendresa de Platero, els paisatges de Moguer i les roses dels jardins interiors del poeta. No es tracta únicament d’una remembrança infantil, sinó del reconeixement d’un mestratge que havia acompanyat el seu descobriment de la literatura.
La defensa de la modernitat poètica constitueix un dels aspectes més reveladors de la carta. En plena dictadura franquista, quan bona part de la cultura oficial continuava sotmesa a plantejaments conservadors, un jove escriptor de Tortosa proclamava la seua admiració per un poeta republicà exiliat, representant d’una concepció lliure i universal de la literatura. No era un gest insignificant. Juan Ramón Jiménez havia abandonat l’estat el 1936 i havia viscut un llarg exili que el portaria a diversos països americans. El Nobel reconeixia, per tant, un dels grans escriptors de la diàspora republicana. Vergés, des de les pàgines de GEMINIS, establia un pont cultural entre la Tortosa de postguerra i aquell univers literari que el franquisme no havia pogut silenciar.
Platero i jo: el retorn d’un clàssic en llengua catalana
La remembrança de Gerard Vergés adquireix una actualitat particular amb l’aparició d’una nova traducció catalana de Platero y yo. L’obra, que ha acompanyat generacions de lectors de diferents cultures, torna així a apropar-se al públic catalanoparlant i a oferir una nova porta d’entrada a l’univers poètic de Juan Ramón Jiménez.
La nova edició catalana, traduïda per Rosina Ballester, permet recuperar la prosa delicada i evocadora d’un llibre que transcendeix qualsevol classificació estrictament infantil. Les estampes de Moguer, la relació entre el narrador i l’ase i la sensibilitat envers els éssers més humils configuren una obra en què la natura, la memòria, la tendresa i la reflexió sobre la vida es troben íntimament entrellaçades.
Hi ha, a més, una coincidència suggestiva entre aquesta nova edició i la carta de Vergés: setanta anys després, el ruquet de Moguer continua caminant per nous paisatges lingüístics.
GEMINIS, una finestra oberta al món
GEMINIS aspirava a superar els límits del localisme cultural i a establir un diàleg amb els grans corrents del pensament i de la literatura contemporanis. Des de Tortosa es podia parlar de poesia universal, de modernitat estètica i dels autors que havien transformat la sensibilitat literària.La carta a Juan Ramón Jiménez és una mostra magnífica d’aquesta voluntat d’obertura. Vergés no escrivia des de la perifèria intel·lectual, sinó des de la convicció que la cultura no reconeix fronteres administratives ni jerarquies geogràfiques. El poeta de Moguer i el jove escriptor de Tortosa quedaven units per una mateixa devoció envers la paraula poètica.
Aquesta dimensió de GEMINIS també m’ha portat a treballar en la recuperació de les cartes que Gerard Vergés hi va publicar durant els primers anys de la seua trajectòria. El volum Les cartes de GEMINIS, publicat per l’editorial Petròpolis, recull catorze d’aquests textos i els acompanya d’un estudi en català.La lectura conjunta d’aquestes cartes ens permet resseguir els interessos literaris de Vergés, les seues inquietuds estètiques i la seua manera d’apropar-se als grans autors. Hi descobrim un jove escriptor que, en una època de moltes limitacions culturals, mantenia obertes les finestres de la seua ciutat a la literatura universal.
Setanta anys després, una carta que mereix ser recordada
La carta de Vergés té un valor que ultrapassa la simple curiositat bibliogràfica. Ens mostra com un jove poeta català reconeixia el mestratge d’un autor exiliat i com la poesia podia establir complicitats per damunt de les fronteres lingüístiques, polítiques i generacionals. També ens recorda que la literatura catalana de postguerra, malgrat les circumstàncies adverses, no va viure d’esquena als grans moviments de la cultura universal. Gerard Vergés, que amb els anys esdevindria una de les veus més singulars de la poesia catalana contemporània, havia trobat en Juan Ramón Jiménez un referent de rigor, sensibilitat i exigència artística.
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