DEU ANYS D’EUROPA: L’INTERCANVI ENTRE L’INSTITUT DERTOSA I L’IGS SASSENBURG ES CONSOLIDA COM A MODEL EDUCATIU DE REFERÈNCIA

L’intercanvi escolar entre l’Institut Dertosa i l’IGS Sassenburg, de Gifhorn (Baixa Saxònia), celebra enguany el seu desè aniversari. Una dècada d’una col·laboració internacional que ha crescut, s’ha professionalitzat i ha esdevingut un projecte educatiu de gran solidesa, marcat pel compromís del professorat, la implicació de les famílies, i l’entusiasme de l’alumnat. Sobretot, la clara voluntat europea de tots dos centres.
Des de novembre de 2016, el treball conjunt entre docents ha sigut l’eix vertebrador del projecte. A l’Institut Dertosa, la coordinadora Erasmus+, Laura Rocamora, lidera el projecte amb constància, visió pedagògica i una dedicació que ha permès fer-lo créixer any rere any. Per part de l’IGS Sassenburg, les professores Inga Berneburg i Nathaly Plançon han estat persones clau en la construcció d’una relació sòlida, estable i altament professional. El seu compromís i la seua confiança mútua amb l’equip docent tortosí ha estat fonamental per a la consolidació del projecte, motiu pel qual l’agraïment és unànime.
L’any 2022 va marcar un punt d’inflexió: l’intercanvi es va integrar plenament dins del programa Erasmus+, fet que li va atorgar una dimensió europea més formal i alhora més ambiciosa. Aquesta transformació reflecteix l’aposta de la Unió Europea per la mobilitat estudiantil com a ferramenta essencial per formar ciutadans europeus més oberts, competents lingüísticament, conscients del patrimoni cultural i capaços de conviure i cooperar en contextos internacionals.
En deu anys, més de 150 alumnes han participat en aquesta experiència, una xifra destacadíssima que evidencia la bona acollida del programa entre les famílies i la comunitat educativa. Des del punt de vista pedagògic, s’han assolit múltiples objectius Erasmus: especialment els lingüístics, ja que l’anglès és la llengua vehicular del projecte, però l’alumnat també practica el castellà i l’alemany. En el cas de la visita dels estudiants alemanys a Tortosa, queda perfectament palesa la centralitat de la llengua catalana, que funciona com a vehicular de l’Institut Dertosa i com a element d’identitat nacional.
El programa també ha contribuït a crear una veritable germanor entre l’alumnat, que ha compartit vivències, hàbits, gastronomia i maneres de viure. Aquesta convivència intercultural s’ha enriquit gràcies a un ampli ventall d’activitats i visites. A Alemanya, els estudiants han descobert ciutats com: Gifhorn, Berlín, Hannover, Wolfsburg, Braunschweig, Lüneburg, Hamburg o Bremen, i han treballat àmbits tant diversos com la memòria històrica: visites al Mur de Berlín, al Monument als Jueus Assassinats, a memorials dels camps de concentració i a l’antiga frontera que separava la RFA i la DDR.
També s’ha aprofundit en l’estudi de l’arquitectura alemanya, des del Renaixement a l’arquitectura contemporània, mitjançant sortides específiques i observació directa d’edificis emblemàtics. Una de les experiències més valorades ha estat la visita a la Volkswagen Autostadt de Wolfsburg, un complex únic dedicat a la cultura de l’automòbil, amb pavellons futuristes, museus, espais interactius i una arquitectura singular que combina innovació, disseny i sostenibilitat. Aquesta experiència reforça objectius Erasmus+ vinculats a la competència tecnològica, la cultura industrial i la percepció europea de la mobilitat.
En l’àmbit esportiu i lleure, els participants han tingut accés a activitats com la bolera o la visita al Volkswagen Arena, estadi del VfL Wolfsburg, equip masculí i femení de prestigi internacional. Cal recordar que el conjunt femení ha disputat dues finals de la UEFA Women’s Champions League contra el FC Barcelona, fet que aporta una dimensió esportiva i històrica de gran rellevància.
La mobilitat inversa, la visita dels estudiants alemanys a Catalunya, ha permès mostrar-los des de la gran capital, Barcelona, fins al patrimoni natural i cultural del territori. Les sortides al Delta de l’Ebre, el Port de Caro, el parc d’aventura de Benifallet i el Circuit de Calafat els han ofert una visió completa del país, des del paisatge fluvial fins a la tradició esportiva i la riquesa etnogràfica de les Terres de l’Ebre.
L’IGS Sassenburg, reconeguda com a Europaschule, és una Integrierte Gesamtschule amb oferta formativa completa i un enfocament fortament orientat a l’educació global i els vincles internacionals. La seua estructura, orientada a l’acompanyament personalitzat i a la projecció europea, encaixa perfectament amb els valors i objectius de la cooperació amb l’Institut Dertosa.
L’intercanvi Dertosa–Sassenburg s’ha convertit en un exemple de bona pràctica educativa a escala europea. El projecte creix gràcies a la implicació del professorat, la confiança de les institucions, el suport de la comunitat educativa i, sobretot, la bona predisposició de l’alumnat. Una dècada després, continua sent una aposta de futur i una via per formar generacions més preparades, més obertes, que ajudin a sentir-se més europeus per construir una Europa millor.
