Elegia d’una nit de panellets i castanyes

Quan novembre vol lluir la història,
i el sol deixa el lloc desproveït,
quan ja regnen les ombres del capvespre,
tornen els difunts a reclamar-nos
el modest tribut de la memòria.
Hi ha un perfum de cera per les llars,
de moniatos rostits, de llenya d’olivera,
i la castanya—menuda esfera de tardor—
sembla una moneda encunyada
en algun taller de l’Imperi Romà.
Els morts porten l’ànima encesa.
Fa centúries que esperen.
Els veiem arribar per la Via Augusta,
amb espardenyes plenes de pols,
des dels cementiris de Tàrraco,
des de les pedres gastades de Turtuisha,
on reviuen els noms que el temps ha preservat.
Arriben amb els legionaris de Cèsar,
amb els jueus expulsats de Sefarad,
amb els moriscos que deixaren les séquies
i l’esveltesa acolorida dels patis andalusins;
amb Hug de Mataplana i altres nobles cavallers
que els enclotaren a les terres càtars de Muret.
Tots venen aquesta nit.
Potser hi ha un rei català entre els xiprers,
un almogàver que encara cerca brega,
un inquisidor que ha perdut la fe,
un trobador que recita l’Ausiàs
davant d’una làpida sense nom.
Shakespeare, si fos veritat
que els espectres conreen la parla universal,
podria conversar amb Virgili
sobre la inutilitat de les conquestes
i el negoci tan ruïnós de la immortalitat.
A la cuina, mentrestant,
la iaia pela i cou les castanyes
amb aquella paciència de les dones
que han vist sucumbir imperis
sense perdre mai la recepta dels panellets.
Damunt la taula, ametlles, pinyons,
sucre, moniato i una copa de mistela.
L’herència de les centúries té aquestes coses:
la història passa, però el dolç roman.
Remembro els cementiris d’infantesa,
les flors humides, els marbres freds,
les fotografies amb bigoti
i les dones vestides d’obscur tenebrós,
que sabien tots els noms dels morts
però no els secrets dels vius.
Quina estranya biblioteca és un cementiri!
Cada làpida, un volum;
cada data, una pàgina arrencada;
cada epitafi, una modesta temptativa
de corregir l’edició definitiva del temps.
Els morts, tanmateix, no necessiten monuments.
En tenen prou que algú els recorde,
que algú conserve el gest de les seues mans,
la manera de tancar una porta,
el costum de menjar-se el pa,
la rialla que deixaren suspesa
en algun racó de la llar.
Quan la nit deixa pas a l’alba,
i els campanars anuncien el canvi de mes,
quan les ànimes retornen als seus dominis
i la boira s’empassa els camins,
restem nosaltres, els d’ossos i carn,
amb les mans ensucrades de panellets
i una mica de cendra al cor.
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