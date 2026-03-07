Carta des de l’estima (21): a Maria Victòria Secall

Estimada Maria Victòria,
Encara que no ens coneixem personalment, cada dia el nostre pensament —i el nostre esguard sobre la poesia i la llengua catalana— ens atansa com a companys d’un camí íntim i fecund. Compartim aquest espai virtual de Facebook, on publiquem textos, versos, reflexions i fragments de vida; malgrat no haver xerrat mai cara a cara, hi ha molts ponts que ens uneixen: l’estima per la paraula viva, la passió per la cultura catalana, i aquest sentiment profund de pertanyença a una comunitat de pensament i creació que transcendeix fronteres físiques i etèries.
La crítica literària situa la teua obra com una intensa reflexió sobre la vida, l’amor, la mort, la identitat i la llengua, un far per a veus que busquen sentit en la poesia i en la pròpia experiència humana. He llegit amb atenció Brindis, que vas escriure a quatre mans, un poemari esplèndid, i molts dels teus poemes individuals, i en tots ells hi trobo una veu que commou.
Com a menut homenatge i desig de fer més palpable aquesta comunicació de pensament, he tingut el goig d’analitzar un dels teus poemes més impactants, Fa fred i por, ideal per a la vespra del 8 de març. Hi expresses la temor, la fredor i la solitud davant la violència, la injustícia i la mort, especialment la de les dones assassinades. Un poema on el dol, la indefensió i l’angoixa es confonen amb el desig de moments senzills i vius —la natura, una mirada, la companyia—, en uns versos que no sols criden contra la violència sinó que també reclamen una humanitat ferida però resistent.
Han assassinat una altra dona.
Tots ens trobem al cap
corones d’espines i vergonya.
Sé que també has tingut la teua aventura en els àmbits de la literatura infantil i juvenil, així com que has participat en antologies i creacions col·lectives. Aquest bagatge literari és de molt pes perquè en ell es veu la ferma voluntat de conrear la llengua catalana des de múltiples vessants i edats, des de la innocència fins a la reflexió més punyent.
Quan penso en la nostra llengua, inevitablement em venen al cap les Balears i les Pitiüses, aquest mosaic de terres i costums que acull la pluralitat lingüística amb una riquesa que, malauradament, alguns intents polítics volen esborrar. És greu que en llocs com el País Valencià es qüestionen o se’ns vulguen imposar prohibicions sobre quins autors llegir o estudiar —especialment quan es tracta d’obres d’autors que no s’identifiquen com a valencians— com si la llengua fos un territori tancat en lloc d’una llengua compartida i viva. Aquest tipus d’actituds són un veritable disbarat i una amenaça per a la cultura, per a la nostra història i per a la dignificació de la llengua que estimem.
En aquesta història comuna, no podem oblidar els precedents que ens han construït literàriament: la mirada universal i visionària de Ramon Llull, que va dotar de corpus lingüístic a la llengua catalana; i la gran tradició literària que va seguir amb figures com Ausiàs March i Joanot Martorell, valencians que van beure de la font de la lliure expressió i de la força narrativa de Llull.
A les Balears, la Renaixença mallorquina va significar un renaixement profund de la llengua i la cultura, i enguany celebrem la memòria de Joan Alcover, l’autor de La Balanguera, presentat en edició de les seues obres completes per Nova Editorial Moll en el centenari de la seua mort, un homenatge que subratlla la rellevància duradora de la seua obra en el nostre patrimoni literari.
També valorem enormement la tasca de Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll, que van concebre i impulsar el monumental Diccionari Català-Valencià-Balear, una obra col·lectiva que recull la riquesa lèxica de la llengua i que avui continua essent essencial a la nostra normalització i identitat literària.
La poesia de les Balears no s’atura en la Renaixença: figures com Josep Maria Llompart o Bartomeu Rosselló-Pòrcel, amb la seua curta però intensa obra marcada per un estil vanguardista i simbolista, resten present com a símbol d’una generació que va pagar amb la vida la seua entrega a la paraula.
També evoco amb profunda estima poetes com l’eivissenc Marian Villangómez, que va captar l’esperit del paisatge i de l’experiència humana amb una veu única i indiscutible; i el menorquí Blai Bonet, essència viva del vers i la reflexió, autèntic referent per a moltes generacions.
Hi ha també lligams íntims i simbòlics que ens uneixen en aquesta gran família de poetes: com l’alguerès Antoni Canu, del qual soc biògraf, que construeix ponts culturals entre la llengua catalana i l’Alguer, expressant una catalanitat oberta i universal; o com Zoraida Burgos i Matheu, tortosina i compromesa, que ens ha deixat recentment amb el record de la seua veu poètica rica en emocions i experiències, un llegat que continua inspirant-nos.
Finalment, voldria felicitar-te amb alegria sincera per haver sigut la poeta convidada al Correvers de Manacor, la ruta poètica que cada any du versos i recitals a espais insòlits de la ciutat per celebrar el Dia Mundial de la Poesia, fent del ars poetica un acte vivent i comunitari que trenca l’ordinari i fa de la paraula un pont entre persones, carrers i paisatges humans.
La teua poesia —reflectida en una trajectòria llarga i diversa— no només expressa sentiments sinó que cura, enforteix i dignifica la paraula. Tal com dius, la paraula és l’espai on ens trobem, on ens escoltem i on aprenem els uns dels altres, una força connecta cors i ments.
Gràcies, Maria Victòria, per la teua veu, per les teues obres, per aquesta relació virtual que neix a través de les publicacions, dels versos compartits i del respecte mutu per la llengua que estimem. Encara que el nostre vincle siga virtual, ens segueix unint la mateixa passió per la paraula, per la poesia i per una cultura que continua viva de les Corberes al Segura, i del Cinca, amb la barca del temps amb el vent de llevant, a l’Alguer, la meua estimada Barçaruneta sarda.
Amb estima i companyonia des de vora l’Ebre,
Emigdi
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!