El batec poètic d’una llengua (2): Antoni Canu

FITXA — ANTONI CANU
– Nom: Antoni Canu
– Lloc de naixement: Ocier, Sardenya
– Any de naixement: 1929
– Arribada a l’Alguer: als 10 anys
– Professió: tècnic de la Zanussi
– Passió: poeta i escriptor
– Llengua literària: català alguerès
– Origen lingüístic: sard logudorès
– Gèneres: poesia
– Inici literari: començà a escriure poesia en català l’any 1990, després de formar-se a l’Escola d’Alguerès Pasqual Scanu.
– Posició literària: un dels grans poetes contemporanis de l’Alguer i una veu de referència de la poesia catalana actual.
– Obres: Poesies, En l’arc dels dies, Nou Cant, Itinerari poètic, Les mies mans i Ànimes precioses.
– Estil: poesia directa, senzilla i profundament humana, molt vinculada a la quotidianitat, la memòria, la terra i l’Alguer.
– Compromís: defensa de la llengua catalana de l’Alguer i de la seua identitat cultural.
– Reconeixements: Premi Rafael Sari, Premi Joan Coromines i Creu de Sant Jordi (2020), entre altres guardons.
– Relació personal: soc el seu biògraf i autor de Semblança d’Antoni Canu (2022), publicada per l’Obra Cultural de l’Alguer. He dedicat nombrosos articles a estudiar i divulgar la seua obra i trajectòria, i el 2021 vaig obtenir el Premi Rafael Sari de prosa pel conte Al so trencat de les onades, un conte-homenatge a Canu. També li ha dedicat un programa de Lletres ebrenques d’Antena Caro**, dins la meua tasca de divulgació de la literatura algueresa.
– Idea clau: Antoni Canu és un poeta d’arrels sardes que va fer del català alguerès la seua llengua literària i una part essencial de la seua identitat.
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