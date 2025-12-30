Cartes des de l’estima (17): a Carme Cruelles

Estimada Carme,
Que el cap d’any t’arribe amb la discreta plenitud de les coses que són essencials: la llengua viva, la paraula justa, la fidelitat a allò tan nostre i, sobretot, la família amb la màxima estima i plena de salut. Que l’any nou s’obri davant teu com un quadern en blanc, amb prou calma perquè els versos hi troben lloc.
Quan penso en tu, sovint penso també en la Ràpita (vila on tenim un pis i passàvem molts estius), no com a simple escenari, sinó com a espai simbòlic: un lloc on el mar i la terra dialoguen, on la llum construeix caràcter, i on la literatura ha sabut arrelar amb una força que va més enllà dels límits estrictes del municipi.
Aquí, inevitablement, s’alça la figura de Sebastià Juan Arbó, fill genuí de la Ràpita. Arbó és la veu que va saber dir el territori des de dins, sense idealitzacions. Amb ell, la terra deixa de ser paisatge per convertir-se en destí humà. La seua prosa, dura i transparent, plena de fang, d’aigua i de suor, va donar dignitat literària als humils i va construir una ètica de la resistència callada. Arbó és lletra viva: la Ràpita escrita amb suor, olor de mar i sal.
Al costat d’aquesta raïl rapitenca, hi ha autors que, sense ser fills del poble, formen part indiscutible de la literatura del territori. Joan Cid i Mulet (Jesús, 1907-Ciutat de Mèxic, 1982), per exemple, va saber situar la Ràpita dins l’imaginari narratiu amb Rosa Maria (1935), una novel·la que transcendeix l’anècdota local. Hi trobem el pes de la comunitat, la moral col·lectiva, el conflicte íntim dels personatges atrapats entre desig i norma. Cid i Mulet converteix el poble en espai literari, en lloc on la condició humana es fa visible amb una intensitat serena però persistent. Una novel·la desconeguda a la Ràpita, malauradament, que necessitaria ser difosa.
T’he de parlar encara del mestre Gerard Vergés, fonamental per entendre la literatura ebrenca i catalana com a sistema cultural complert. Vergés eleva la llengua a categoria intel·lectual: fa dialogar l’Ebre amb els clàssics, amb la ironia, amb la cultura europea. La seua poesia i assaig demostren que des del marge geogràfic es pot escriure des del centre del pensament. Amb ell, la literatura de les comarques centrals dels Països Catalans deixa de demanar permís.
Tot això em porta inevitablement a la teua obra, Carme. En aquest paisatge literari, la teua obra brilla amb una veu pròpia. La teua poesia no busca l’efecte fàcil, confia en el ritme intern, en la imatge neta, en la paraula exacta. És clara i profunda alhora, fidel a l’emoció sense renunciar al rigor formal. Has sabut fer del poema un espai de resistència, de bellesa en ritme. Ara he pensat una frase per emocionar-te: la teua paraula poètica, delicada, és un regal per a la literatura catalana contemporània.
D’altra banda, t’he d’agrair l’encoratjament constant a escriure haikus i tankes: m’has ensenyat que la brevetat pot contenir profunditat, que el silenci també escriu.
Com a professora de català, has exercit un mestratge que va molt més enllà de l’aula. Has defensat la llengua amb exigència i amb estima, conscient que avui, als patis de les escoles de les Terres de l’Ebre, el català retrocedeix mentre la llengua dels veïns guanya presència. D’aquí la importància —que tu sempre has subratllat— d’un estàndard escrit fort, sòlid, compartit, capaç de sostenir la llengua més enllà de la variació oral que tant ens identifica. Sobretot, sentir-la al carrer. Ens estan forçant una substitució geogràfica molt perillosa per a la nostra llengua.
Quan aixeco l’esguard, amb la barca del temps amb el vent de llevant, arribo a l’Alguer, aquest prodigi fràgil de catalanitat mediterrània. Allí, l’ancià Antoni Canu, poeta alguerès, ha convertit la llengua en un acte de fidelitat i resistència, escrivint des de la consciència d’una parla minoritzada però viva. Guido Sari, estudiós i activista cultural, ha sigut clau en la recerca, la difusió i la defensa de l’alguerès, mentre que Antonello Colledanchise ha treballat incansablement per fer visible aquesta realitat lingüística des de la pedagogia i la cultura. L’Alguer, la Barçaruneta sarda, ens interpel·la perquè ens mostra fins a quin punt una llengua pot sobreviure només gràcies a la voluntat dels qui la parlen.
Un dia hauríem de fer un viatge junts a l’Alguer, caminar pels seus carrers, escoltar la llengua comuna, el seu accent, i comprendre millor aquest espill del que podríem arribar a ser si defallim —o del que encara podem ser si persistim.
No tot ha de ser lletra, torno a les coses menudes, que també construeixen identitat. Penso en els vermuts a la Ràpita, en aquell ritual senzill que sembla anar-se perdent. El Rapitenc, vermut beguda i símbol, compartit amb olives i escopinyes, amb conversa lenta i mirada al Mediterrani. Avui ja costa trobar aquell vermut complert, gastronòmic i social alhora, com si també aquí la modernitat hagués esborrat una manera d’estar al món. La pèrdua de la gastronomia popular és, al capdavall, una altra forma de pèrdua cultural.
La Ràpita és un lloc on la bellesa natural —el mar obert, el Delta i les salines, la llum canviant— conviu amb una densitat literària que no sempre s’ha sabut llegir prou bé. És un poble que ha generat relat, consciència i llenguatge. Ara, i parlant en campredonec, em preocupa molt com funciona la casa gran i la persona a qui els rapitencs majoritàriament van encomanar la direcció del poble. Que Santa Llúcia els guarde la vista!
Millor parlar del teu pare, que tant et va inspirar durant la seua trajectòria vital, que va donar embranzida al teu esperit literri i poètic. Ell és poesia, ell és lletra viva, ell és estima. Millor, millor, millor, parlar d’ell i remembrar-lo.
Gràcies, Carme, per la teua obra, pel teu mestratge, per la teua defensa constant de la llengua i per haver-me animat sempre a escriure. Que l’any nou et siga amable, i que la paraula no et falte mai.
Deixa’m acabar amb uns versos per a tu:
Guarda la llengua
com qui preserva la brasa antiga:
no fa soroll,
però escalfa els jorns.
Que el vers et siga casa,
i la paraula, port.
Una abraçada gran, plena de companyonia.
Emigdi
