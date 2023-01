El meu 2022 literari (5)

Vaig deixar enllestides durant l’any que ens ha deixat l’edició de tres nous llibres, que espero puguin veure la llum durant aquesta primera meitat del 2023.

Primerament, Siembra, la novel·la inèdita de Joan Cid i Mulet (Jesús, 1907 – Ciutat de Mèxic, 1982). Estava escrita a màquina i l’he haguda de passar a ordinador, amb l’ajut de la meua filla Rosa, i corregir-la. A la vegada, he entrat en contacte amb el regidor de cultura de Jesús, Pere Panisello, i amb l’editor Jaume Llambrich, de Petròpolis, per tal que puga publicar-se a redós de la Fira literària que porta el nom de l’autor a meitat abril.

També pensem tirar endavant el llibre Ramon Marqués i Arbona, sobre l’entranyable pessebrista i miniaturista campredonenc, l’autora del qual va ser la seua neta, l’enyorada Sandra Doménech i Marqués, que ens va deixar joveníssima a causa d’un malaurat accident de cotxe. Esperem que puga ser tot un homenatge a la Sandra i al seu iaio, un llibre fruit del treball de recerca de batxillerat.

Finalment, he enllestit la meua primera novel·la curta en anglès, es tracta d’Alys, Gareth’s daughter. Hi vaig passar bona part de l’any redactant-la, i espero que tinga una bona acollida entre el públic.



Els Club de Lectura de la Biblioteca Manuel Pérez Bonfill de Campredó compten amb una singularitat especial: estan dedicats a autors procedents de la nostra Ilercavònia lletrada (Matarranya, Maestrat, Terres de l’Ebre) amb la presència de l’autor/a tostemps. Enguany hi han passat literats i literates com Cinta Arasa (Jesús), Francesca Aliern (Xerta), Xavier Rull (Falset), Cinta Farnós (El Perelló) o Jaume Arasa (Tortosa). Hem tingut unes xerrades molt interessants, ja que tots els autors hi assisteixen molt motivats i converteixen les sessions en molt especials.