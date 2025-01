El 75è Aniversari de la Mort de George Orwell: Una Reflexió Literària

El 21 de gener de 2025 es commemora el 75è aniversari del traspàs de George Orwell, pseudònim d’Eric Arthur Blair, un cèlebre escriptor britànic conegut per les seues obres clàssiques “1984” i “Rebel·lió a la Granja”, que va immortalitzar frases amb tant de significat com: “Tots els animals són iguals, però hi ha alguns que són més iguals que uns altres” o “Big brother is watching you”. Un dels seus treballs més significatius per a nosaltres és “Homenatge a Catalunya”, una crònica del seu període durant la Guerra de 1936-1939, on va participar activament a la destructiva batalla de Belchite. Orwell va viure de prop la cruesa del conflicte i va plasmar la seua experiència amb una mirada crítica i humanista, donant a conèixer la realitat del conflicte estatal a un públic internacional.

George Orwell no només va ser un testimoni de la guerra, sinó també un defensor fervent dels ideals anti-totalitaris. Va donar suport al POUM (Partit Obrer d’Unificació Marxista) i va viure la “guerra dintre la guerra” durant els fets de maig del 1937 a Barcelona, on els conflictes interns entre les diferents faccions comunistes i anarquistes van fer evident la complexitat i la tragèdia d’un dels moments més foscos de la nostra història col·lectiva.

Enguany, per aquesta commemoració, l’alumne Zeeshan Alí de l’Institut Dertosa ha portat a terme un treball de recerca de 2n de batxillerat sobre “Homenatge a Catalunya”. Amb orígens pakistanesos, aquest jove estudiant va quedar impressionat pel compromís antiimperialista d’Orwell, criat a Birmània i revoltat contra el colonialisme.

Ernest Hemingway també va tenir un paper fonamental en documentar el mateix sagnant conflicte bèl·lic. Es va hostatjar a l’antiga Fonda Siboni de Tortosa i va retratar en els seus articles la bellesa del Delta de l’Ebre. En un dels seus articles va escriure la frase memorable: “Allà on avui hi ha un camp de ceba, demà hi haurà una batalla”. A més, va fer un exhaustiu retrat escrit sobre els bombardejos de Tortosa per al New York Times, un conte sobre el bombardeig del pont d’Amposta “L’home vell al pont” i diversos escrits sobre la seua estada com a periodista al front de Xerta. L’hemeroteca del New York Times guarda aquests articles sobre la batalla de l’Ebre i els bombardejos; en ells trobem la situació dels exèrcits a redós de molts pobles ebrencs. No deixa de sobtar el fet que els lectors nord-americans es familiaritzessin amb noms com Reguers, Freginals o Santa Bàrbara a causa del més sagnant dels conflictes.

Manuel Pérez Bonfill, el nostre professor de sempre, va redactar diversos articles sobre Hemingway a la revista GEMINIS (Tortosa, 1952-1961), destacant la importància de la seua obra i la seua contribució a la narrativa de guerra. L’any 2018, personalment vaig tenir cura de la composició del llibre “Hemingway. Prosas de Manuel Pérez Bonfill”, que va publicar Onada Edicions a instàncies de la UNED-Tortosa. Aquest llibre unia per sempre dos noms literaris amb trajectòria molt diversa, però relacionada amb la ciutat.

Personalment, vaig dissenyar una ruta sobre la Guerra Civil que vaig anomenar “Tortosa, la Gernika catalana” i que vam estrenar conjuntament amb els músics Jordi i Àngel Mulet amb un gran èxit de participació. Era la viva reivindicació d’una ciutat destruïda per les bombes tal com retratava Joan Cid i Mulet a la seua didàctica obra “La guerra i la revolució a Tortosa”. Aquesta descripció també és present en els articles de Hemingway, ressaltant la devastació i el patiment que va viure la ciutat.

Alhora, l’alumna Maria Albacar, també de l’Institut Dertosa, ha realitzat un extraordinari treball de recerca en anglès anomenat “Hemingway: Last War Correspondent in Tortosa”, en el qual ha traduït l’esmentat conte sobre la tragèdia viscuda per un ancià rapitenc a Amposta i ha analitzat adequadament tot l’entramat que va envoltar la figura del premi Nobel nord-americà a casa nostra.

Aquesta commemoració del 75è aniversari de la mort de George Orwell no només celebra la vida i obra d’un gran home de lletres, sinó que també recorda la importància de la literatura com a testimoni històric i com a reflexió sobre la guerra i la pau. Les seues obres han donat veu a les tragèdies i heroismes de la Guerra de 1936-1939, aportant un toc internacional que ha ajudat a conscienciar el món sobre els conflictes armats.

La literatura de George Orwell i Ernest Hemingway no només ha immortalitzat els esdeveniments històrics del conflicte bèl·lic fratricida, sinó que també ha servit com a mitjà per qüestionar i reflexionar sobre la condició humana en temps de conflicte. Aquests dos escriptors han deixat un llegat que continua inspirant i educant generacions, com ens han demostrat els treballs de Zeeshan Alí i Maria Albacar.