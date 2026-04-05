Conferència Joan‑Hilari Muñoz Sebastià: trajectòria, passió per l’art religiós, Setmana Santa i obra

Joan‑Hilari Muñoz Sebastià (Tortosa, 1965 – 5 de febrer de 2025) va ser un dels historiadors més importants de les Terres de l’Ebre, reconegut per la seua recerca, divulgació i valoració del patrimoni cultural i religiós del territori. Estudià Geografia i Història a la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), on també va obtenir un diploma d’estudis avançats en Història Moderna. Va dedicar la seua vida al món de l’ensenyament i a la recerca històrica amb rigor i compromís. Com a docent, va ser professor d’història a l’Institut Ramon Berenguer IV d’Amposta i, després, a l’Institut Dertosa de Tortosa, on va influir en generacions de joves amb el seu compromís pedagògic i el seu coneixement profund de la història local.
Muñoz no només va exercir com a professor, sinó que va ser un apassionat defensor del patrimoni cultural, especialment de l’art religiós. Va ser membre de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de les Terres de l’Ebre i de la Comissió de Patrimoni Cultural del Bisbat de Tortosa, implicant‑se en la catalogació, protecció i difusió d’elements patrimonials històrics i artístics. Va participar en la redacció del Catàleg d’edificis i conjunts rurals de caràcter històric del municipi de Tortosa i en el Pla Director del Palau Episcopal de Tortosa, contribuint a definir estratègies de preservació del patrimoni religiós i civil.
La Catedral de Tortosa —oficialment la Catedral de Santa Maria, seu del bisbat històric— va ser un dels objectes d’estudi que més el van absorbir. Aquest temple, construït entre els segles XIV i XVIII, és un dels conjunts artístics més destacats de la diòcesi i conté retaules, escultures i elements d’orfeberia d’alt valor. Muñoz va dirigir i participar en activitats culturals per donar a conèixer l’art religiós de la catedral, com visites guiades centrades en retaules barrocs, escultura renaixentista o el claustre del temple. La seua passió per l’art religiós territorial també es va estendre a les ermites, capelles i objectes litúrgics dispersos al llarg de la diòcesi. Va utilitzar fonts com les visites pastorals per estudiar remodelacions, advocacions del culte i les històries constructives i socials d’aquests espais sagrats.
Dins d’aquesta mateixa mirada sobre la religiositat viscuda, la Setmana Santa de Tortosa ocupa un lloc central en la interpretació historiogràfica de Muñoz, perquè sintetitza art, devoció, memòria gremial i identitat ciutadana. Per a ell, les processons, els passos i les confraries no eren únicament manifestacions de pietat popular, sinó autèntics dipòsits de memòria històrica, on la ciutat feia visible la continuïtat entre passat i present. La Setmana Santa tortosina, amb les seues processons de la Passió, del Silenci i del Sant Enterrament, li oferia un camp privilegiat per observar com la iconografia religiosa, la cultura visual i la participació col·lectiva continuaven donant sentit a l’espai urbà. Els misteris processionals, molts reconstruïts o renovats després de la Guerra de 1936-1939, i interessaven també com a peces d’art sacre contemporani, hereves de la tradició escultòrica i devocional de la ciutat.
En aquest univers confraternal, Muñoz va donar importància a la Confraria de Sant Antoni dels Pagesos, sens dubte una de les institucions religioses i socials més antigues i significatives de Tortosa. La seua antiguitat medieval, documentada des del segle XIV, la convertia en un exemple excepcional de continuïtat històrica, capaç d’explicar la relació entre la ciutat, l’horta, el món gremial i la fe popular. Sant Antoni Abat, protector dels animals i de la pagesia, simbolitzava per a Muñoz la vinculació profunda entre la vida econòmica tradicional del territori i les formes de religiositat col·lectiva. Aquesta confraria, encara avui present en la Setmana Santa, li permetia reconstruir no només la història d’una entitat concreta, sinó també la persistència d’un model de sociabilitat nascut a l’edat mitjana.
Aquesta línia d’estudi cristal·litza d’una manera exemplar en una de les seues obres més representatives, La Confraria de Sant Antoni dels Pagesos de Tortosa (1358‑2010). El llibre és una aportació fonamental per entendre l’evolució de les confraries medievals, la seua funció assistencial, devocional i processional, la seua vinculació amb el Gremi de Pagesos i la seua transformació al llarg dels segles fins a l’actualitat. Amb la seua habitual combinació de rigor documental i voluntat divulgativa, Muñoz hi desplega una lectura de llarga durada que converteix la confraria en un fil conductor per explicar més de sis segles d’història urbana, religiosa i social de Tortosa. La vinculació amb el pas de l’Oració a l’Hort i amb l’antiga església de Sant Antoni del carrer Montcada —avui Centre d’Interpretació de la Setmana Santa— reforçava encara més aquesta idea de continuïtat entre patrimoni, memòria i vivència col·lectiva.
Per interpretar la manera com la fe i la cultura popular s’entrellaçaven amb aquests llocs i celebracions, Muñoz va recollir i citar nombrosos refranys i dites tradicionals del territori relacionats amb eremites, la Mare de Déu, la natura i els espais de devoció, elements que formen part del folklore ebrenc i tortosí. Entre aquests refranys destaquen “Mare de Déu de l’Aldea, aigua, aigua pura i en mesura”, “Aigua aldeana que la terra la demana”, “Qui va a l’ermita amb bon cor, torna amb l’ànima en pau”, “A l’ermita amb rosari, que la Mare de Déu et faci el camí clar”, “Nit d’ermita i lluna plena, cor de pagès no s’entranya”, “Si plou per Sant Joan, l’ermita canta amb aigua i vent”, “Quan l’ermita es vesteix de migdia, la terra riurà tot el dia” i “Aigua per la font i fe per l’ermita, festa al poble i llaurador en fita”.
A més de la seua tasca investigadora, Muñoz va aprofundir en el context cultural i religiós del territori recordant la figura d’altres creadors i estudiosos que, com ell, van treballar per preservar la tradició i la consciència religiosa i cultural ebrenca. Joan Moreira i Ramos (1879‑1951), músic, poeta i folklorista tortosí, fundador de l’Orfeó Tortosí i de l’Orfeó Montsià a Ulldecona, va recollir jocs, cançons, pregàries i tradicions locals en obres com Del folklore tortosí (1934) i el recull de cançons Quan lo pare no té pa… (1908), amb materials vinculats a la tradició popular i a les devocions pròpies del territori. Joan Torné i Balagué, conegut amb el pseudònim literari Lluís de Montsià, fou un pioner en la poesia religiosa de la seua època i va dedicar poemes que combinen amor per la terra i expressions de fe. Ramon Vergés i Paulí (1874‑1938), periodista i escriptor, és autor de Espurnes de la llar. Costums i tradicions tortosines, col·lecció fonamental per entendre la devoció a la Mare de Déu de la Cinta i la vinculació entre identitat cultural i pràctiques religioses populars.
Aquestes figures i l’interès compartit per les tradicions religioses, la poesia de tema sagrat, les festes patronals, la Setmana Santa i el folklore ebrenc integren el context cultural que Muñoz va estudiar i difondre, entenent l’art religiós no només com a objecte estètic sinó com a part viva de la cultura popular. Aquesta idea es fa especialment visible en la seua lectura de les confraries, que considerava estructures de cohesió social, espais d’ajuda mútua, memòria d’ofici i instruments de transmissió simbòlica entre generacions.
Muñoz també va participar en la recuperació de peces d’art històric de la diòcesi. Per exemple, va identificar una part d’un retaule renaixentista del segle XVI que havia estat traslladat durant la Guerra de 1936-1939 i que va poder tornar a Tortosa, i va reconèixer un reliquiari gòtic i plateresc de mitjans del segle XVI que havia estat robat de l’església arxiprestal de Gandesa, facilitant la seua recuperació oficial.
La seua obra escrita és extensa i diversa, amb publicacions com Alguns aspectes de la vida material de Tortosa durant l’edat moderna (1553‑1642), Revolta i contrarevolta a Tortosa 1640, La Confraria de Sant Antoni dels Pagesos de Tortosa (1358‑2010), El municipi de Tortosa a l’època del Renaixement. El llibre de rúbriques (1556‑1587), El tresor de la catedral de Tortosa al Renaixement, Art i patrimoni a Tortosa. Volum II i La pedra de Flix a la ciutat de Tortosa al llarg dels segles, entre altres. Va coordinar el III volum de la Història de les Terres de l’Ebre, que sintetitza aspectes importants de la història regional. Una obra representativa és Tortosa. La petjada de la història, una guia patrimonial que integra història, art i cultura, explicant monuments, espais i elements que formen part del llegat històric de la ciutat i la diòcesi.
El seu compromís va ser reconegut per entitats culturals i institucions que van destacar la seua dedicació a posar en valor la història i el patrimoni local. La seua mort va provocar nombroses mostres de condol i homenatges que han reivindicat el seu llegat en la preservació de la memòria històrica i cultural del territori.
En resum, Joan‑Hilari Muñoz va ser un investigador rigorós i apassionat de la història, l’art religiós i el patrimoni cultural. El seu treball amb la catedral de Tortosa, les ermites territorials, la Setmana Santa, les confraries —de manera molt especial la de Sant Antoni dels Pagesos—, les tradicions populars i la cultura religiosa ha deixat un llegat valuós per comprendre, preservar i estimar la història i la fe del seu territori.
