El batec poètic del català (3): Antonello Colledanchise

ANTONELLO COLLEDANCHISE
Nom: Antonello Colledanchise
Lloc: l’Alguer, Sardenya
Professió: cantautor, poeta, músic, professor i activista cultural
Llengua artística: català alguerès
Trajectòria: més de cinquanta anys dedicats a la música i a la cultura alguereses
EL TROBADOR DE L’ALGUER
Una de les veus més estimades i reconegudes de la cançó algueresa contemporània. La seua obra uneix poesia, música, memòria i compromís amb la llengua pròpia de l’Alguer.
Des de 1972: ha desenvolupat una extensa trajectòria discogràfica i artística, amb cançons que han contribuït a mantenir viva la llengua catalana de l’Alguer.
POETA I CREADOR
– Autor de poesia i cançons en alguerès.
– Converteix la poesia en música.
– La seua obra connecta la tradició dels trobadors catalanoprovençals amb la cançó contemporània.
– Ha publicat diversos àlbums i reculls poètics.
– Ha treballat també en la recuperació i transmissió de cançons tradicionals alguereses.
DIFUSOR DE LA CULTURA ALGUERESA
Ha portat la cançó algueresa fora de Sardenya, amb actuacions a Catalunya, Itàlia, França, Portugal, Grècia i Brasil, entre altres indrets.
És una figura fonamental en la difusió de la llengua i la cultura catalanes de l’Alguer.
COLLEDANCHISE I LES TERRES DE L’EBRE
Ha mantingut una relació especialment estreta amb les Terres de l’Ebre, on ha actuat en diverses ocasions:
– Campredó (2020) — Dia Internacional de la Llengua Materna, dedicat al català de l’Alguer.
– Ginestar (2020) — actuació dins aquella mateixa visita a les Terres de l’Ebre.
– Roquetes (2023) — Festa Major.
– Tivenys (2023) — actuació musical.
– Homenatge a Gerard Vergés durant el període de pandèmia.
– Ha participat en diverses iniciatives de germanor cultural entre l’Alguer i les Terres de l’Ebre.
COL·LABORACIÓ AMB EMIGDI SUBIRATS
La seua relació amb l’escriptor ebrenc Emigdi Subirats i Sebastià és especialment significativa.
Emigdi Subirats és el seu biògraf i autor del llibre: El trobador Antonello Colledanchise, Nemapress Edizioni, 2025
Una biografia bilingüe català-italià dedicada a la vida, la trajectòria artística i el compromís cultural del cantautor alguerès.
Colledanchise, a més, ha musicat poemes d’Emigdi Subirats, establint així un diàleg creatiu entre la poesia ebrenca i la música algueresa.
UN PONT ENTRE L’ALGUER I L’EBRE
La seua trajectòria representa un pont cultural entre l’Alguer i les Terres de l’Ebre: dos perifèries del domini lingüístic català unides per la música, la poesia, la llengua i la memòria compartida.
Antonello Colledanchise és, en definitiva, un autèntic trobador contemporani de l’Alguer.
La biografia també està documentada com la segona biografia dedicada a un poeta alguerès, després de Semblança d’Antoni Canu.
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