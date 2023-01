El meu 2022 literari (3)

Durant tot el 2022 vam tirar endavant l’Any Cap als 80 de Francesca Aliern, amb un total de 25 clubs de lectura arreu de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona dedicats a l’obra de la més prolífica de les novel·listes ebrenques. Hem d’agrair l’alta col·laboració de totes les biblioteques territorials, fet que ens ha permès tindre unes sessions molt emotives per tal de rebre l’escalf dels usuaris i de les usuàries.

He participat igualment de primera mà en alguns dels nodrits certàmens literaris ilercavons. Vaig recitar a la Mostra de poesia d’Alcanar. Vaig presentar el projecte d’edició de la novel·la inèdita Siembra, de Joan Cid i Mulet, a la fira literària que porta el seu nom a Jesús, i vaig presentar el meu assaig Gerard Vergés tretze cops imperfecte; alhora que vaig presentar l’exposició sobre l’aranès a les magnífiques Jornades literàries de la biblioteca d’Amposta així com la proposta sobre el futur congrés dedicat a Sebastià Juan Arbó.

Des de fa ja anys i panys soc membre de diversos concursos literaris. Concretament: premi de narrativa Sant Antoni del Perelló, Petjades de narracions de memòria històrica per a alumnat de 4t ESO i 2r de Batxillerat, i narrativa d’Òmnium Terres de l’Ebre per a alumnat de secundària.

Vaig redactar i estrensr dos rutes literàries. Primerament, per la festa estudiantil de Sant Tomàs, Entre boscam i fullatge, al parc municipal de la veīna ciutat de Tortosa, dedicada als professors-escriptors de l’institut on treballo. Al mes de maig va ser el torn de la Ruta Francesc Llop i Marqués, en motiu de la cessió de 10 quadres que ens va fer la família del pintor a l’Ajuntament de Campredó.