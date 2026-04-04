Carta des de l’estima (22) a Antonello Colledanchise

Estimat Antonello,
Amb un cor ple de paraules i de música, et dedico aquestes línies per expressar‑te l’admiració profunda per la teua obra i per la teua vida com a músic, poeta, cantautor i referent cultural de l’Alguer i dels Països Catalans. Va ser un veritable honor escriure la biografia El trobador Antonello Colledanchise, publicada en versió bilingüe català‑italià per Nemapress. Aquesta obra de 314 pàgines, estructurada en tres grans parts —l’home, el cantautor i l’obra—, repassa la teua trajectòria vital, el teu compromís amb la llengua algueresa i l’impacte cultural que has tingut i tens dins i fora de l’Alguer. La biografia es va presentar amb afecte als jardins de Villa Edera, dins del cicle literari Letture d’estate, i pense que esdevé una peça essencial per entendre la teua contribució com a veí de la Barceloneta sarda, un punt ferm i viu entre la cultura catalana i la mediterrània, una veritable llamp d’orgull per a tots nosaltres.
La teua música, les teues poesies i la teua veu han portat l’espurna de l’alguerés arreu: des de les Terres de l’Ebre, amb els concerts de Roquetes, Campredó, Ginestar i Tivenys, fins a altres ciutats catalanes i països diversos, on la gent s’ha deixat emocionar per les teues cançons que canten l’amor, la llengua i la memòria. Has publicat nombrosos discos, poemaris i col·leccions de cançons en alguerès al llarg de més de cinquanta anys de carrera, obres que han rebut premis literaris i musicals i han tingut ressò als mitjans de televisió i institucions a Itàlia i més enllà, mostrant al món que l’alguerès encara batega dins la cultura viva.
El Duet Colledanchise‑Carboni, la teua complicitat artística amb Susanna Carboni, soprano i clarinetista diplomada en canto líric, és un dels projectes més vius i emocionants que he vist. La vostra direcció artística conjunta ha portat repertori alguerès, swing i cants medievals a escenaris de Catalunya i de l’Alguer mateix, oferint espectacles com Cantant a Nadal al Teatre Cívic i gires de concerts que han captivat públics diversos, fent sentir molta gent com a casa. Aquest duet no és només música: és un diàleg d’ànimes, una trobada entre veu i vent que ens recorda d’on venim i cap on anem.
Penso també en la tradició musical algueresa, una arrel viva que es remunta a figures fonamentals com Pino Piras, un dels més cèlebres cantants sards en la variant algueresa del català i figura central de la música local, autor de cançons narratives, satíriques i reivindicatives, i col·laborador teu en múltiples ocasions, referent permanent per a qui estimem la nostra llengua i música. Paolo Dessì va ser un artífex de cançons i versos que cal recordar amb tendresa i respecte, una figura que enyorem i que continua inspirant aquells que estimem la nostra música i poesia. I no puc deixar de mencionar noms entranyables com Angel Marescas, dit “lo barber”, presència estimada en la vida musical de l’Alguer, i tants altres que van teixir el fil d’aquesta tradició esplèndida.
La història de l’Alguer, la petita Barceloneta de Sardenya, parla de colonitzacions catalanes des del segle XIV i d’una llengua —el català‑alguerès— que, malgrat els segles i les adversitats, continua sonant als carrers, als carrughj, a les cançons i a la poesia. Mai no agrairem prou que l’alguerès encara és parlat per una part de la població i viu gràcies al compromís d’artistes, poetes i entitats culturals que la protegeixen i la difonen, fent que el nostre parlar siga l’ànima viva de la ciutat.
Quan penso en la literatura algueresa i els seus temps daurats, em vénen al cap noms que han modelat i enriquit la narrativa i la poesia des dels anys 60 fins avui. Figures com Pasqual Scanu, Rafael Sari o Rafael Catardi van sembrar les bases d’una poesia local que dialoga amb la memòria catalana i mediterrània; i des de generacions més recents, Guido Sari, Antoni Canu, Antoni Coronzu, Gavino Balata i altres han continuat aquest fil literari amb obres que són veritables joies de la nostra llengua i cultura, demostrant que el parladís alguerés té veu i no pensa morir mai.
La meua participació a La nit dels Poetes a l’Alguer, a principis d’agost en dos ocasions, van ser moments d’orgull, de retrobament amb la poesia catalana i algueresa i de celebració de la paraula viva enmig de gent que estima i reconeix l’essència del nostre patrimoni cultural. Recordo aquestes nits amb afecte, perquè no són només poesia, sinó trobades de comunitat i llengua, senzilles celebracions de l’esperit que ens recorden la nostra pertinença al món.
Valoro immensament la teua musicalització de poemes —tant els meus personals com els de Gerard Vergés, en homenatges vituals durant la pandèmia i en esdeveniments conjunts amb poetes i cantautors dels Països Catalans—, perquè has sabut donar veu i música a versos que viuen més enllà de la pàgina, fent‑los universals i accessibles, com qui dona ombra ben calenta en ple migdia.
L’Alguer no és només una ciutat: és una illa dins d’una illa, un espai mediterrani on la llengua, la música i la memòria són tres fils indestriables. La teua obra ens recorda que la poesia que s’escriu aquí té una força singular, capaç de commoure i connectar mons, un cant viu que parla de mar, de vent, de gent i de nostàlgia.
Finalment, vull enviar‑te els meus més càlids ànims davant l’actual adversitat de salut que estàs vivint. Estic convençut que, amb la teua força interior, la teua passió per la vida i el suport de tota la comunitat que t’estima, superaràs aquesta prova. Tens tot el meu suport, estima i gratitud infinites.
Amb tota la meua estima,
Emigdi Subirats
