Cicle de Conferències “Escriure Vora l’Ebre”

Sota el nom Escriure Vora l’Ebre i coordinat per Pere Ferré, la seu de la UNED a Tortosa organitza un cicle de conferències sobre la influència del riu Ebre en la literatura catalana. Al voltant de la gran fontana nostrada, els seus paisatges i la seua història, molts literats han trobat la seua musa que els ha inspirat en els seus relats.

El cicle de conferències té l’objectiu d’apropar i difondre a la ciutadania la figura, el context, la trajectòria i la influència d’aquests escriptors en diferents àmbits, ja siguin lectors habituals o esporàdics. Aquests grans literats no només formen part de la cultura i la literatura ebrenca i catalana, sinó que la seua obra són lletres en majúscula

La conferència del Dr. Enric Querol dedicada a Cristòfor Despuig va ressaltar la seua petjada renaixentista i l’impacte importantíssim de la seua obra Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa en la literatura catalana d’un període de decadència per a la llengua de la terra.

El cicle també destacarà la importància de la literatura de l’exili, amb tres grans autors com: Joan Cid i Mulet, Roc Llop i Convalia i Artur Bladé i Desumvila, els quals van patir l’expatriació als camps de concentració de la Catalunya nord o al nazi de Mauthausen, i les seues obres ofereixen una profunda reflexió sobre aquests esdeveniments tràgics de la llopada.

Tota una icona és Sebastià Juan Arbó, que va introduir l’existencialisme a la literatura catalana amb les seues novel·les com Terres de l’Ebre i L’inútil combat, que han tingut un gran impacte significatiu en el conjunt de les nostres lletres.

D’entre els poetes, Gerard Vergés és reconegut com un dels millors del segle XX i principis del XXI. Els seus poemaris com L’ombra rogenca de la lloba i Long Play per a una ànima trista, són considerades autèntiques joies literàries, i el seu llegat continua sent una font d’inspiració per a molts.

També es recordarà a Manuel Pérez Bonfill, el nostre professor de sempre, que va ser un reconegut escriptor, poeta, narrador i dramaturg, alhora que va tenir un paper clau en la promoció de la cultura i la literatura catalanes.

A més, no es poden oblidar autors mítics com Desideri Lombarte, poeta del Matarranya, que serà un dels protagonistes d’aquestes conferències. Lombarte va destacar per la seua defensa de la llengua i la cultura del Matarranya, així com per la seua poesia emotiva i compromesa que podem trobar en un volum extraordinari, la seua obra complerta.

Òbviament, es dedica un espai a Ricard Salvat, un dels grans dramaturgs de la centúria passada gràcies a la seua tasca a l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, al festival de Sitges o al desaparegut Entrecultures de Tortosa.

Quant a autors contemporanis, Zoraida Burgos és provablement la millor poeta catalana. Andreu Carranza, autor de novel·les com Anjub i Emili Rosales, amb obres com La ciutat invisible, tindran el seu espai en aquest cicle, destacant la seua aportació a la literatura contemporània. Finalment, Manel Ollé, reconegut com un diccionari vivent i cercador de la nostra parla, serà objecte de debat i estudi per la seva inestimable tasca de recerca i preservació.

El cicle de conferències Escriure Vora l’Ebre no només ret homenatge a aquests escriptors i escriptores, sinó que també ens permet redescobrir la riquesa i la diversitat de la literatura ebrenca. En aquest sentit, cal fer especial menció a Carme Meix, l’autora gandesana que recentment ens ha deixat. Meix és autora de tres obres importantíssimes per a les nostres lletres, i la seua pèrdua és sentida profundament en la comunitat literària.

Aquestes conferències són una oportunitat única per apropar-nos a aquests autors, entendre el seu context i reconèixer la seua aportació a la literatura catalana i universal. Animem als instituts ebrencs a tenir en compte aquests autors en les seues lectures i a participar activament en aquest cicle de conferències per enriquir el coneixement i l’amor per la literatura.