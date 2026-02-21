Carta des de l’estima (20): Elena Fora

Estimada Elena,
T’escric encara amb l’emoció viva de la sessió d’ahir al club de lectura de la Biblioteca Manuel Pérez Bonfill de Campredó. Va ser una vesprada extraordinària, d’aquelles que deixen petjada. La nombrosa assistència —la sala plena — i la gran participació del públic demostren que la literatura continua sent un espai de trobada, reflexió i estima compartida. Tu vas portar la sessió amb una preparació impecable: rigorosa, sensible, generosa en matisos i oberta al diàleg.
La teua novel·la La decisió va centrar una conversa intensa i rica. Situada a la Barcelona de 1995, la història de la Flors —quan descobreix que l’home que creia el seu pare no ho era— obre una esquerda en la seua identitat i la porta a indagar en el passat familiar. Paral·lelament, la figura de Marina, adolescent embarassada en un entorn rural tarragoní, reflecteix amb força el pes de les convencions socials i familiars. Dos dones, dos circumstàncies, un mateix eix: la decisió com a acte fundacional de la pròpia vida. La novel·la reflexiona amb profunditat sobre la llibertat interior, la memòria, la identitat i la responsabilitat d’escollir —o de no poder escollir—. És una obra madura, ben construïda, amb una mirada femenina honesta i valenta.
La vetllada tenia també un significat especial pel lloc que l’acollia. Enguany celebrem el centenari del naixement de Manuel Pérez Bonfill, i per a molts de nosaltres ell és, senzillament, el nostre professor de sempre. Escriptor, poeta, i mestre compromès amb la llengua i la cultura catalanes, va exercir la docència durant dècades a les Terres de l’Ebre, deixant una empremta profunda en generacions d’alumnes. Guardonat amb la Creu de Sant Jordi, representa una manera d’entendre la cultura com a servei i resistència, com a fidelitat a la paraula i al país. Celebrar la teua obra sota el seu nom suposa gairebé un diàleg entre dos sensibilitats literàries que comparteixen compromís i autenticitat.
Sé que et va agradar especialment la Sala Artística vinculada a Francesc Llop i Marqués, i no m’estranya. Llop, nascut a Campredó el 1873, va ser un pintor paisatgista de raïl impressionista que participà en els ambients artístics barcelonins de finals del segle XIX, amb contacte amb els cercles modernistes. Entre 1901 i 1910 va viure a Mèxic, on va desenvolupar part de la seua trajectòria artística abans de retornar a Catalunya. La seua obra, reconeguda en exposicions com la Internacional de Barcelona de 1929, forma part de col·leccions institucionals i constitueix un orgull per al nostre poble. La Sala Artística és, sens dubte, un dels grans tresors de Campredó: memòria viva d’un artista universal nascut en un racó menut però ple de dignitat cultural.
I parlant d’universalitat, no puc deixar de pensar en el teu Vinaròs estimat. Guardo com una autèntica joia una edició de la Història de Vinaròs de Joan Manuel Borràs i Jarque, publicada el 1929. Borràs i Jarque, mestre i investigador incansable, va bastir una obra monumental que recull documents, tradicions i episodis cabdals del passat vinarossenc. La seua tasca és especialment valuosa perquè preserva fonts que, en molts casos, es van perdre durant la Guerra de 1936-1939. L’obra va sermolt valorada per Carles Soldevila, una de les grans veus intel·lectuals dels anys trenta, cosa que confirma la solidesa i rellevància del seu treball historiogràfic.
Vinaròs ha donat figures notables, com Alfred Giner Sorolla, científic i intel·lectual que va projectar el nom de la ciutat més enllà de les nostres fronteres, i és també símbol gastronòmic amb el seu celebrat llagostí, autèntica bandera culinària del territori. Als anys vuitanta, Vinaròs era bressol de moviments en defensa de la llengua catalana, del feminisme i de l’ecologisme; hi havia una efervescència cívica admirable. Avui, veure determinats espais polítics en mans de l’espanyolisme provoca una certa tristor. Curiós contrast: VOX era, per a mi, aquell diccionari de llatí imprescindible a l’institut; avui el mot té unes altres connotacions, ben diferents.
Estimada Elena, gràcies per la teua paraula, per la teua lucidesa i per la teua proximitat. A la tardor ens agradaria convidar-te de nou per comentar la teua primera novel·la en un altre club de lectura. Serà una nova oportunitat per continuar aquest diàleg fecund entre literatura, memòria i territori.
Que tingues un molt bon cap de setmana, ple de serenor i regust a mar.
Amb afecte sincer.
Emigdi Subirats
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!