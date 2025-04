Curt Wittlin, un referent universal de la catalanística

A redós d’una diada tan llibresca com Sant Jordi és ben oportú fer la remembrança de la figura de Curt Wittlin (Reinach, 1941- Tortosa, 2019), un dels medievalistes més destacats de la literatura catalana. L’amic Curt no només va esdevenir un savi investigador, sinó també un ambaixador cultural que va obrir les portes del món a la llengua i la cultura catalanes.

Els darrers 15 anys de la seua vida van transcorre a la vora del riu Ebre, una terra que estimava intensament i que es va convertir en el seu refugi espiritual. Des de casa nostra, el gran Curt va mantenir un vincle constant amb els valors i les tradicions catalanes, consolidant-se com un dels seus defensors més fervents. Aquesta relació amb l’Ebre vaig intentar que quedés immortalitzada en l’apunt biogràfic que ens va publicar el Campus Terres de l’Ebre de la URV, Curt Wittlin converses amb un medievalista excels.

De fet, va ser una figura clau en l’expansió de la catalanística a nivell mundial. Com a president de la North American Catalan Society (NACS), va reunir els principals estudiosos de la cultura catalana a Amèrica del Nord, i va convertir-s en un referent ineludible per a la difusió de la nostra tradició literària i lingüística arreu. El seu treball va ser reconegut per figures acadèmiques com Emili Casanova, de la Universitat de València, que va descriiure’l com : una veritable benedicció per a la filologia catalana.

La seua contribució acadèmica és immensa. Va destacar especialment en l’estudi i la divulgació de l’obra de Francesc Eiximenis (Girona, 1330-Perpinyà, 1409). Així mateix, les seues traduccions filològiques han aportat una nova llum sobre textos clau de la nostra història literària. A través de la seua tasca, Wittlin no només va preservar el patrimoni català, sinó que també el va projectar cap a les generacions futures.

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha consolidat el seu llegat amb la publicació del llibre Sessió en memòria de Curt Wittlin (1941-2019). Aquesta obra recull les actes de l’homenatge celebrat el 9 de juny de 2022 a la seu del mateix institut a la Casa de la Convalescència. La sessió va incloure una presentació de Mila Segarra, vicepresidenta de la Secció Filològica de l’IEC, i un recull fotogràfic de l’arxiu personal de Maria Lluïsa Wittlin, vídua del medievalista, que ofereix una visió més humana de la seua vida i trajectòria.

El llibre ha donat llum a diversos articles escrits per destacats experts que posen en valor les seues múltiples facetes com a investigador, catalanista i divulgador: Emili Casanova (Universitat de València), Tomàs Martínez Romero (Universitat Jaume I), Xavier Renedo Puig (Universitat de Girona), August Bover Font (Universitat de Barcelona), Vicent Martines (Institut d’Estudis Catalans), Albert Curto (Arxiu Comarcal del Baix Ebre), i la meua participació personal com al seu biògraf.

La diada del llibre és una de les dates ideals per retre homenatge a figures com Curt Wittlin, que van dedicar la seua vida a l’amor per la llengua i la cultura. Un suís de naixement, canadenc laboralment i català de cor que va demostrar que la catalanística pot transcendir fronteres i inspirar a nivell global. El nou llibre de l’IEC ens permet enlairar-lo de nou com un dels grans, un catalanista que va viure amb passió la seua vocació i que ens va deixar un llegat incommensurable.