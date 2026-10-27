Elegia del pont sobre el Main, dedicat a Til Stegmann

ELEGIA DEL PONT SOBRE EL MAIN
(A la memòria de Til Stegmann)
No hi ha d’haver fúria, Til, en el trànsit,
ara que el fil de l’agulla s’ha clos
en el fred gris i distant de Frankfurt.
Tu, que vas néixer on la Mercè i l’Espriu
conreaven el batec de les seues existències,
vas creuar l’Europa de les cicatrius
com un romànic i obstinat pelegrí,
collint el mot ferit lluny de la farga.
Com el vell Muntaner dictant les cròniques
des d’un Est que reprenia la llum,
vas bastir a les ribes quietes del Main
un gran castell de quaranta mil folis.
Torre de Babel on la nostra veu
es deia de tu a tu, amb dignitat,
sense demanar perdó a cap imperi,
ni al vell i cansat ordre de Westfàlia.
Dins els teus llibres revivia el pols:
el somni lul·lià de la unitat,
el combat cortès del noble Tirant,
el noble Despuig fent d’ací els valencians,
l’eco insurgent de la Nova Cançó
trencant el mur dels llargs anys de silenci.
Vas ser l’alemany de talaia neta,
traduint el vers lliure de Joan Brossa
per desarmar la vella nit del món,
i a tantes coses dir NO.
Avui la boira espessa del Rin baixa,
lenta i solemnial, pel nostre Ebre,
i el dolor té una fondària de centúries,
de llatins clàssics i luterans purs.
Mentre el vespre s’apaga, pausat,
sobre els volums de la Universitat,
sabem que cap vent no esborrarà el gest:
el teu decàleg civil i precís.
Ens vas ensenyar, amb el rigor i el seny
del creient que prega vers Montserrat,
que una parla no és l’herència de la sang,
sinó que es tria, com es tria la pàtria,
en l’acte lliure i suprem de l’amor.
Descansa en pau baix un cel retrobat,
mentre el nostre verb, fidel i tossut,
et continua narrant en foscor i en claredat.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!