Carta des de l’estima (2): a Xabier Coluig

Estimat Xabier,
Des que ens vam conèixer fa un parell d’anys, per mitjà dels nostres estudis sobre Joan Cid i Mulet (Jesús, 1907 – Ciutat de Mèxic, 1982), la nostra amistat ha crescut com un riu que travessa paisatges diversos, entrellaçant literatura, passió per la cultura i l’aprenentatge de llengües estrangeres.
La figura d’aquest intel·lectual catalanista exiliat, tan profundament lligat a la guerra del 1936-1939 i a la malaurada diàspora, ha estat el nostre pont: un pont ferm que ens ha unit més enllà de la col·laboració professional, i que ha fet créixer una complicitat sincera, plena de confiança i admiració mútua. He dedicat moltes hores a estudiar la seua obra i la seua trajectòria, i m’alegra immensament que tu li dediquis documentals, fent-lo reviure a través de la teua mirada. Això és el millor homenatge possible: tornar-li la veu al silenci. Les llargues vacances del silenci, frase que et va captivar, va donar nom al nostre llibre compartit, en el qual et vares lluir molt amb el còmic.
La relació amb la seua nora, Conxita, i les seues netes, Isabel i Montse, també és especial. Aquest vincle donarà lloc a un documental sobre ell i serà la raó de la seua segona visita a la Fira Literària Joan Cid i Mulet de 2026, que ja s’està preparant amb cura i il·lusió.
M’agrada dir-te que t’has fet d’estimar. Hem compartit projectes, pensaments, llibres i somnis; hem construït un fil invisible que transcendeix la distància i les diferències de les nostres vides.
Xerrar amb tu és sempre un plaer: els teus missatges arriben amb bon ressò, amb paraules que confessen, que es despullen. T’agraeixo les teues confidències, sovint molt íntimes, nascudes d’una sensibilitat que admiro.
Ernest Hemingway, premi Nobel de 1953, em ve al cap com un vigilant dels carrers i les places de Tortosa. L’abril del 1938, caminava entre els portals marcats per les bombes, capturant amb la mirada cada gest humà, cada deixalla de vida que persistia malgrat el fum i l’angoixa. Els cinc articles que va publicar al New York Times són testimonis vius de la guerra i de la ciutat, de la resiliència que la gent desplegava davant la destrucció.
Com ell, tu també observes el món amb intensitat: un català a Dallas, explorant ciutats i cultures, mentre la història de la teua Tortosa natal queda gravada en la memòria com una llum i una ombra que es barregen.
Les nostres vides són diferents, però complementàries. Jo visc a Font de Quinto, amb la meua família, i cada dia a l’institut la docència és una festa de curiositat i descobriment. L’Erasmus+ a Gifhorn amb l’alumnat d’alemany de 1r de batxillerat i 4t d’ESO és una experiència que m’omple: caminar pels carrers plens de llum, sentir l’aigua dels canals que murmura històries, perdre’s al museu de molins, amb els seus engranatges que remuguen passat i present… Tot això recorda als joves —i a mi mateix— la bellesa de la vivència directa i de la cultura que palpita entre les parets i els camps.
Tu, en canvi, vius a Dallas, ciutat d’ombres i llums, amb gratacels que retallen el cel com espases de vidre i carrers plens d’històries interminables. La telenovel·la Dallas, amb les seues intrigues de magnats, sembla un reflex exagerat però poètic de la realitat que t’envolta. JR, amb la seua astúcia i maldat, recorda que el poder és complex i sovint corrupte —va ser el primer dolentot de TV3, ni més ni menys—.
D’altra banda, els teus creuers a les Bahames i a les Bermudes, i altres viatges de coneixença, són moments de felicitat absoluta: temps per pensar, observar, investigar i escriure. És una solitud gaudida, que t’omple i et permet connectar amb tu mateix, amb el món i amb la teua creativitat. Et confesso que em causes enveja sana.
M’agrada especialment que estimes el poble de Jesús i la mar de la Ràpita, malgrat viure lluny.
La mar, la mar, la mar que tant m’estimo… Vergés dixit. Aquesta estima mostra la teua connexió amb la nostra terra i amb els teus orígens; és un dels teus ideals que més valoro.
Quant a la teua producció literària, vull destacar alguns llibres que considero essencials: Tortosa, 2021: Capital de la Cultura Catalana, que revela la riquesa i la fragilitat de la ciutat; El manuscrit Despuig, una obra que combina història i ficció amb mestria; i 9 dies per tornar a casa, que transporta els lectors a moments de la nostra història recent amb sensibilitat i profunditat. Cada pàgina reflecteix la teua mirada apassionada i l’amor per la cultura, la llengua i el passat.
La teua passió per figures com Felip Pedrell i Francesc Vicent Garcia, el rector de Vallfogona, és admirable. Pedrell, amb la seua mirada innovadora sobre la música catalana, i el rector, amb els seus sonets punyents i escatològics, són exemples clars de compromís amb la tradició i el patrimoni. La teua manera de recuperar i divulgar la seua obra manté viva aquesta herència i ens connecta amb la nostra història viva.
Voldria afegir també la meua devoció per Gerard Vergés, gran entre els grans de la poètica, que va saber fer de la paraula un acte de tendresa i de lucidesa infinita; i per Manuel Pérez Bonfill, el nostre professor de sempre, mestre d’ètica, d’ironia i d’humanitat. La teua generositat en recitar Vergés en anglès a la presentació dels meus dos darrers llibres em va emocionar profundament: aquell gest va transformar un acte formal en un moment íntim i màgic, on la llengua i la poesia creuaven mars i fronteres, connectant-nos amb la bellesa de la nostra cultura.
Pel que fa a la política actual, comparteixo la teua preocupació per líders com Donald Trump, amb la seua postura cap als estrangers, les seues declaracions incoherents i la priorització de l’ego sobre la responsabilitat. Tot això contrasta amb la teua integritat, amb el teu esperit obert, i amb el teu compromís amb la cultura i la dignitat humana.
Jo sóc —i m’hi sento— orgullosament rural. Estimo la lentitud de la terra, el ritme antic dels dies, el so del vent a les oliveres. És des d’aquest món senzill que miro el teu, vast i cosmopolita, amb fascinació. I t’imagino, Xabier, caminant per Alexandria, a Egipte, fent honor a la memòria d’Abu Bakr al Turtuishi, entre les pedres del cementiri d’Ualà, mirant el mar antic que uneix continents i memòries.
Gràcies per ser-hi, per les converses, pels consells i per compartir aquesta amistat que s’ha fet d’estimar. Tortosa, amb els seus racons de llum i ombra; Dallas, amb la seua tensió i glamur; Gifhorn, amb els canals tranquils i el museu de molins que murmura històries; Campredó, com a model de vida rural, carregat de patrimoni i de gent sana; i tots els llocs que hem compartit i imaginat junts, formen el mapa viu de la nostra complicitat i de la nostra estima per la vida, l’ensenyança, la literatura i la humanitat.
Espero que continuem compartint moments, projectes i, sobretot, la nostra passió per l’aprenentatge i la cultura.
Amb tota la meua estima,
Emigdi
