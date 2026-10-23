Carta des de l’estima (24), a Lluís Puig

Estimat Conseller Lluís,
Hi ha moments en què les paraules se’ns queden menudes, en què l’emoció ens guanya la partida i ens adonem que, malgrat els anys transcorreguts, les ferides continuen obertes. Ahir va ser un d’aquests dies. Em vaig emocionar profundament escoltant les paraules del president del Parlament, Josep Rull, quan li donava la benvinguda. Em vaig emocionar escoltant-lo, amb aquella serenor que només poden transmetre les persones que han hagut d’aprendre a conviure amb l’adversitat sense renunciar a les conviccions. Em vaig emocionar, potser encara més, quan el vaig veure abraçar-se amb representants polítics de sensibilitats diverses, persones que sovint discrepen, que defensen projectes diferents, però que, per un instant, semblaven entendre que hi ha coses que haurien d’estar per damunt de qualsevol frontera partidista: la dignitat humana, la llibertat i el respecte envers qui ha patit les conseqüències de defensar unes idees democràticament.
Aquelles abraçades em van semblar una lliçó de política en el sentit més noble del terme. Perquè la política també hauria de ser això: reconèixer l’altre, saber escoltar, compartir el dolor i celebrar el retrobament. Massa sovint ho oblidem, immersos com estem en una dialèctica de retrets, acusacions i petites misèries que ens allunya d’allò que realment importa. Ahir, en canvi, vaig voler veure en aquelles abraçades una Catalunya que encara és capaç d’emocionar-se col·lectivament, una Catalunya que no ha perdut del tot la capacitat de reconèixer els seus referents ni d’agrair els sacrificis personals que han hagut d’assumir.
Conseller, sé que l’exili no es pot explicar únicament amb paraules. Els qui no l’hem viscut difícilment podem arribar a comprendre’n tota la dimensió. L’exili és una absència que es repeteix cada matí, una distància que pesa en les celebracions familiars, en les malalties dels éssers estimats, en els aniversaris que passen, en les converses que no es poden tenir cara a cara. És veure com la vida continua al lloc d’on has marxat mentre tu has d’aprendre a construir-ne una altra lluny de casa. És perdre la quotidianitat, que és una de les formes més profundes de pertinença. És enyorar els carrers coneguts, les veus familiars, les festes majors, els paisatges de la infantesa i aquella manera tan nostra de sentir que formem part d’una comunitat.
Tanmateix, en el seu cas hi ha una paradoxa que voldria remarcar. Ha viscut l’exili a la Catalunya del Nord, que és Països Catalans, evidentment. No caldria ni haver-ho de reivindicar. Perpinyà, el Rosselló, el Conflent, el Vallespir, el Capcir i l’Alta Cerdanya formen part del nostre espai històric, cultural i lingüístic. Les fronteres estatals poden separar administracions, institucions i ordenaments jurídics, però no poden esborrar els vincles que la història, la llengua i la memòria han anat teixint durant segles. La Catalunya del Nord no és una terra estrangera per a un català del sud; és una altra expressió de la mateixa realitat nacional, amb les seues particularitats, les seues dificultats i la seua personalitat pròpia.
Per això mateix, el seu exili resulta especialment dolorós i simbòlic: ha hagut de viure apartat de casa sense abandonar del tot el seu país. Ha pogut continuar respirant catalanitat, però no ha pogut viure amb la llibertat de moviment que hauria de correspondre a qualsevol ciutadà. Ha estat a prop i, alhora, massa lluny. Una frontera administrativa ha esdevingut una barrera vital. Aquesta contradicció ens hauria de fer reflexionar sobre la fragilitat dels drets i sobre la necessitat de defensar-los sempre, especialment quan afecten persones amb les quals podem discrepar políticament.
També voldria aprofitar aquesta carta per expressar-te una preocupació que em dol profundament: la baralla permanent entre independentistes. No hi ha dret, Conseller. Lluís. Senzillament, no hi ha dret. No hi ha dret que un moviment que va saber mobilitzar centenars de milers de persones, que va omplir carrers amb una esperança compartida i que va aconseguir convertir la reivindicació nacional en una expressió cívica extraordinària haja acabat massa sovint atrapat en una successió interminable de retrets, desqualificacions i disputes partidistes.
No pretenc negar les diferències ideològiques, que són legítimes i necessàries en qualsevol societat democràtica. Tampoc no crec que la unitat haja de significar uniformitat ni submissió a una determinada estratègia. Ben al contrari: la pluralitat és una riquesa, i l’independentisme hauria de saber integrar sensibilitats socials, culturals i polítiques molt diverses. Però una cosa és discrepar sobre el camí i una altra de ben diferent és convertir els companys de viatge en adversaris irreconciliables. Una cosa és debatre i una altra és alimentar una hostilitat que acaba desgastant les persones, desmobilitzant la ciutadania i afeblint qualsevol projecte compartit.
Em dol veure com massa energies que haurien de dedicar-se a construir país es malgasten en combats interns. Em dol la facilitat amb què s’oblida el sacrifici dels altres, la rapidesa amb què es reparteixen carnets de puresa independentista i la incapacitat de reconèixer que ningú no té el monopoli del patriotisme. La independència no serà mai patrimoni exclusiu d’un partit, d’un dirigent ni d’una generació. Haurà de ser, si arriba, una construcció col·lectiva. Per construir-la caldrà generositat, intel·ligència política, respecte mutu i una capacitat de diàleg que avui trobo massa a faltar.
Ahir, quan el vaig veure abraçar persones de procedències polítiques diferents, vaig pensar precisament en això. Vaig pensar que potser encara som a temps de recuperar una part de la fraternitat que ens va fer forts. Que potser podem tornar a parlar-nos sense sospitar permanentment els uns dels altres. Que potser podem entendre que la discrepància no anul·la l’estima ni el reconeixement. I que cap victòria partidista no compensarà mai una derrota col·lectiva del país.
Voldria reivindicar igualment la seua feina com a conseller de Cultura. Ho faig amb convenciment, perquè sempre he cregut que la cultura és molt més que un conjunt d’activitats, equipaments o manifestacions artístiques. La cultura és una manera d’entendre el món, una expressió de la nostra identitat col·lectiva i una eina imprescindible de cohesió social. Una nació sense estat necessita especialment una cultura viva, arrelada, oberta i capaç de transmetre’s de generació en generació. Necessita institucions que la defensen, però també persones que la coneguin des de dins, que l’estimen i que entenguin que darrere de cada festa, de cada associació i de cada iniciativa cultural hi ha moltes hores de dedicació desinteressada.
Vostè provenia precisament d’aquest món. No vas descobrir la cultura popular quan vas arribar a les responsabilitats institucionals. Ja la portaves incorporada a la teua trajectòria vital. Coneixies el valor de les entitats, la força de l’associacionisme, la importància de la dansa tradicional, de la música, dels esbarts, dels castellers, dels gegants i de totes aquelles manifestacions que mantenen viva la nostra personalitat col·lectiva. Això, per a mi, té un valor enorme. Perquè massa sovint la cultura popular ha estat considerada una expressió secundària, gairebé decorativa, quan en realitat constitueix un dels fonaments més sòlids de la continuïtat nacional.
La cultura popular no és una postal folklòrica destinada a entretenir visitants. És una escola de convivència, una transmissió de coneixements, una manera d’aprendre a treballar col·lectivament i una expressió de pertinença. Quan una colla prepara una actuació, quan una associació recupera una tradició, quan un grup de música manté viu un repertori o quan un poble organitza una festa que ha rebut de les generacions anteriors, està fent molt més que programar una activitat cultural. Està mantenint viu un fil que ens connecta amb el passat i ens projecta cap al futur. Aquest fil, en un país com el nostre, té una dimensió profundament cívica i nacional.
Per això sempre he valorat que entengués la cultura com una realitat que havia d’arribar a tots els racons del territori. Catalunya no s’acaba a Barcelona, ni la creativitat cultural es concentra exclusivament en els grans equipaments de la capital. Hi ha una Catalunya cultural extraordinàriament rica que batega a les comarques, als pobles menuts, a les entitats locals, als centres d’estudis, als ateneus, a les biblioteques i a les associacions que treballen sovint amb recursos escassos i una voluntat admirable.
Ho sabem molt bé els qui treballem des de les Terres de l’Ebre. Fer cultura des de les comarques significa sovint haver de superar una doble dificultat: la manca de recursos i la distància respecte dels centres de decisió i de projecció mediàtica. I, tanmateix, és des d’aquests territoris que s’han construït algunes de les aportacions més valuoses a la literatura, a la música, a la recerca històrica i a la cultura popular del país. La nostra realitat no és perifèrica des del punt de vista cultural. És una part essencial de la diversitat catalana, una veu pròpia que enriqueix el conjunt.
En aquest sentit, també voldria reivindicar la feina literària que es fa des de les comarques. Escriure des de Campredó, des de l’Ebre, des del Priorat, des de la Terra Alta, des del Maestrat, des del Matarrnya, o des de qualsevol altre territori allunyat dels grans centres editorials no hauria de significar escriure des dels marges. La literatura catalana és una sola literatura, amb molts accents, molts paisatges i moltes maneres d’explicar el món. No hi ha una literatura central i una altra de subsidiària. Hi ha una llengua compartida i una pluralitat de mirades que constitueixen una de les nostres grans fortaleses.
Els escriptors de les comarques no demanem privilegis, sinó visibilitat, respecte i oportunitats. Volem que els nostres llibres circulin, que les nostres veus siguen escoltades, que els nostres referents literaris formen part del relat general de la cultura catalana. Volem que la riquesa dialectal siga considerada un tresor i no una anècdota, que la història local siga reconeguda com una part de la història nacional i que la creació feta lluny de la capital no haja de justificar constantment la seua existència.
Aquí és on apareix un record personal que guardo amb una estima especial. El vaig conèixer a Campredó, quan va vindre a inaugurar Mestràlia, la nostra fira de lutiers i constructors d’instruments musicals. Aquella trobada em va permetre conèixer de prop una persona que entenia el valor de les iniciatives nascudes des de baix, de la feina dels artesans i de la voluntat d’un poble petit de convertir la música i la cultura en un projecte col·lectiu.
Mestràlia representa moltes de les coses que més estimo del nostre país. És l’expressió de la creativitat, de l’ofici artesanal, de la sensibilitat musical i de la capacitat de la gent d’organitzar-se per fer possible allò que inicialment pot semblar una utopia. Un poble com Campredó, amb la seua identitat i la seua història, és capaç de crear un espai de trobada entre músics, lutiers, artesans i amants de la cultura. I això em sembla una metàfora preciosa de la Catalunya que voldria: un país que no espera que tot li vingue resolt des de les institucions, sinó que crea, proposa, treballa i comparteix.
Aquell dia vaig valorar especialment que un responsable polític de primer nivell es fes present en una iniciativa d’aquestes característiques, perquè la presència institucional també té un valor simbòlic. Significa dir a la gent que allò que fa importa, que el seu esforç és reconegut i que la cultura del país es construeix tant des dels grans escenaris com des de les places dels pobles. Aquesta proximitat és una qualitat que sempre he apreciat en vostè.
També voldria reconèixer la tasca que ha continuat desenvolupant durant els anys d’exili, perquè l’exili no l’ha convertit en una persona allunyada de la realitat cultural catalana. Ha mantingut el compromís amb la llengua, amb la cultura popular, amb el patrimoni i amb la projecció de la nostra identitat. Ha continuat exercint, des d’una situació personal extraordinàriament difícil, una responsabilitat moral envers el país.
A més, crec que la seua experiència a la Catalunya del Nord ha contribuït a fer més visibles els lligams entre territoris que comparteixen una mateixa herència cultural. Massa sovint els catalans del sud hem mirat cap al nord amb una barreja de romanticisme i desconeixement. Hem celebrat la catalanitat de Perpinyà sense preocupar-nos prou per les dificultats que afronta la llengua catalana en aquell territori. Hem reivindicat la unitat cultural, però no sempre hem treballat amb prou constància per fer-la efectiva. Calen més intercanvis, més projectes compartits, més complicitats literàries i musicals, més presència dels creadors nord-catalans en el conjunt del país. La cultura no hauria d’entendre de fronteres administratives quan es tracta de preservar una llengua i una memòria compartides.
Estimat Conseller, voldria que aquesta carta fos sobretot una expressió d’agraïment. Gràcies per la feina feta, per la dignitat amb què ha afrontat una situació que mai no hauria hagut de viure i per haver mantingut viva la seua vinculació amb el món cultural. Gràcies per entendre que la cultura popular no és una qüestió menor, sinó una de les expressions més autèntiques de la nostra manera de ser. Gràcies per mirar també cap als pobles i les comarques, cap a aquella Catalunya que treballa silenciosament i que massa sovint no ocupa els titulars dels diaris.
No voldria, però, que aquesta carta acabés instal·lada únicament en la nostàlgia o en la reivindicació del passat. Encara tenim molt de camí per recórrer. Encara tenim una llengua que necessita més protecció i més presència social, una cultura que ha de superar desequilibris territorials, unes institucions que han de recuperar la confiança de molta gent i un projecte nacional que necessita tornar a generar il·lusió.
Sobretot, encara tenim un somni compartit: la independència de Catalunya i dels Països Catalans. No he deixat de creure-hi. Malgrat les decepcions, les divisions, els errors comesos i les esperances frustrades, continuo pensant que Catalunya té dret a decidir lliurement el seu futur i a disposar de les eines polítiques necessàries per preservar la seua llengua, defensar la seua cultura i construir una societat més justa. Amb tot, també crec que aquesta independència només tindrà sentit si som capaços de fer-la des del respecte, la pluralitat, la cohesió social i la voluntat d’integrar tothom qui vulga formar part del projecte.
No desitjo una independència construïda contra els altres, sinó una independència compartida amb els altres. Una independència que no excloga ningú per la llengua que parla habitualment, pel lloc on ha nascut o per les seues conviccions personals. Una independència que siga capaç de combinar la fidelitat a la nostra història amb una mirada oberta al món. Una independència que reconega la diversitat territorial i que entenga que Tortosa, Campredó, Perpinyà, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona formen part d’un mateix horitzó cultural, cadascuna amb la seua veu i la seua personalitat.
Voldria, Lluís, que algun dia poguéssem celebrar-la junts. Que ens retrobéssem sense el pes de l’exili, sense la tristesa de les absències i sense les disputes que tant ens han afeblit. Que poguéssem brindar per un país lliure, culte, solidari i democràtic. Que la independència no fos la victòria d’uns catalans sobre uns altres, sinó una oportunitat compartida de construir un futur millor.
Ahir em vaig emocionar amb les paraules de Josep Rull. Em vaig emocionar escoltant-te. Em vaig emocionar amb aquelles abraçades que, per uns instants, semblaven reconciliar sensibilitats diferents. Avui, mentre t’escric aquestes ratlles des de les Terres de l’Ebre, torno a emocionar-me pensant en tot el que hem viscut, en tot el que hem perdut i en tot el que encara podem aconseguir.
Perquè, malgrat tot, continuo creient en aquest país. En la seua gent, en la seua cultura, en la seua llengua i en la seua capacitat de refer-se. Continuo creient en els pobles que organitzen fires com Mestràlia, en els escriptors que treballen des de les comarques, en els músics que mantenen viva la tradició, en els mestres que transmeten l’amor per la llengua i en totes aquelles persones que fan país sense esperar cap recompensa.
Potser la independència començarà a ser novament possible el dia que aprenguem a abraçar-nos com et van abraçar ahir.** Sense renunciar a les nostres diferències, però sense oblidar mai allò que compartim. Rep una abraçada molt forta, plena d’estima, de reconeixement i d’esperança.
Visca la cultura catalana, visca la nostra llengua i visca els Països Catalans lliure!
Des de Campredó i les Terres de l’Ebre, amb tota l’estima,
Emigdi Subirats
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