Cuauhtémoc Cárdenas i l’exili català

La desaparició de Cuauhtémoc Cárdenas, el 28 d’octubre de 2026, als 92 anys, representa la desaparició d’un dels grans referents de l’esquerra mexicana i llatinoamericana. Fill del General Lázaro Cárdenas, va heretar una concepció de la política basada en la justícia social, la sobirania dels pobles i la defensa dels drets democràtics. El seu traspàs ens convida també a recordar un episodi extraordinari de solidaritat internacional que els republicans catalans i estatals no hauríem d’oblidar mai.
Lázaro Cárdenas va protagonitzar una de les polítiques més generoses envers els vençuts de la guerra de 1936-1939. Ja el 1937, per intercessió de la seua esposa Amalia Solórzano, que presidia el Comitè d’Ajuda als Nens del Poble Espanyol, es va donar asil a 456 orfes, fills de combatents republicans que varen ser duts a Mèxic, a petició del Comitè Iberoamericà d’Ajuda al Poble Espanyol, donant-los allotjament, suport i educació a la ciutat de Morelia. Amb el pas dels anys el grup va ser conegut com els Nens de Morelia. Mentre les democràcies europees abandonaven la República a la seua sort, el govern mexicà li va donar suport diplomàtic i material i, després de la derrota de 1939, va obrir les portes a milers de refugiats republicans. Va facilitar l’arribada de vaixells com el Sinaia, l’Ipanema, el Nyassa o el Mexique, que transportaven persones perseguides per les seues idees. Aquella decisió va salvar vides i va permetre reconstruir, a l’altra banda de l’Atlàntic, una part de la cultura catalana que el franquisme pretenia silenciar.
Mèxic es va convertir en una segona pàtria per a nombrosos intel·lectuals catalans. L’Orfeó Català de Mèxic va adquirir una importància extraordinària com a centre de resistència cultural i nacional. Entre els exiliats ebrencs destaquen dos noms imprescindibles: Joan Cid i Mulet, nascut a Jesús, i Artur Bladé i Desumvila, fill de Benissanet. El jesusenc va desenvolupar a Mèxic una intensa activitat literària, periodística i cultural, vinculada a l’Orfeó català. Bladé, per la seua banda, va esdevindre el gran memorialista de la literatura catalana i cronista de l’exili. Ambdós representen una generació que, malgrat la distància i l’enyorança, no va renunciar mai a la llengua ni a la identitat pròpia.
Cuauhtémoc Cárdenas va continuar, en un altre context històric, el compromís democràtic del seu pare. Governador de Michoacán entre 1980 i 1986, va trencar amb el Partit Revolucionari Institucional, que havia monopolitzat el poder durant dècades, i va encapçalar el moviment democràtic que va sacsejar Mèxic el 1988. Aquelles eleccions presidencials, marcades per greus denúncies de frau, van convertir-lo en un símbol de la lluita contra l’autoritarisme. El 1989 va participar en la fundació del Partit de la Revolució Democràtica (PRD), una formació que aspirava a unir les diferents sensibilitats de l’esquerra mexicana. Va ser candidat presidencial en tres ocasions i, el 1997, es va convertir en el primer cap de govern de la capital mexicana elegit democràticament per sufragi popular.
El nom Cuauhtémoc prové del nàhuatl, una llengua indígena de Mèxic, i significa «el que descendeix com una àguila.
El nom es compon de dos elements: – Cuāuhtli: àguila. – Temo: baixar o descendir. El nom té també un gran pes històric: el portava Cuauhtémoc, el darrer gran governant mexicà de Tenochtitlan, que va resistir la conquesta d’Hernán Cortés al segle XVI. És, per tant, un nom associat a la força, a l’àguila caçadora i a la història dels pobles originaris de Mèxic
Defensor de la sobirania nacional, dels drets socials i del dret dels pobles a decidir el seu futur, Cuauhtémoc Cárdenas va reivindicar una democràcia que anés més enllà de les urnes.
El seu compromís amb les llibertats també es va fer evident durant el procés sobiranista català. L’octubre de 2017 va signar, juntament amb altres personalitats mexicanes, un manifest que reclamava l’alliberament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, empresonats arran dels esdeveniments del procés independentista. Un any després, el setembre de 2018, es va reunir al Palau de la Generalitat amb el president Quim Torra, davant del qual va reiterar el seu suport als presos polítics i a una solució democràtica del conflicte català. Aquell posicionament tenia una significació especial: el fill de l’home que havia acollit els republicans catalans el 1939 tornava a alçar la veu en defensa dels drets i les llibertats de Catalunya.
Des de les Terres de l’Ebre, la desaparició de Cuauhtémoc Cárdenas hauria de despertar un sentiment especial de gratitud. Sense la generositat del seu pare, la història de molts dels nostres exiliats hauria estat ben diferent. Joan Cid i Mulet i Artur Bladé i Desumvila van poder continuar escrivint i defensant la cultura catalana gràcies a un país que els va acollir quan Europa els girava l’esquena. Pare i fill, cadascun en el seu temps, van representar una manera d’entendre la política vinculada a la dignitat humana i a la llibertat. Lázaro Cárdenas va obrir les portes de Mèxic als republicans catalans perseguits pel feixisme; Cuauhtémoc Cárdenas va defensar, dècades després, el dret dels catalans a decidir democràticament el seu futur. Dos moments històrics diferents, però un mateix fil de solidaritat. Recordar els Cárdenas és també recordar que Mèxic va obrir les portes als nostres quan més les necessitaven. Aquest deute de gratitud no hauria de prescriure mai.
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