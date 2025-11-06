Carta des de l’estima (9): a Montse Pallarès

Estimada Montse,
Voldria començar aquesta carta parlant del que més valoro: la nostra amistat. Una amistat sincera i càlida, feta d’afecte, respecte i complicitats compartides al llarg dels anys. Amb tu i amb Domingo hem compartit cultura, poesia, converses, somriures i records —i tot plegat ha anat teixint una relació que per a mi és un veritable tresor.
Sou, tots dos, part fonamental del panorama cultural ebrenc. Quan hi ha un acte i no hi sou, és impossible no notar-ho: un té la sensació que falta una part essencial d’aquest teixit humà i cultural que dona vida a la terra de l’Ebre. La vostra presència sempre aporta caliu, autenticitat i entusiasme.
Aquest any, que celebreu els vostres cinquanta anys de casats, és motiu d’alegria i d’admiració. Cinc dècades d’amor, de companyonia i de vida compartida. Cinc dècades de mirar-vos amb la mateixa tendresa del primer dia, d’acompanyar-vos en tot, de créixer junts. Sou un exemple d’amor fidel, pausat i profund, un amor que continua florint cada dia.
També hi ha un indret que us defineix i us enamora: Peníscola. Allà, entre el blau del mar i la silueta blanca del castell, heu trobat el vostre refugi d’estiu. Aquell espai on el temps sembla aturar-se i la vida es contempla amb serenor. És fàcil imaginar-vos-hi, passejant pel passeig marítim, parlant amb la calma d’aquells que ja saben què és important, gaudint de la llum i de l’horitzó.
Montse, la teua trajectòria professional és admirable. Com a infermera de pediatria a l’antiga Clínica l’Aliança, vas atendre milers de famílies i acompanyar tantes dones en el moment més intens de la seua vida: després del naixement d’un fill. Tothom recorda el teu somriure, la teua humanitat i aquella manera tendra i ferma de cuidar. Fins i tot ara, després de la jubilació, continues interessada per la teua antiga feina, com si la vocació encara bategués dins teu, com una segona natura.
Tanmateix, si hi ha una altra vocació que et defineix, és la poesia. Poeta i rapsoda, sempre fidel als sentiments i a la paraula viva, tens una veu pròpia, transparent i emotiva. Va ser per a mi un honor immens poder escriure el pròleg del teu primer poemari, un llibre ple d’autenticitat, on cada vers respirava vida, emoció i bellesa. Tots esperem amb ganes el teu segon llibre de poemes, que estic segur ens tornarà a commoure i a fer reflexionar.
Els grups de poesia popular on participes són també un espai on deixes empremta: la teua veu, el teu entusiasme i la teua sensibilitat connecten amb tothom. Llarga vida als Poetes de l’Ebre!
També vull parlar de Domingo, que sempre acompanya i inspira. A casa tinc alguns de les seues composicions, els quadres, en un lloc d’honor dins la meua biblioteca personal. Cada vegada que els miro, em recorden la seua mirada serena, el seu amor pels colors. Són molt més que obres d’art: són fragments de la seua ànima, i per això tenen per a mi un valor molt gran.
En aquesta història compartida hi ha també un nom que no pot faltar: Mercè Lleixà. Figura imprescindible de la cultura de Roquetes i del conjunt del nostre territori, artista referent, va ser i continua sent un far de sensibilitat i compromís. Tot un encert que la biblioteca de Roquetes porte el seu nom.
ÉS que Roquetes sempre ha estat una terra que m’estimo especialment. Més enllà de ser un municipi del Port de Caro, Roquetes és per a mi un espai de raïls i memòria. La meua iaia materna era roquetenca, i ma mare hi va nàixer. Allà em vaig estrenar políticament, de la mà de l’exalcalde Paco Gas, dins aquell independentisme extraparlamentari dels primers temps, tan carregat de conviccions i idealisme. També allí, amb Paco Tafalla, vam dur a terme durant vuit anys el programa radiofònic Lletres Ebrenques a Antena Caro, una experiència que sempre recordaré com una escola d’amistat i de cultura viva. Vaig entrevistar Jaume Cabré, Curt Wittlin, Manuel Pérez Bonfill, Gerard Vergés, Joan-Lluis Lluis, Antoni Canu, i tantes altres figures literàries.
Per això, Roquetes és més que un lloc: és part de mi. I saber que hi tinc amics com vosaltres fa que aquest vincle continuï viu i ple de sentit.
També Benifallet, el vostre altre pol vital, és una joia del nostre territori. Les coves, el riu, la gastronomia, la gent… Tot respira autenticitat i poesia. I no és estrany, perquè vosaltres n’heu sabut captar l’essència com pocs.
La teua neta Bruna, que viu als Pirineus, és la prolongació més tendra d’aquesta història. La nineta dels teus ulls, que ja a partir dels nou anys escriu i guanya premis literaris. No pot sorprendre: el talent i la sensibilitat són herència de casa.
La vostra filla Cinta, la nostra Pintanúvols, és l’altra branca d’aquest arbre ple d’art. Artista, creadora, sempre fidel a les belles arts, viu ara en un racó paradisíac dels Pirineus, on continua fent del color i de la llum una forma de vida.
Montse, gràcies. Gràcies per ser com ets, per estimar, per crear, per fer que el nostre món sigui més humà, més culte i més bonic. Gràcies també a Domingo, company fidel i artista de mirada neta. Ets xicoteta d’estatura, gran de persona.
Amb una abraçada,
Emigdi
