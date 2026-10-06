El batec poètic del català (4): Emili Rodríguez-Bernabeu

EMILI RODRÍGUEZ-BERNABEU
Nom: Emili Rodríguez-Bernabeu
Lloc: Alacant
Any: 1940
Professió: metge cardiòleg, poeta, assagista i crític literari
Llengua literària: català
Gènere principal: poesia
Àmbit: literatura catalana contemporània
POETA
Una de les veus més sòlides i personals i una figura essencial de la literatura catalana d’Alacant.
La seua poesia combina reflexió, memòria, ciutat, existència, amor i pas del temps, amb un llenguatge rigorós i una gran densitat intel·lectual.
OBRA
Entre els seus llibres destaquen:
– Poemes de la fi (1964)
– La platja (1965)
– La ciutat de la platja (1971)
– La catacumba (1974)
– Viatge al teu nom (1982)
– Teoria del somni (1988)
– Domini del sol (1990)
– El rostre de l’amant (1992)
– Escandinàvia (1996)
– Alacant (1998)
– Dring (2000)
La seua trajectòria poètica ha estat reunida en l’Obra poètica completa.
ALACANT I LA POESIA
Alacant ocupa un espai central en el seu univers literari. La ciutat, el paisatge mediterrani, la memòria i la identitat valenciana es converteixen en elements recurrents de la seua obra.
També ha desenvolupat una important tasca d’assaig i crítica literària, especialment sobre la literatura valenciana i els seus autors.
P<strong>OESIA I PENSAMENT
La seua obra destaca per la unió entre poesia i pensament. És una poesia exigent, reflexiva i profundament humana, construïda des d’una mirada intel·lectual però també vinculada a l’experiència vital.
RELACIÓ AMB EMIGDI SUBIRATS
La meua relació amb Emili Rodríguez-Bernabeu naix de la admiració per la seua obra poètica i intel·lectual.
Som amics de Facebook i mantinc amb ell una relació de respecte i estima literària.
Personalment, el considero un dels grans noms de la poètica catalana actual i una de les veus que millor representen la continuïtat de la gran tradició poètica alacantina contemporània.
UN GRAN POETA ALACANTÍ
Emili Rodríguez-Bernabeu és una figura imprescindible per entendre la poesia catalana contemporània d’Alacant i del País Valencià.
Alacant, ciutat i poesia; pensament, memòria i paraula.
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