Conferència: Montserrat Abelló — La veu poètica i traductora de l’exili

1. Introducció
Montserrat Abelló i Soler (1918‑2014) és una de les veus més rellevants de la literatura catalana contemporània, especialment en la poesia i la traducció. La seua trajectòria personal i literària va ser profundament marcada per la Guerra de 1936-1939, l’exili llarg a Xile i el compromís constant en defensa de la cultura catalana, tant a través de la creació poètica com de la traducció de poesia internacional.
La seua obra representa la síntesi entre la memòria personal i col·lectiva, la feminitat i l’experiència cultural, i la llengua catalana com a element identitari. El context de vida d’Abelló i la seua influència en la tradició poètica catalana mereixen una anàlisi detallada i contextualitzada.
2. Infantesa i formació
Montserrat Abelló va néixer el 1 de febrer de 1918 a Tarragona, en una família culta i oberta al coneixement. El seu pare, enginyer naval, la va dur a viure a diverses ciutats —Cadis, Londres i Cartagena— fet que la va exposar des de molt jove a diverses llengües i tradicions culturals. Aquest acostament multilingüe, especialment a l’anglès, va marcar la seua vida d’escriptora, i explicaria més tard la seua magnífica tasca com a traductora.
Els seus pares, vinculats als valors republicans i liberals de l’època, van inculcar‑li l’amor pels valors democràtics, la llibertat d’expressió i la defensa de la llengua i cultura pròpies. Aquesta base ideològica va ser determinant en la seua posterior trajectòria com a escriptora compromesa amb la llengua catalana.
A Barcelona, on va fer els seus estudis superiors, Abelló es va lligar amb cercles intel·lectuals i va començar a manifestar el seu interès per la literatura i la poesia.
El 1935 cursa estudis a la Facultat de Filologia i Lletres de la Universitat de Barcelona, on forma part del cercle d’alumnes del poeta Carles Riba. En esclatar la Guerra es presenta a les oposicions convocades per a substituir els professors mobilitzats, i obté el primer lloc per a exercir de professora d’anglès en un institut públic de Barcelona.
En acabar la guerra s’exilia amb el pare, primer a França i a continuació a Anglaterra. L’esclat de la II Guerra Mundial la sorprèn a Londres, on col·labora amb els grups d’estudiants que ajudaven refugiats de tot Europa. El 1940 es trasllada a Xile, a la ciutat de Valparaíso, on el seu pare havia estat contractat per reflotar un dic del port. Per aquesta època treballa com a secretària de direcció en una oficina i coneix el que seria després el seu marit, Joan Bofill. Es casen el 1943 i entre el 1944 i el 1951 neixen els seus tres fills: Mireia, Miquel i Fernando.
A partir dels anys cinquanta Montserrat Abelló es dedica a escriure i a traduir, a més de fer de professora d’anglès a l’escola suïssa Braemar School de Santiago de Xile. El 1960 retorna a Barcelona i treballa, fins que es jubila, com a docent a la Institució Cultural del CIC.
El 1963, amb quaranta-cinc anys, publica el seu primer llibre de poesia, Vida diària, editat per Joaquim Horta i amb pròleg de Joan Oliver. Durant la dècada de 1970 es posa a estudiar i es llicencia en Filologia anglesa, especialitzada en l’estudi comparat de la fonètica anglesa i catalana, i en les possibilitats d’aplicació a l’ensenyament. Fruit d’aquestes investigacions apareix el manual Our English Friends, elaborat conjuntament amb Josep M. Jaumà.
El 1980 Txiki Berraondo posa música a un poema seu pertanyent al recull Vida diària, que publica la revista Dones en lluita. «La Sal, Edicions de les Dones» reedita, el 1981, Vida diària, afegint-hi un nou poemari de l’autora, “Paraules no dites”.
És en aquesta època quan Montserrat Abelló s’interessa per les poetes anglosaxones, i comença a traduir-ne obres al català, com ara Arbres d’hivern i Ariel (amb Mireia Mur) de Sylvia Plath, o Atlas d’un món difícil d’Adrienne Rich, entre d’altres.
Al mateix temps continua escrivint obra pròpia, i el 1986 publica el seu tercer poemari, El blat del temps, que conté un pròleg de Maria Àngels Anglada.
L’any 1990 publica un altre recull de poemes, Foc a les mans, prologat aquesta vegada per Maria Mercè Marçal.
Montserrat Abelló és considerada una autora fonamental per a la poesia i la traducció catalanes de la segona meitat del segle XX. Mor el 9 de setembre de 2014, a Barcelona, a l’edat de noranta-sis anys, participant, fins al darrer moment, de la vida cultural i artística catalana.
3. L’exili català (1939–1950): dispersió i literatura
L’any 1939, amb la derrota de la República, centenars de milers de persones van haver de fugir de Catalunya. Aquesta gran onada migratòria va convertir‑se en una dispersió que va afectar la societat catalana en la seua totalitat. Molts escriptors, poetes i intel·lectuals van travessar la frontera cap a França primer, i des d’allí es van distribuir per diferents països d’Europa i Amèrica Llatina.
3.1 França: primera escala de l’exili
Acollits en camps improvisats i centres de refugi, molts catalans van viure la primera etapa de l’exili en territori francès. Aquest període va ser dur, però també vital per conservar la llengua, els lligams i la consciència cultural. Escriptors com Josep Carner, Artur Bladé o Joan Sales van passar per aquesta etapa abans d’iniciar el seu camí cap a Amèrica Llatina.
La producció literària en aquests anys va incloure poemes, dietaris i textos que van reflexionar sobre la pèrdua i la nostàlgia, establint un corpus narratiu intercontinental.
3.2 Amèrica Llatina: Xile, Mèxic, Argentina i Veneçuela
Mentrestant, molts exiliats van arribar a Amèrica Llatina, on van trobar societats receptives i contexts culturals pròxims que van facilitar la continuïtat de la llengua i la literatura catalana fora de l’Estat.
Xile
Xile va acollir una comunitat significativa de catalans exiliats. A Santiago i Valparaíso s’organitzaven tertúlies, lectures i activitats periòdiques, sovint en centres com el Centre Català, espais on es preservava la llengua i es compartien experiències culturals.
La revista Germanor i altres butlletins periodístics servien per mantenir la cohesió del grup i generar debat literari en català.
Mèxic
Mèxic va esdevenir un dels principals centres de l’exili català. Allà va sobreviure un intens moviment literari en llengua catalana amb revistes, col·leccions i editors que van publicar obres d’exiliats, així com traduccions i textos originals.
Els Jocs Florals de l’exili celebrats a Mèxic són un exemple emblemàtic de la vitalitat cultural catalana allunyada de casa.
Argentina
Argentina, amb una comunitat catalana prèvia al 1939, va acollir una part important dels exiliats. Revistes com Ressorgiment i associacions catalanes de Buenos Aires van facilitar la continuïtat de la literatura i la llengua. Alguns escriptors van tindre un paper clau en mantenir activa la tradició literària catalana.
Veneçuela
A Veneçuela es va formar una comunitat activa de catalans que van contribuir a la divulgació de la llengua i la cultura a través d’associacions, publicacions i activitats culturals orientades a preservar l’idioma i les tradicions catalanes.
4. L’exili i la comunitat catalana a Xile
Amb la derrota republicana el 1939, Abelló va viure l’exili primer a França i al Regne Unit, i finalment es va establir a Xile a començament dels anys ’40. L’exili va ser un punt d’inflexió personal i creatiu: va significar la pèrdua de la terra natal i, al mateix temps, l’entrada en una comunitat que preservava —a través de la llengua i la literatura— una identitat col·lectiva.
Comunitat i espais catalans a Xile
A Xile, la comunitat catalana estava organitzada en entitats com el Centre Català, que servien de punt de trobada per a tertúlies, lectures i actes culturals. Era en aquests espais on es preservaven la llengua, la música, la poesia i la memòria col·lectiva. També circulaven publicacions en català, com la revista Germanor, que mantenien viu el debat literari entre exiliats catalans.
A Santiago i Valparaíso, els exiliats organitzaven trobades per llegir poesia, debatre sobre traduccions i compartir novetats literàries, reeditant així una vida cultural catalana allunyada geogràficament de la metròpoli però viva en identitat i llengua.
5. Vida personal a Xile
En aquest exili prolongat, Abelló va establir la seua vida personal. Va casar‑se amb Joan Bofill, també exiliat català, i va tenir tres fills. Un d’aquests fills va néixer amb síndrome de Down, fet que Abelló va assenyalar com una experiència vital profundament transformadora, i que es percep en la seua poesia com a expressió de cura, amor i fragilitat humana.
Tot i les responsabilitats familiars, Abelló va continuar la seua formació cultural: va ensenyar anglès, va iniciar la seua obra poètica i va establir vincles intel·lectuals amb escriptors xilens i altres exiliats. Aquest entorn no només la va marcar com a persona, sinó que va enriquir la seua percepció de la poesia com a llenguatge global.
6. Vida cultural xilena i influències artístiques
La vida cultural a Xile en les dècades de 1940 i 1950 va ser molt vibrant. Paral·lelament al moviment d’exiliats catalans, la cultura xilena s’estava transformant a través de figures cabdals.
• Nicanor Parra (1914‑2018): poeta xilè conegut com l’“antipoeta”. Parra va desafiar la poesia tradicional hispanoamericana amb un llenguatge col·loquial, irònic i crític davant la societat de masses, fent que la poesia es convertís en un instrument de reflexió social directe. La seua obra va tenir gran repercussió i va influenciar diverses generacions de poetes.
• Violeta Parra (1917‑1967): artesana, cantautora i poeta, fundadora de la Nova Cancó Xilena, un moviment de recuperació de la música popular i folklòrica amb consciència social. Va ser una figura icònica que va mostrar la riquesa de la cultura popular xilena i va inspirar moviments artístics compromesos amb la identitat cultural.
El context artístic de Xile —marcat per la creació cultural crítica i la mobilització social— va nodrir el seu sentit de la poesia i el fet literari com a acte compromès i comunitari.
7. Retorn a Catalunya i vida posterior
L’any 1960 Abelló va tornar a Catalunya després de gairebé dos dècades d’exili a Xile. El seu retorn no va suposar la fi de l’experiència d’exili, sinó que va continuar sent una presència psicològica i cultural: publicaria obres poètiques i continuaria defensant la llengua en un context polític encara restringit pel franquisme.
A Barcelona, va treballar com a professora d’anglès i va consolidar la seua trajectòria com a poeta i traductora, publicant reculls com Vida diària (1963), Al cor de les paraules (1986) i Memòria de tu i de mi (2006).
8. Anàlisi de la poètica de Montserrat Abelló
La poètica d’Abelló es caracteritza per una simplicitat que no sacrifica profunditat, un llenguatge econòmic però carregat d’evocació emocional i una capacitat per convertir el poema en un espai de memòria i reflexió.
Temes centrals
• Exili i nostàlgia: L’exili esdevé no només experiència geogràfica, sinó estat interior de pèrdua i record.
• Memòria i història personal: Els poemes confeccionen un pont entre el passat i el present, entre vivències íntimes i col·lectives.
• Vida quotidiana i feminitat: Abelló observa el quotidià amb sensibilitat, donant veu a allò aparentment menut però profundament humà.
• Temps i mort: El pas del temps i l’acceptació de la mortalitat es tracten amb serenitat poètica, sovint en versos breus i lapidaris.
Estil i tècniques
• Economia del llenguatge: Paraules escollides amb cura que generen densitat semàntica.
• Imatges quotidianes: Objectes, paisatges i gestos que esdevenen símbols universals.
• Musicalitat subtil: Ritme intern que dialoga amb la tradició oral catalana i amb les sensibilitats internacionals.
9. La traducció com a aportació literària
Una altra dimensió fonamental de la importància d’Abelló és la seua tasca com a traductora. Va portar al català veus essencials de la poesia anglesa del segle XX, principalment dones:
• Sylvia Plath
• Adrienne Rich
• Anne Sexton
• Denise Levertov
• Elizabeth Bishop
La seua antologia Cares a la finestra: vint dones poetes de parla anglesa del segle XX no només va traduir versos, sinó que va introduir al públic català una genealogia poètica femenina internacional. La crítica ha valorat aquesta obra com una fita per a la poesia feminista i pluricultural en català.
La traducció no va ser un exercici merament tècnic, sinó un acte creatiu i polític, que va contribuir a ampliar l’horitzó de la poesia catalana i a inserir‑hi veus que, d’altra manera, haurien estat desconegudes.
10. Reconeixement crític i ressenyes
Montserrat Abelló ha rebut reconeixements i ressenyes que reforcen la seua importància:
Premis
• Creu de Sant Jordi (1998)
• Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (2008)
• Premi Nacional de Cultura (2008)
aquest últim guardó va reconèixer tant la seua obra poètica com la seua tasca de traducció i difusió cultural.
Valoracions crítiques
Les crítiques literàries coincideixen a destacar:
• La coherència estilística de la seua poesia, amb un llenguatge clar però dens.
• La seua capacitat per combinar experiència personal amb projecció universal.
• El paper fonamental de la traducció en la difusió de veus femenines en català.
Escriptores com Maria Mercè Marçal han subratllat el seu paper pioner i ferma presència dins del panorama literari català, especialment per obrir camins a altres dones poetes.
11. Conclusió
Montserrat Abelló no és només una poeta d’exili; és una autora que va saber transformar l’experiència de pèrdua i desarrelament en un llenguatge poètic universal i sensible. La seua obra —poètica i traductora— construeix ponts entre llengües, generacions i tradicions. A través de la poesia, Abelló va mostrar que la literatura no només documenta experiències, sinó que també conforma identitats, comunitats i vincles culturals.
La seua poesia, clara, delicada i profunda, és un acte de resistència cultural i un homenatge a la comunitat catalana a Xile, a la llengua i a la memòria. Aquesta conferència ha recorregut la seva vida, l’entorn que la va formar, la comunitat que va construir i l’obra que la consagra com una de les autores imprescindibles de la literatura catalana contemporània.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!