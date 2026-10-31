ELS GRAVES I LA LLENGUA CATALANA: DE LA IGNORÀNCIA A L’ESTIMA

Robert Graves (1895-1985), un dels grans escriptors anglesos del segle XX, va trobar a Deià, a la serra de Tramuntana mallorquina, el seu particular paradís mediterrani. Hi va arribar el 1929, acompanyat de la poeta nord-americana Laura Riding, i, després del parèntesi imposat pel conflicte bèl·lic, hi va tornar el 1946. L’autor de Jo, Claudi i La deessa blanca va convertir aquell poble en un refugi literari i intel·lectual, allunyat de les convencions de la societat britànica. Tanmateix, la seua fascinació per Mallorca no sempre va anar acompanyada d’un coneixement rigorós de la llengua i la identitat cultural dels seus habitants.
Graves va arribar a afirmar que el mallorquí era més pur que el català i el provençal, una mena de francès italianitzat o, fins i tot, un dialecte rudimentari del castellà. Unes afirmacions sorprenents en un intel·lectual de la seua categoria, que van provocar perplexitat entre els filòlegs catalans. L’estudiós Eduard Moyà ha analitzat aquestes contradiccions i ha assenyalat que l’escriptor havia assumit interpretacions lingüístiques antiquades, procedents d’historiadors mallorquins del segle XVII, sense preocupar-se de contrastar-les amb els coneixements filològics contemporanis. Resulta paradoxal que un home tan erudit en mitologia clàssica mostrés tanta despreocupació envers la realitat lingüística del territori on havia decidit viure.
Encara més significatiu resulta un episodi de finals dels anys setanta, quan, segons recull Moyà, uns representants del nacionalisme mallorquí van demanar a Graves que donés suport a una campanya per recuperar l’oficialitat del català. L’escriptor s’hi va negar rotundament, emparant-se en el principi de no intervenir en els afers polítics del país que l’havia acollit. Una neutralitat que alguns sectors del catalanisme mallorquí van interpretar com una manca de compromís amb la cultura autòctona. Certament, Graves no tenia cap obligació d’implicar-se políticament, però la seua actitud evidencia la distància que de vegades separa l’admiració pel paisatge de la comprensió de la societat que l’habita.
Els seus fills, en canvi, van establir una relació molt més profunda amb la llengua catalana. William Graves, nascut el 1940, va créixer entre els infants de Deià i va incorporar el mallorquí a la seua vida quotidiana. A A l’ombra de l’olivera, obra de caràcter memorialístic, evoca la infantesa i la convivència amb els habitants del poble, amb una mirada que supera l’exotisme mediterrani tan habitual en determinats escriptors estrangers. Lucia Graves, nascuda el 1943, també va aprendre el català de menuda i posteriorment va viure a Catalunya, casada amb el músic Ramon Farran. La seua trajectòria com a traductora ha contribuït a projectar internacionalment obres de la literatura catalana, especialment de Mercè Rodoreda. La llengua que per al pare havia estat un element secundari del paisatge es convertia, per als fills, en una eina natural de comunicació i de creació cultural.
Un cas especialment significatiu és el de Tomàs Graves, nascut a Palma el 1953, músic, escriptor i profund coneixedor de la cultura popular mallorquina. Autor de Volem pa amb oli, ha fet del català una llengua d’expressió literària i ha reivindicat les tradicions gastronòmiques, artesanals i quotidianes de Mallorca. La seua trajectòria representa una integració cultural que va molt més enllà de la simple residència en un territori. No es tracta únicament de parlar la llengua dels veïns, sinó de participar activament en la transmissió del seu patrimoni cultural.
La història dels Graves constitueix, doncs, un exemple revelador de les diferents maneres d’aproximar-se a una cultura. Robert Graves va estimar profundament Mallorca, els seus paisatges, la seua llum i la tranquil·litat de Deià, però no va acabar d’entendre la realitat lingüística. Els fills, educats entre dos tradicions, van superar aquella distància i van assumir el català com una part de la seua experiència vital. És una història que convida a reflexionar sobre la relació entre literatura, territori i identitat, i també sobre la responsabilitat dels intel·lectuals envers les cultures que els acullen. El pare va trobar a Mallorca una pàtria literària; els fills hi van trobar, a més, una llengua pròpia.
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