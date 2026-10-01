El batec poètic d’una llengua (1): Guido Sari

FITXA — GUIDO SARI
Nom: Guido Sari
Lloc: l’Alguer
Any de naixement: 1950
Professió: escriptor, poeta, dramaturg i bibliotecari
Llengua literària: català
Gèneres: poesia, teatre, narrativa i assaig
Posició literària: un dels grans autors contemporanis en llengua catalana i una de les veus poètiques més destacades de l’Alguer.
Context literari: al costat de poetes catalans contemporanis com: Enric Casasses, Josep Pedrals, Blanca Llum Vidal, Carles Rebassa, Mireia Calafell, Joan-Elies Adell, Antoni Canu, Marc Granell, Jaume Pérez Muntaner, Ponç Pons.
Obres: Els ocells màgics, Converses i notes, Poemari mínim i Preludis, simfonies i impromptus.
Teatre: autor i impulsor del teatre en català de l’Alguer.
Compromís: defensa activa de la llengua i la cultura alguereses.
Entitat: fundador de l’Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de l’Alguer.
Premi: Premi d’Actuació Cívica de la Fundació Lluís Carulla (2013).
Relació personal:manté una estreta relació literària i cultural amb l’escriptor ebrenc Emigdi Subirats, que ha estudiat i reivindicat la seua obra. Subirats és autor del pròleg de Converses i notes (2022), on analitza la poètica de Sari, i l’ha definit com «un dels millors poetes en català actuals». La seua relació exemplifica els vincles culturals entre l’Alguer i les Terres de l’Ebre i contribueix a situar Guido Sari dins del panorama general de la literatura catalana contemporània.
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