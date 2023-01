Ernest Hemingway, cronista de guerra vora l’Ebre (2)

4. El vell al pont

Aquest conte tan significatiu i remembrat compta únicament amb quatre pàgines. No li va fer falta més a l’Ernest Hemingway per a evocar la desolació, la desesperança i el contrasentit de la guerra, la temor a allò que podia passar quan les tropes invasores de Franco arribessin a la vora de l’Ebre aquell 17 d’abril de 1938, Diumenge de Pasqua. «El vell al pont» és tota una crònica periodística de l’evacuació d’Amposta i la fugida republicana que el Nobel estatunidenc va baratar en breu relat universal de la figura del refugiat.

El relat és senzill: un “home vell amb ulleres de muntura d’acer i roba polsosa” està assegut en un pont i, cansat, veu com la gent va fent via cap al nord. Un soldat s’acosta a parlar amb ell però a ell només li preocupen els seus coloms, les seues cabres i el seu gat, que ha hagut de deixar enrere. Al conte no passa res, no hi ha acció, gens explícit, no hi ha batalles. L’escriptor insinua, suggereix i evoca més que ensenya. No ens ha de sorprendre l’austeritat de Hemingway, ens remembra la desolació del vell i la mar. L’ancià ens commou quan expressa que no té idees polítiques però que ha deixat la seua casa pels atacs de l’artilleria.

Hemingway va captar l’atmosfera opressiva, espessa, aquella calma que precedia la imminent catàstrofe, l’amenaça destructiva. Com si ens trobéssim amb un collage a partir de dibuixos i gravats, o fotos de la guerra fratricida d’una Gerda Taro o d’un Robert Capa, els lectors rebem unes imatges que suggereixen flaix-backs en un escenari impressionista on es veu la naturalesa bruta i massacrada. Granotes mortes, un gat expectant, soldats en fila, ciutadans amb les seues poques pertinences sobre mules, dones i xiquets, ferits… i la mirada de l’ancià.

5. Crònica sobre la situació dels exèrcits a Xerta

Durant el segon trimestre de 1938 el Corpo Truppe Volontarie de l’exèrcit franquista entrava a Catalunya i avançava per diverses poblacions de la Terra Alta fins arribar el 3 d’abril al Pinell de Brai. Les forces republicanes, en retirada, es van fer fortes a la zona d’Aldover i Xerta on van anar concentrant tropes per obstaculitzar l’avenç enemic i permetre el pas del riu a l’exèrcit que anava reculant.

El 4 d’abril del 1938, Ernest Hemingway va fer una crònica lletrada sobre aquests fets:

“Conduíem amb compte entre les caixes de dinamita col·locades per minar els petits ponts de pedra de la carretera estreta. Després de deixar el vehicle a l’ombra projectada per la riba esquerra, enfilem al cim d’un turó empinat des d’on podíem veure els avions. Sota nosaltres, hi havia el riu i la petita localitat de Xerta en un racó entre el riu i la carretera. Creuem Xerta, que havia estat bombardejada aquell matí, per una carretera recentment castigada pel foc d’artilleria i seguim fins que un motorista ens va dir que, una mica més lluny, la carretera estava sota foc enemic. Així que vam fer mitja volta tornant a Tortosa.”

6. El nostre professor de sempre



Un dels més emblemàtics intel·lectuals ebrencs del segle XX, Manuel Pérez Bonfill,1 va dedicar dos articles a la històrica revista GEMINIS2 a la figura d’Ernest Hemingway, en els quals feia una anàlisi acurada de la importància lletrada del novel·lista. A títol pòstum, el 2018, va recollir-se la seua obra narrativa en llengua castellana en un volum al qual se li va donar el significatiu nom de «Hemingway, prosas de Manuel Pérez Bonfill», per remembrar la publicació dels dos esmentats articles que el lligaven a la figura immensa del gran retratista lletrat de la guerra a Tortosa. També s’hi va incloure un estudi literari sobre la novel·la nord-americana, publicat l’any 1953 a la revista Monteagudo de la Universitat de Múrcia, on va estudiar el nostre professor de sempre.

7. El Carrer de Hemingway



El Carrer de Hemingway està situat just a l’inici de l’Eixample,3 al Coll de Sant Joan, abans d’entrar de ple al carrer de Cervantes, que durant la dura postguerra va esdevindre el lloc d’aplec i d’oci de la joventut tortosina. Es tracta d’un carrer estret que voreja una zona que podem considerar com a altament literària. Allí trobem el refugi antiaeri més gran de la ciutat, el número 4, ja que tenia una capacitat per a unes 400 persones. Va ser construït baix del talús que conforma el barri del Garrofer. Va ser costejat amb diners públics, i comunicava amb el refugi del tram final del carrer Teodor González. Ens trobem amb un conjunt de galeries d’un metre d’ample per dos d’alçada, ara visitables. Durant aquestes visites es reprodueixen les situacions de pànic que es vivien. A l’exterior s’han col·locat uns plafons explicatius sobre la trajectòria lletrada del cronista nord-americà i la seua experiència com a cronista baix les bombes a Tortosa.

Des de la primavera de 2022 es pot contemplar un bellíssim i gegantí mural en una paret de l’artista Roc Blackblock,4 que homenatja les víctimes dels bombardejos a partir d’un poema de Joan Cid i Mulet.5 L’intel·lectual jesusenc, i regidor de cultura de la ciutat durant els primers mesos de la guerra va ser el gran cronista de la guerra a Tortosa a partir de la seua obra pòstuma «La Guerra Civil i la revolució a Tortosa», en la qual fa cinc cèntims de tot l’entramat bèl·lic que va sofrir Tortosa, una mena de Gernika catalana. També va ser l’autor del poemari «Les ales del neguit» (1937) on va incloure el poema «Ales negres» en què denuncia la destrucció de la ciutat per part de l’aviació feixista. Ja a l’exili mexicà va publicar «Destins» (1947), la gran novel·la sobre la retirada i el front del Segre.

Just al davant s’hi troba l’antic cinema Fèmina, que remembra l’esplendor del setè art a la ciutat a meitat de la centúria passada. El fet cultural es completa amb la remembrança de la figura del tortosí Rafel J. Sàlvia,6 un dels grans cineastes de la postguerra.



8. Un colós remembrat al tram final de l’Ebre

Hemingway, mític escriptor del segle XX, amb llums i ombres, defensor de la classe obrera i de les llibertats ciutadanes però a la vegada militarista, va deixar una sentida petjada literària durant el seu pas fugisser per aquestes contrades. A partir d’unes cròniques periodístiques frenètiques i un conte alliçonador i emotiu va retratar uns dies d’horror al tram final de l’Ebre. La seua figura ha sigut degudament remembrada a la ciutat, a la vegada que va servir com a referència per als intel·lectuals antifeixistes tortosins de la postguerra.

