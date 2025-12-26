Cartes des de l’estima (15): a Carme Abril

Estimada Carme,
Abans de res, deixa’m felicitar-te de tot cor el Nadal i desitjar-te un any nou ple de salut, força creativa i espais de llibertat on continuar pensant i escrivint.
M’he llegit la teua novel·la L’amor (im)possible, publicada per Onada Edicions de Benicarló, i he sentit una necessitat gairebé inevitable d’escriure’t aquesta epístola. No tant per fer-ne una crítica convencional, sinó per compartir-te tot allò que m’ha remogut com a lector. Em va enganxar des del primer moment, fins al punt que un dia em vaig llegir una cinquantena de pàgines i l’endemà, sense cap mena de mesura, prop de cent cinquanta més. I això que soc un cap de son confés… però vaig estar llegint fins tard, com si la novel·la m’hagués segrestat el temps.
En molts passatges t’hi veig reflectida de manera clara i honesta. Sé que en tota obra de ficció hi ha inevitablement un pòsit autobiogràfic, però en aquest cas el diàleg entre vida i literatura és especialment intens. Hi percebo, sense artifici, l’anhel d’haver viscut com la Bruna: la Bruna com a alter ego, com aquella que s’atreveix a trencar tots els convencionalismes socials, sentimentals i polítics, i a viure sense demanar permís ni excuses.
També et veig plenament present en les lluites sindicals que travessen els protagonistes. Aquest compromís no és accessori ni decoratiu: és l’espill clar de l’escriptora. Les reivindicacions laborals, la consciència de classe, la dignitat davant la precarietat i la desobediència davant les injustícies no són només context, sinó columna vertebral del relat. En aquest mateix fil, hi ressona amb força una lluita antifeixista que travessa silenciosament però amb determinació tota la novel·la, com una presa de posició vital i ètica que no necessita proclames, perquè ja està inscrita en les decisions dels personatges.
Has pensat molt bé, també, la resta de personatges que acompanyen la Bruna. El Tom, a qui finalment li van tremolar les cames i va preferir la seguretat d’una relació convencional, renunciant al risc; el Dorian, que va trobar comprensió i escalf familiar en el seu procés de canvi d’identitat; la mare i la Lis, com a espills d’unes èpoques passades marcades per la temor, el silenci i la renúncia, etc. Per damunt de tot, m’ha semblat brillant la manera com lligues passat i present a través de les cartes de l’Aurora i la Pura, en una sorprenent relació a tres bandes, difícil de trobar en moltes narracions de ficció i que aquí adquireix una profunditat emocional i simbòlica notable.
No voldria deixar de fer, també, alguna observació crítica, sempre des del respecte: hi ha alguns punts que han quedat una mica a l’aire, algunes facetes de certs personatges o situacions que potser podrien haver estat desenvolupades amb més calma o detall. Dit això, són ombres menors en un conjunt que funciona, colpeja i deixa petjada fonda.
A la presentació que vas fer a un dels meus bars de capçalera, les Xiques, a l’Aldea, vas deixar clar que havies estant llegint molt sobre temes referents a la monogàmia, la transfòbia, els sentiments no convencionals en general. Aquest nodriment ha quedat ben palès en pàgines i pàgines, tot i que algun cop les “filosofades”, per trobar una paraula al respecte poden ser carregoses.
Voldria aprofitar aquesta carta per agrair-te sincerament que estic fent el mateix curs de novel·la a l’Ateneu Barcelonès, gràcies al fet que tu en vas parlar a la meua dona, l’Araceli. He gaudit molt dels quatre cursos, i ara mateix ja estic enllestint una novel·la dedicada a Menahem ben Saruq, un savi turtuishí d’al-Àndalus que a Qurduba va tocar el cel i va caure a l’infern, com a autor del Mahberet, el primer diccionari en hebreu de termes bíblics. Els convencionalismes el varen destruir, segur que serà del teu interès.
Per acabar, saps que compartim alguns ideals i algunes lluites: la defensa del català, les reivindicacions del paper de la dona, el compromís ecològic i, cada cop amb més preocupació, l’ús social de la nostra llengua i el baix nivell educatiu de les escoles. Em neguiteja profundament veure com es van afeblint aquests pilars, i alhora crec que obres com la teua són una manera necessària de resistir-hi, des de la cultura i el pensament crític. Un granet d’arena, de mica en mica s’omple la pica, Jaume Fuster dixit.
Gràcies per haver-me distret durant una llarga estona de lectura, per la mirada i per la coherència. I, com diria la Maria-Mercè Marçal, «a l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida».
Salut tinguem.
