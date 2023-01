El poeta Tomàs Camacho Molina (2)

2. EL VERSADOR, EL POETA

«Vaig començar a escriure mentalment als set anys, quan l’any 1967 vam marxar des de Ponferrada cap a Manlleu. Era conscient que deixava un món enrere, unes amistats, un paisatge, una llengua; era conscient que anava a una nova terra, on coneixeria una nova gent, una nova llengua. Anava cap el mite de Barcelona, hi tenia família a Cornellà de Llobregat, cap al mite del mar, que mai abans havia vist… La primera temptativa d’escriure va ser epistolar, la carta em permetia dir allò que pensava i sentia a qui estava llunyà o absent… El primer llibre que vaig escriure va ser un quadernet fet de fulls doblegats per la meitat i escrits a mà, escrit entre Zamora i Manlleu… em sembla que era una expressió del desig, una cerca d’amor.»

Res millor que un breu comentari autobiogràfic per captar la necessitat imperiosa que sent el poeta d’expressar les seues emocions, de cantar a la natura, de reflexionar sobre el pas del temps, de lloar les persones que més l’han influenciat en la seua trajectòria existencial. Tomàs Camacho ha creat un univers literari amb fonaments sòlids atès que la poesia és una part important de la seua trajectòria vital, fet que queda ben reflectit en tota la seua obra poètica o narrativa. Rep la inspiració de bona part dels quefers quotidians, que li transmeten pensaments i reflexions, angoixes i alegries, belleses i tristeses. Ell serà mestre i poeta mentre respire. Remembrarà amb recança en tot moment els anys com a docent, feliços. Tindrà interès a llegir sobre algunes noves tècniques en el camp de l’ensenyament, continuarà mantenint la passió per l’alumnat. És que la seua gran passió és el llenguatge. La paraula pren possessió de l’aire com els vols dels moixonets lliures pel firmament en una nit estelada sense núvols.

La docència de la parla va accelerar, de ben segur, la seua desenfrenada passió pel gènere entre els gèneres. Ha esdevingut una mena de poeta en estat pur, dedicat a la promoció i la producció de poesia. Hi ha poetes que es concentren en el seu món personal, d’altres en el pensament filosòfic, metafísic o en el lingüístic, en la realitat que viuen o en la que imaginen. El nostre poeta té una cura especial de l’estètica de la seua producció, li preocupa el missatge a transmetre perquè creu fermament en l’ars poetica com aïna de transmissió comunicativa.

El seu apassionament s’eixampla amb l’elaboració de les seues habituals i atractives composicions visuals. La imatge agafa una altra dimensió que porta a tot un seguit de pensaments, mentre es busca una estètica prou atractiva que siga entesa i recordada a la vegada.

És un rapsode de nivell. Pausat, refinat, elegant, amb veu poderosa, sap recitar. Clar i ras, entona un munt de versos i gaudeix de llur sonoritat. És una rara avis ja que encara aprèn de memòria i s’hi recrea com pot.

Com a professor va intentar transmetre el seu apassionament poètic a l’alumnat, per mitjà de desenes d’activitats dedicades al fet literari amb la participació d’alumnes àvids en l’aprenentatge.

L’univers de Tomàs Camacho fa molts anys que passa per un aprenentatge permanent, mentre la poesia endolceix molts aspectes existencials. Alcanar ha esdevingut el seu espai vital, un poble que ha fet seu. A la vegada, no es pot entendre la vida cultural canareva i ebrenca sense els granets d’arena que ell ha anat escampant ara i adés, granets que han arrelat i han fet planta de fulla perenne. No ho podria descriure millor la poeta rapitenca Carme Cruelles, una de les veus poètiques més potents de la literatura catalana actual:

Certament, Camacho cerca la boca amiga que reciti l’amor, els hòmens, les albes, l’aurora i, com Borges, si es pot, a partir del misteri i del poder de la PARAULA.

Ikebanes d’aire

La seua obra més coneguda és «Ikebanes d’aire», amb pròleg de Gerard Vergés. El nostre gran mite poètic defineix la ikebana com una glòria floral, qualifica el poemari com a preciós pels seus versos i per les seues il·lustracions fruit no tan sols de l’amor sinó de l’enamorament. L’escriptor ampostí Rafa Haro el considera una joia en forma de llibre que

sempre l’ha acompanyat amb el pas dels anys.

Vaig recitar les ikebanes de manera íntegra durant el IV Congrés d’història d’Alcanar, en el marc incomparable de la Cisterna del Vall. Vaig resseguir el camí floral, la tendresa de la rosada i la flor del magraner. Vaig gaudir d’un treball ben elaborat, amb adjectius ben trobats i una estructura poètica només a l’abast dels qui dominen el gènere.

Flors seques sobre florer groc

per tal d’obrir un recinte.

Espígol cremat

per donar-te

la benvinguda.

Tu pensaves que era un llop

i era un estel amagat

per la foscor de la nit

de la por i de la prudència.

Estem davant d’una lírica sublim, amb olors i sensacions ben presents, amb un llenguatge frenètic amorós i una gran capacitat de transmetre sentiments. Tornant al mestre Vergés, hauria volgut que un poemari amb nom japoneïtzat hagués inclòs haikús, la forma japonesa poètica més sentida, era la seua opinió. El poeta canareu va voler incloure bellesa i capacitat creativa, lirisme en tot moment, i va usar les aïnes que va creure de menester.

Àngels a terra

A «Àngels a terra» ens trobem davant de fets reals feliçment viscuts, així com estats anímics més dependents. Ens trobem amb el poeta més intimista i reflexiu. Ens sorprèn de debò amb un primer poema llarguíssim, De rius i de lletres, premiat a Vinaròs a finals de la passada centúria. Bona part dels seus mites poètics i literaris hi són ben presents. Trobem el veritable retrat del poeta lector, coneixedor de patums de literatures diverses.

Tomàs Camacho és justament el fruit de les seues lectures, de la seua formació lletrada a través de llibres heterogenis i autors amb accents contraposats. I aquest poema (o hauria de dir poemari) suposa tot un cant a la lectura i al seu apassionament literari.

Resseguim el recull amb dos nous apartats, Àngels a terra i Àngels de la pintura. Amb els càntics als àngels ens trobarem Vergés de nou anys a venir, en el seu poemari «La insostenible lleugeresa del vers» amb un càntic llarguíssim a la figura ancestral angèlica. L’Àngela, és de facto la companya de vida del poeta, que tracta d’adorar verbalment la paraula com a fonament de tota vida. La paraula evoca art, música, fantasia. Quan no quedarà res, quedarà la paraula, quedarà, mestre Desideri Lombarte dixit.

La poesia és el més gran dels gèneres. Virgili va coronar-s’hi al capdamunt. «Parlo Virgili amic, de l’horta ufana, del taronger florit i l’api tendre, de l’aixada i la falç del gos a l’era, lluny, pel cel clar, va un vol daurat de garses», li cantava Vergés. Rafael Alberti se li presenta de sobte com a poeta de la llum i de la paraula. Per mitjà d’Alberti11 i de Vergés s’il·lumina en el procés creatiu d’un poemari excels.

No els he vist plorar.

Però sé que acompanyen

els qui pateixen com una ombra.

Intenten protegir,

evitar la pena.

He vist àngels, amorets,

pensatius o avorrits.

He vist àngels acompanyant

algun miracle, alguna glòria,

alguna santa, algun sant.

He vist àngels expulsats

del paradís.

Àngels que queien

a l’infern

amb les ales en foc.

Àngels damunt d’una olivera,

a prop del pessebre,

indicant el camí als pastors.

No he vist els àngels plorar.

El pez en la chistera

Yo no distingo el verso de la prosa.

Para algunos la poesía

es el territorio de lo sublime.

Yo, a veces, encuentro lo sublime

en alguna prosa,

y creo que es poesía.

Un poemari amb un part de burra, com es diu popularment. Al pròleg tan ben elaborat de Juan Carlos Elijas descobrim la història d’aquest poemari que ha vist la llum durant el 2022, després de molts anys de no publicar de manera individual. Es tracta de 78 composicions breus en les quals el poeta ens porta a un viatge carregat d’ironia, on no deixa de reflexionar sobre el fet literari i el per què de l’escriptura. Alguns poemes brevíssims donen un missatge ben concís, alhora que ens retornen tothora a aquest etern debat sobre el fet lletrat.