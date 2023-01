El meu 2022 literari (4)

La meua activitat com a columnista de La Veu de l’Ebre ha estat prou intensa amb articles com: L’univers literari de Jesús M. Tibau, El llegat de Joan Cid i Mulet 40 anys després, Carta oberta a l’alcalde Paco Gas, Gerard Vergés i els clàssics romans, Pau Riba i les seues raïls familiars vora l’Ebre, Ruta Francesc Llop i Marqués, Francesca Aliern fem lletra 2022, Josep M. Cid i Rollan in memoriam, La novíssima narrativa catalana a la nostra Ilercavònia, 2022 l’any de les efemèrides d’Arbó, 25 anys del decés de Roc Llop cronista de l’horror de Gusen, Traductors literaris vora l’Ebre, Tres pèrdues grans per a la literatura catalana, Els grafits del conflicte bèl·lic a l’Ebre, i El mite Leo Messi.

També vaig publicar el breu estudi “Les torres de guaita segons ‘Los Col·loquis’ de Despuig.” a la revista d’Amics dels castells que va sortir a la llum tocant el nou any 2022.

Vam organitzar els homenatges corresponents a les figures de Joan Cid i Mulet (Jesús, 1907 – Ciutat de Mèxic, 1982), en el 40è aniversari del seu traspàs, i Roc Llop i Convalia (Miravet, 1908 – Vitry-sur-Seine (1997), vint-i-cinc anys després del decés. A Jesús vam organitzar una recitació al cementiri i a l’avinguda que porta el seu nom, en la qual van intervindre nombrosos literats ebrencs. Al pati de l’escola de Miravet que porta el nom del poeta, en col·laboració amb el CERE i l’escola, vam contextualitzar la lluita anarquista i destacar la figura del poeta de l’horror de Gusen, també de la veu d’escolars. A la vegada, les dos celebracions anuals en record de Gerard Vergés (Tortosa, 1931 -2014) i Manuel Pérez Bonfill (Tortosa, 1927 – 2018), van consistir en una reivindicació del Vergés gastronòmic a redós de Sant Jordi al parc municipal tortosí, i la ja habitual ruta literària de l’alumna Anna Tomàs sobre el nostre professor de sempre per quatre indrets de la ciutat.

M’agrada seguir un diari en línia tant durant les meues vacances com a les sortides escolars. Els de l’any passat varen ser “Petjades per la Palmavera”, publicat a mesvilaweb, en el qual faig cinc cèntims de la nostra visita anual a la ciutat de l’Alguer; “Al peu del Canigó”, sobre la sortida escolar al camp d’aprenentatge de la Catalunya nord amb l’alumnat de 4t d’ESO; i “5è intercanbi amb l’IGS Sassenburg”, a la web de l’institut Dertosa.