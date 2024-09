Èric Vinaixa: Un viatge musical i poètic per la vida de Roc Llop i Convalia

El cantautor miravetà Èric Vinaixa ha creat un espectacle que combina música i poesia per explorar la vida captivadora de Roc Llop i Convalia (Miravet, 1908-Vitry-sur-seine, 1997). Aquest poeta, anarquista, mestre i supervivent dels camps de concentració nazis va viure una vida plena de lluites i passions. El recital, titulat “Èric Vinaixa: Un viatge musical i poètic per la vida de Roc Llop”, fusiona les cançons del cantautor amb els versos de Roc Llop, oferint una experiència artística i emotiva.

Èric Vinaixa ens guia a través de la vida d’aquesta figura relativament desconeguda de la poètica catalana de la centúria passada, redescobert durant les darreres dècades a les Terres de l’Ebre. L’espectacle es va estrenar al Festival XIII Forès Poesia i Música, així com va ser l’acte inaugural de les XVIII Jornades de les Lletres Ebrenques d’Amposta a l’octubre passat. La vida i poesia de Roc Llop i Convalia, amb la seua força vital i amor per Miravet i Catalunya, es converteixen en un homenatge profundament emocionant.

Roc Llop va ser un home veritablement compromès amb la terra catalana i la seua gent. La seua poesia reflecteix la seua passió per la llibertat, la justícia i la bellesa, i és un testimoni de la seua època que continua inspirant generacions futures. Va sofrir la llopada al Camp de la mort de Gusen entre 1941 i 1945. De fet, tota la seua obra és una reflexió sobre la barbàrie nazi i un combat en vers contra tots els totalitarismes.

L’espectacle inclou diversos fets importants que il·lustren la vida d’aquest poeta i anarquista, com la seua detenció a França. Primerament, durant la Segona Guerra Mundial, Roc Llop va ser detingut a França com a apàtrida, i enviat als camps de concentració nazis, on va sobreviure i va continuar lluitant per la llibertat.

Després, la seua passió per la poesia: Roc Llop va escriure nombrosos versos que reflectien la seua visió del món, convertint la seua obra en una font d’inspiració per a molts.

El seu amor per Miravet, el seu poble de naixença, la seua relació amb aquesta terra i la seua gent es reflecteix profundament en la seva poesia.

Finalment, ja seua militància anarquista: Compromès amb la causa anarquista, Roc Llop va lluitar per la justícia social i la llibertat, i la seua vida i obra són un exemple de valentia i perseverança.

En resum, l’espectacle ofereix una visió completa i emotiva de la vida de Roc Llop i Convalia, destacant les seves passions, lluites i la seua profunda connexió amb la terra i la catalanitat.

L’espectacle inclou dos cançons d’Èric Vinaixa: Ales en sang i La més Bonica Història

Aquest espectacle és una oportunitat única per descobrir la vida i obra d’un poeta que, tot i ser relativament desconegut fora de les Terres de l’Ebre, té una història vital que ressona amb força i emoció. La combinació de música i poesia crea una atmosfera íntima i reflexiva, permetent al públic connectar profundament amb la vida i obra de Roc Llop. A través de les cançons d’Èric Vinaixa i els versos de Roc Llop, l’espectacle no només celebra la seua vida, sinó que també ens recorda la importància de la llibertat, la justícia i la bellesa en les nostres pròpies vides.

L’espectacle també serveix com a recordatori del poder de l’art per transformar i inspirar. La vida de Roc Llop, marcada per la resistència i la creativitat, és un testimoni de com la poesia i la música poden ser eines poderoses per a la lluita i la supervivència. En aquest sentit, “Èric Vinaixa: Un viatge musical i poètic per la vida de Roc Llop” no és només un homenatge a un poeta i anarquista, sinó també una celebració de l’esperit humà i la seua capacitat per trobar bellesa i significat fins i tot en les circumstàncies més difícils. És a dir, és una invitació a explorar la vida i obra de Roc Llop i a reflexionar sobre les nostres pròpies lluites i passions. És una oportunitat per descobrir com la poesia i la música poden enriquir les nostres vides. El 21 d’octubre arribarà al teatre Gaudí de Barcelona. A aprendre i a gaudir-lo!