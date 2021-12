Curt Wittlin, un homenot de la catalanitat (2)

5. Symposiums philologorumque Catalauniae50

Les seues primeres coneixences públiques a Barcelona als anys 1960 el varen introduir directament al món del catalanisme cultural. En un tres i no-res va veure’s envoltat d’intel·lectuals, literats, poetes, músics i polítics amb ideari nacionalista i amb un ideal utòpic en ment, una Ítaca quatribarrada: el fet cultural salvaria la nació, políticament subjugada per un règim dictatorial que havia reclòs la llengua catalana a un nivell familiar, l’havia foragitat de l’escola i de l’administració com a mètode de perseguir-la ferotgement en el seu ús social. Aquests intensos lligams personals li van permetre conèixer diversos indrets del domini lingüístic, i apassionar-se per llurs diferents parles dialectals.

Una de les seues destinacions preferides era l’Alguer, el país català de Sardenya, que gaudia d’una intensa vida cultural, la qual havia rebut una forta embranzida a partir de l’emblemàtic creuer de l’any 1961 conegut com “el Retrobament”, que va permetre estretir els seus llaços d’unió amb la intel·lectualitat catalana, que s’havien trencat a principis de segle.

La seua llarga trajectòria com a docent universitari li va aportar un gran prestigi a la U of S, més encara pel fet que havia realitzat una tasca de recerca incansable com a medievalista, fet que li permetia accedir directament als scholarships51 que finançaven des de la pròpia universitat l’assistència a congressos lingüístics i a altres certàmens o simposis de notable relleu acadèmic. La seua destinació habitual era València, on solia ser convidat als prestigiosos Premis Octubre52 que organitza Acció Cultural del País Valencià. Va entaular una bona amistat amb un dels homenots clau del valencianisme catalanista, l’Eliseu Climent53, editor de la revista El Temps, i amb professors universitaris com Josep Guia54, Maria Conca55 i Emili Casanova56.

Va conèixer la figura més rellevant del catalanisme polític a València, Joan Fuster57. Curt l’admirava profundament pel fet que va publicar assaigs ideològics molt influents, tenia les idees clares sobre la vigència dels Països Catalans, a la vegada que va fer uns estudis literaris de gran nivell. Un altre dels personatges pels quals sent gran admiració és l’Albert Hauf58, amb qui compartia la mateixa línia d’investigació sobre el frare gironí. Bon coneixedor de la Bíblia, com tot bon investigador de la literatura medieval, té la il·lusió d’algun dia encarregar-se de l’edició de la Vita Christie d’Eiximenis. En el mateix sentit, sentia gran respecte per la figura d’Antoni Ferrando59, amb el qual va tindre relació