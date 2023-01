El meu 2022 literari (6)

Hem tingut actes culturals de molt pes organitzats per l’àrea de cultura de l’ajuntament de Campredó. Primerament, homenatge a l’escriptor Manel Ollé, al qual se li va concedir l’escut d’or de Campredó; i a la novel.lista Francesca Aliern en el marc de la campanya Cap als 80 de Francesca.

En motiu del dia de la llengua materna va homenatjar-se l’aranès, en una jornada de reivindicació de la parla, la literatura i la gastronomia aranesa.

Vam comptar amb una extraordinària conferència de l’historiador Quique Gil, d’Almansa, sobre els grafitis brigadistes dexla Torre de Campredó, i d’Antoni Cid per a estidiants, en el marc de les jornades sobre memòria històrica.

Per sant Jordi la jove cantautora vinarossenca Esther va emocionar-nos amb un gran concert també amb regust literari. A redós de la diada va ser el torn de la cantant jesusenca Pili Cugat i el guitarrista Carlos Luprian a la torre de Font de Quinto.

No han mancat presentacions de llibres de Rafa haro o Alícia Gamundi i Josepa Altadill, o Irene López per als més menuts.