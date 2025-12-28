Carta des de l’estima (16): a Juan Tomàs Àvila Laurel

Benvolgut Juan Tomàs,
Abans de res, deixa’m felicitar-te l’any nou amb tota lla meua estima. Que aquest any et porte èxits personals, felicitat esplèndida i —tant de bo— canvis polítics extrems a Guinea Equatorial, d’aquells que sacsegen la història i retornen la dignitat als pobles.
Compartim dia de naixement, 6 de novembre: tu amb un any més i amb una trajectòria que pesa i il·lumina. Tots dos amb una mateixa passió irrenunciable per les lletres. Aquesta coincidència sempre m’ha fet somriure, com si el calendari també tingués memòria literària.
Admiro profundament la teua carrera literària i, sobretot, la teua rebel·lia política. Et mantens dempeus davant d’un govern infame, amb la paraula com a arma i com a refugi. Escrius sense agenollar-te, amb una lucidesa que incomoda el poder i amb una honestedat que consola els lectors. No és poca cosa romandre dret quan tot empeny a callar.
Fa uns dies em vas deixar un comentari al meu mur de facebook arran d’un apunt meu sobre la beca que l’Ajuntament de Barcelona va concedir, en el marc de la Fira de Guadalajara de Mèxic, a un autor llatinoamericà perquè escrigués sobre Barcelona en castellà. La meua queixa naixia del fet que costa moltíssim tirar endavant una carrera literària en la llengua catalana, la d’aquí, i que aquella decisió em semblava un insult als escriptors professionals que escriuen en la nostra llengua. Tu em vas respondre que comprenies plenament la meua queixa, però que també calia recordar que els autors africans en castellà sovint són considerats de tercera categoria.
He pensat molt en les teues paraules. Davant d’una literatura castellana hegemònica a l’estat, i davant la potència —editorial, mediàtica, simbòlica— de la literatura llatinoamericana, la literatura de Guinea Equatorial i d’altres territoris on s’usa el castellà (en un temps per imposició política) a l’Àfrica queda totalment menyspreada, com si fora una nota a peu de pàgina incòmoda. Tens raó: el centre sempre devora les vores, siga quina siga la llengua.
Potser per això, des de les Terres de l’Ebre, intento potenciar la literatura catalana dels espais perifèrics: la del Matarranya, la de l’Alguer, la de la Catalunya del Nord. Considero bàsica la literatura andorrana, i tot allò que naix fora del nucli poderós de Barcelona, València o Palma. La perifèria també pensa, també escriu, també explica el món. És veritablement essencial en el conjunt literari d’una llengua.
Fa uns anys vaig llegir molts poemes teus en una web que ara ja no trobo. Just aquests dies, però, n’he retrobat d’altres en diferents pàgines. Els teus poemes són d’una potència extraordinària: hi ha una humanitat viva que batega en cada vers, un lirisme extrem que no defuig mai la crítica social més contundent. Escrius sense pèls a la llengua, amb una claredat que és, alhora, bellesa i denúncia. Et comparo al gran Langston Hughes, de la Harlem Renaissance, que cridava fort per dir Jo també soc Amèrica.
El 2015 vaig traduir dos poemes teus al català, t’avanço que en traduiré més. De fet, m’agradaria moltíssim, algun dia, poder traduir al català alguna de les teues novel·les. He estat lector de tres de les teues obres narratives, una d’elles en traducció anglesa, i en totes hi he trobat retrats extraordinaris de la societat: precisos, implacables, profundament humans.
Permet-me uns versos breus contra la dictadura d’Obiang, perquè la poesia també ha de saber assenyalar, com tu fas de manera mestra:
Un home eternitzat al tron,
un país empresonat en silenci.
Tanmateix, la paraula no mor,
i cada vers és una esquerda
en el mur de la temor.
A més, el documental Un escritor de un país sin librerías és un retrat denúncia necessari. Et felicito sincerament per aquest gran retrat que feren de la teua persona. Em va emocionar saber que l’assistent de fotografia era del meu poble, Campredó: Josep Gutiérrez. Tot es lliga com l’allioli: els ingredients semblen dispersos, però quan bateguen junts creen una força irreductible.
Gràcies per la teua obra, per la teua fermesa i per la teua paraula insubornable. Que l’any que comença et trobe escrivint, resistint i il·luminant.
T’envie un comiat poètic, amb abraçada llarga:
Que el vent no t’apague la veu,
que la nit no t’esborre el nom.
Mentre algú et llegeixi,
Guinea respirarà,
i prendrà volada… la llibertat.
Amb tota la meua admiració,
Una abraçada
