Elegia del darrer estel

Sota l’esllanguida imatge del capvespre, la terra exhala una alenada densa, resinosa, quasi litúrgica. Les herbes, vincladisses i taciturnes, tremolen amb una feblesa d’aram, mentre la llum, ja moribunda, degota pels marges del món com una cera lenta. Tot sembla posseït per una quietud abissal, per una lentitud antiga que desfà les formes i dissol els noms en una mateixa pols crepuscular.
Camino sense petjades. Cada passa desfila, vacil·la, s’esberla dins una remor subterrània que només escolten les pedres. Les ombres, vellutades i espectrals, m’acompanyen amb una fidelitat severa; coneixen el pes inexorable dels dies, la sal secreta de les absències, el tremolor ignot dels records que mai no han trobat repòs. Hi ha una música mineral baix del silenci, una respiració obscura que madura lentament dintre les raïls del temps.
Vaig estimar la teua veu perquè semblava feta d’aigua nocturna, d’argent líquid i de vent adormit. Quan pronunciaves el meu nom, els salzes inclinaven les rames amb una gràcia augural, i els rius detenien, per un instant infinitesimal, la seua cursa obstinada. Ara només em resta una ressonància remota, una vibració cinerària que persisteix entre les cambres més fondes de la memòria, com el perfum d’una flor extingida que encara perfila l’aire.
Els dies s’han tornat caliginosos, d’una claror malaltissa, quasi vítria. El sol travessa els núvols amb una lluïssor ferruginosa, i cada hora cau damunt l’ànima amb una gravetat d’astre exhaust. Tot allò que fou càlid és ara glacial; tot allò que fou promesa s’ha convertit en sediment, en escòria delicadíssima que el vent dispersa sense pietat. Només el dolor conserva una estranya lucidesa: calla, però il·lumina; fereix, però afina la mirada fins a fer-la transparent.
Mentre el món s’esfulla, jo aprenc la ciència humil dels arbres. Ells no imploren la primavera ni maleeixen l’hivern. Accepten la despulla amb una noblesa silenciosa, amb una serenor quasi gairebé mineral. Les branques, nues i ascètiques, escriuen damunt el cel una cal·ligrafia fràgil que el vent llegeix en veu baixa, com si cada esquerda de l’escorça fos una paraula massa antiga per a ser pronunciada.
I comprenc, finalment, que la bellesa no habita en l’esclat, sinó en la lenta consumació de la llum. Habita en el pètal que vacil·la abans de caure, en el cristall que s’entela sense trencar-se, en la darrera nota d’una campana llunyana que continua vibrant quan ja ningú no la sent. Hi ha una pietat secreta en totes les coses que s’acaben, una magnificència discreta que només revela el seu rostre als qui han après la paciència de perdre.
Quan la nit abaixe els seus vels cerimoniosos i els estels encenguin la seua cendra blanca damunt l’abisme, no et buscaré entre les constel·lacions. T’habitaré com habita el riu la fondària, com habita el molsa la pedra, com habita el silenci el cor de les catedrals abandonades. Perquè hi ha absències que deixen de ser ferida i esdevenen pàtria; hi ha enyorances tan profundes que acaben confonent-se amb la mateixa substància de la llum.
Llavors, quan el darrer estel s’apague sense estrèpit, comprendré que tota la tristesa del món no era sinó una forma delicadíssima de tendresa, una claror remotíssima que, fins i tot extingida, continua fecundant les ombres amb la seua inesgotable misericòrdia.
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