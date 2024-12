Descobrint Soldats abandonats de Gavino Balata: Una Novel·la d’Ucronies i Misteris Històrics

A la primavera de 2001, Virgili, un jove arqueòleg, fa un descobriment impressionant al soterrani del convent de Sant Miquel, on troba un secret amagat des de fa gairebé seixanta anys. Jaume i Carleto han estat empresonats allà des del 1943 i creuen que la guerra va acabar amb la victòria de Mussolini i Hitler. Però, qui els ha tancat i amb quin propòsit? Aquesta història ens porta pels carrers antics de l’Alguer Vella, els palaus i les esglésies de la Barceloneta sarda, en un viatge que va des de la Segona Guerra Mundial fins als nostres dies.

Soldats abandonats és una obra que combina magistralment elements romànics i històrics per crear una narrativa apassionant. És la primera obra en alguerès que ha estat premiada i publicada als Països Catalans, sent també la primera novel·la en alguerès normatiu.

Els temes principals són la Segona Guerra Mundial, la supervivència, la traïció i la recerca de la veritat. La trama es desplega a través del descobriment de Jaume i Carleto, els soldats abandonats, i com Virgili, l’arqueòleg, intenta esbrinar el misteri que els envolta. A més, la novel·la aprofundeix en temes com la identitat, la memòria i la relació entre el passat i el present, oferint una reflexió profunda sobre aquestes qüestions.

L’escenari central de la novel·la és l’Alguer Vella, una ciutat plena d’història i influències culturals. Els carrerons, els palaus i les esglésies d’aquesta localitat són descrits amb gran detall, transportant el lector a una atmosfera històrica encantadora.

La Segona Guerra Mundial té un paper crucial en la trama, ja que els protagonistes, Jaume i Carleto, han estat empresonats des del 1943. Aquest context històric té una influència profunda en les seues vides i decisions, afegint una capa de realisme i tensió a la història.

Un dels aspectes més fascinants de la novel·la és la ceguesa imposada als protagonistes, que viuen en una realitat paral·lela creient que la guerra va acabar amb la victòria de Mussolini i Hitler. Aquesta ucronia planteja preguntes sobre la percepció i la veritat, mantenint el lector enganxat a la història.

Tot i que en la realitat històrica els règims nazi i feixista van ser derrotats, en la novel·la aquests segueixen existint, afegint una distorsió intrigant al fil narratiu. La novel·la també ofereix una crítica subtil però contundent a la cobdícia, la corrupció institucional, la contaminació mediambiental i la manca de preservació del patrimoni cultural, temes que donen profunditat i rellevància a la història.

La importància d’escriure en alguerès no només en poesia, sinó també en narrativa, és fonamental per a la preservació i promoció de la llengua i la cultura. Aquesta obra exemplifica com el català-alguerès pot ser una llengua rica i dinàmica per a la literatura contemporània.

Un personatge clau en la novel·la és el senyor rector, la complicitat del qual en els esdeveniments negatius afegeix una dimensió de complexitat moral a la història. La seva implicació en els secrets i les traïcions revela les profunditats de la corrupció i la desesperació en temps de guerra i postguerra.En resum, “Soldats abandonats” de Gavino Balata és una novel·la que combina elements històrics i romàntics amb una trama d’ucronia fascinant. Els lectors seran absorbits pels secrets amagats al soterrani del convent de Sant Miquel i els misteris que envolten Jaume i Carleto, mentre Virgili descobreix el passat per revelar la veritat. La novel·la no només és un testimoni de la riquesa cultural de l’Alguer, sinó també una reflexió profunda sobre la memòria i la identitat, convertint-se en una lectura indispensable per als amants del gènere.

Gavino Balata (L’Alguer, Sardenya, 19 d’octubre de 1979) té una trajectòria significativa en el món literari. Ha guanyat diversos premis per les seues obres, destacant per la seua capacitat de crear narratives complexes i emocionants que captiven els lectors. Gavino Balata i Regan és un actiu cultura d’origen sard i alguerès per part de pare, i escocès per part de mare. Ha encapçalat la llista de la província de Sàsser del partit ProgReS Progetu Repùblica de Sardigna dins la coalició Sardegna Possibile, liderada per l’escriptora sarda Michela Murgia. Després de guanyar dues edicions del Premi Rafael Sari de prosa en alguerès, organitzat per l’Obra Cultural de l’Alguer, Balata va publicar aquesta primera novel·la, Soldats Abandonats, amb l’editorial Pagès Editors. Aquesta obra ha guanyat la 32a edició del Premi Ferran Canyameres de novel·la, organitzat per Òmnium Cultural de Terrassa. A més, Balata és un dels fundadors de la primera colla castellera de la ciutat, Los Mataresos de l’Alguer.