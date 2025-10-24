Carta des de l’estima (1): a Jordi Mulet

Estimat Jordi,
Et confesso que vaig sentir un orgull sincer, profund, en veure la manera brillant en què vas conduir la Jornada del Patrimoni organitzada pels Amics dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa el passat dissabte. No sols per la precisió de la teua dialèctica, sinó per l’esperit que la sostenia: aquella estima tenaç que tens per la ciutat, pels seus murs gastats i pels racons que el temps ha anat esborrant del mapa sentimental de la gent. Quan et vaig veure mostrar el deteriorat barri de Santa Clara, no només hi vaig veure façanes esquerdades, sinó una mirada que encara sap llegir-hi la bellesa amagada, la promesa d’una passat que no es vol resignar.
El patrimoni, Jordi, no és una qüestió de pedres ni de façanes, sinó d’identitat i d’esperança. És un llenguatge que ens recorda d’on venim i que ens ajuda a imaginar qui podríem ser. Per això cal defensar-lo, tant en els grans monuments com en els menuts detalls: en la finestra de fusta d’una casa humil, en el carreró que encara conserva l’ombra d’un antic portal, en el so de l’aigua que baixa silenciosa pel riu de la nostra història.
Tortosa, la vella Dertosa i després Turtuisha, està plena de joies. Els seus edificis més emblemàtics parlen un llenguatge de pedra i de llum: la Catedral, que respira com un immens cor gòtic sobre les restes romanes, netejada la façana amb diners públics què hi farem?; el magnífic escorxador municipal, obra mestra del modernisme d’en Pau Monguió, deixeble gaudinià, que sembla un temple consagrat a la bellesa de l’ofici; i el mercat municipal, obra del gran Joan Abril i Guanyavents, amb la seua estructura metàl·lica tan harmònica, com un pont entre la tradició i la modernitat. El mestre Gaudí va crear una arquitectura estèticament preciosa a la Barcelona burgesa de l’eixample. En canvi, els seus deixebles a pagès varen donar vida a edificis bells per treballar: les catedrals del vi de la Terra Alta, el Priorat i la Conca de Barberà, l’escorxador i el mercat tortosins que hem esmentat anteriorment. Realment, un premi gran a la cultura rural.
Tanmateix, el modernisme tortosí mereix encara més reverència: la Casa Grego, amb els seus vitralls acolorits que semblen sospirs de llum; la Casa Brunet, amb la seua elegància vegetal i simbòlica; la Casa Matheu, la Casa Pinyol o la Casa Bau, totes elles exemples d’una època en què l’art i la ciutat respiraven al mateix ritme. Fins i tot els detalls més xicotets —una reixa, una cornisa, un mosaic— ens parlen de la fe que tenien en la bellesa, com si cada pedra volgués fer-nos més humans.
I després hi ha el parc municipal, un jardí que és una lliçó de paisatge i d’harmonia. Un espai on la natura i la cultura es donen la mà: allà es poden fer concerts o simples trobades, i és com si cada arbre fos un mestre pacient, com si cada camí ens recordés que el saber també pot ser una forma de passeig. Una classe d’alemany en aquest indret esdevé un homenatge al llenguatge i a la docència, quan treus la classe al carrer i amagues la clau del forrellat.
Amb tot, si hi ha un espai que mereix ser redescobert amb la teua passió, i que m’ha robat el cor, Jordi, és el call jueu de Remolins. Aquell entramat de carrerons estrets i silenciosos on encara ressona la veu dels antics habitants, testimonis d’una ciutat que va ser cruïlla de cultures i savieses. Allà varen habitar homenots com Menahem ben Saruq, que amb el seu diccionari Mahberet, el primer text lexicogràfic en llengua hebrea bíblica, va donar forma al llenguatge dels seus; o Ibrahim ibn Ya‘qūb, que des d’aquí va iniciar viatges que varen descriure el món conegut amb ulls de curiositat i respecte: el primer historiador que va documentar Bohèmia i Polònia. Tots dos, fills espirituals d’aquesta ciutat que va ser, durant centúries, un focus de cultura i convivència. El call no és només un barri antic: és una expressió fabulosa de la història compartida, una remembrança del que vam ser quan sabíem viure amb diversitat i saviesa.
Un nom en majúscules, Cristòfor Despuig, el nostre humanista major, autor dels Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, aquell diàleg tan viu entre passat i futur, la joia de la literatura catalana, entre el que som i el que voldríem ser. En Despuig entenia que una ciutat no havia de romandre quieta i immòbil. Tot i això, sembla que, cinc segles després, a voltes naveguem sense rumb, amb polítics que no saben —o no volen— escoltar la realitat ni els importa la veu de la història. No és demagògia, Jordi, els actes públics se’ls passen mirant el mòbil, ja que no els interessa gaire el que es diu, es veu.
En el mateix sentit, Jordi, ha estat horrible veure com els polítics, amb la seua mediocritat persistent, no han deixat ser poble a Campredó. Ens han negat el dret de decidir, el dret d’autogovernar-nos, fins i tot el dret de ser nomenats pel nostre propi nom. Aquest va ser tot un crim a la democràcia.
Allà on tu vius, també han tingut la descurança de posar el nom d’un polític a la biblioteca de la ciutat, quan Tortosa ha donat al món tants literats, pensadors i poetes que ho mereixerien infinitament més. És una ofensa a la cultura, una manca de sentit cívic que fereix l’esperit ciutadà.
Mentrestant, com una ferida oberta al mig del riu, el monument feixista continua dominant l’Ebre, com si encara haguéssem de retre homenatge a la barbàrie. Aquella pilastra de pedra, símbol d’una època de dolor i de submissió, hauria d’haver caigut fa temps. Cap ciutat que s’estima a si mateixa pot conviure amb un símbol de la seua humiliació. Enderrocar-lo aconsegueria alliberar els mals de la història.
En un àmbit totalment contrari, hi ha espais que mantenen viva la flama. La Sala d’Art Francesc Llop de Campredó n’és un exemple. Allà, entre obres d’art i il·lusions perennes, encara es pot respirar un poble que creu en la cultura com a acte de dignitat, amb l’art com la cirereta del pastís.
Jordi, continua ensenyant, enraonant i recordant. Cada vegada que mostres un carrer, que expliques un edifici o que rescates un nom antic, el patrimoni recupera la seua veu. La ciutat necessita aquesta veu —i els ciutadans també.
Salut tinguem,
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!