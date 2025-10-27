Carta (3): al MH Salvador Illa

Al Molt Honorable Sr. Salvador Illa Roca
President de la Generalitat de Catalunya
Molt Honorable President,
Permeti’m adreçar-me a vostè amb el màxim respecte. L’únic lligam que tinc amb la seua persona és el poble que ens uneix: la Roca del Vallès, del qual vostè va ser alcalde. Durant la postguerra, tres germans del meu iaio patern i un germà de la meua iaia paterna, procedents dels Reguers (Baix Ebre), hi van fer cap. Els van agafar de mossos pel simple fet de ser catalans —sí, només per això. S’hi van quedar, van fer raïls, i avui encara hi viuen els seus fills i nets.
He procurat sempre respectar tots els presidents de la Generalitat, també aquells amb una ideologia antagònica a la meua, com vostè mateix o José Montilla. Tanmateix, he de dir que aquest respecte no sempre ha estat correspost cap a altres presidents, com Quim Torra, per part de la seua formació política, ja que no pertanyia a l’estatus polític establert i va ser tractat amb una manca de consideració que considero injusta.
He de reconèixer, però, que em costa més respectar els presidents del País Valencià, especialment amb elements com Mazón, Zaplana o Camps. No ho voldria, però és molt difícil per la seua actitud anticatalana i de manca de respecte cultural total. Quins pardals!
De vostè, President, en veig llums i ombres. No em va agradar gens la seua gestió com a ministre de Sanitat, especialment en aquells mesos crítics de pandèmia —amb tot aquell escàndol relacionat amb el material sanitari, amb les mascaretes i els contractes opacs— ni, molt menys, el seu paper l’1 d’octubre del 2017, el dia més important de la història recent del nostre país. La seua participació en aquella manifestació amb tot el “fatxam” unionista va ser, com a mínim, controvertida, per usar un adjectiu suau.
Just avui fa vuit el anys el MH Carles Puigdemont proclamava l’efímera independència. Van arribar els empresonaments i els exilis, que vostè va defensar per a vergonya col·lectiva. Van jugar amb la vida de moltes persones, l’estat els va segrestar i els van fer perdre uns anys molt importants per a ells.
Mai no entendré per què, quan hi ha una majoria independentista, aquesta no és acceptada. En canvi, quan la majoria és espanyolista, ens ho refreguen pels nassos tantes vegades com calga, amb tot l’aparell mediàtic al servei del poder.
Amb tot, també vull reconèixer allò que em m’ha semblat positiu. Vaig valorar molt favorablement la seua actuació quan, personalment i sense intermediaris, va trucar a l’alcalde de Campredó, Damià Grau, arran d’un greu problema de talls en el subministrament elèctric al nostre poble. Aquella actitud directa i propera em va semblar excel·lent. En canvi, pocs dies després, em va doldre veure’l a Madrid, assistint a la desfilada del 12 d’octubre, mentre al nostre territori vivíem una emergència per una DANA. Es van tancar les escoles per precaució dies després, i vostè, en lloc de ser aquí, va optar pel servilisme de sempre davant Espanya. Molt bé el gest de Campredó; molt malament l’absència quan el país ho necessitava. I si hagués passat un desastre, les inundacions no esperen!
Del seu mandat, sincerament, no n’espero gaires coses, tot i que desitjaria equivocar-me. Només li demano que, com a mínim, es faça una política lingüística digna, que protegisca el català com a llengua pròpia d’aquest país. En aquest sentit, considero encertada la promoció dels cursos de català per a persones nouvingudes, que s’han incrementat darrerament. Sense el català, no seríem Catalunya, seríem tota una altra cosa; a l’igual que la resta de territoris de parla nostrada.
En canvi, l’engany sobre el finançament singular per a Catalunya mostrarà de nou la fragilitat total del país. Han tornat a prendre el pèl als seus votants i a tots aquells que els van voler creure. La caixa no està a les nostres mans, en disposen uns altres, aquells en qui vostè confia.
Res més. Aquesta carta no li arribarà a les mans, en soc conscient. Per damunt de tot, recorde sempre que serveix un poble que estima la seua llengua, la seua cultura, la seua dignitat i la seua llibertat.
Atentament,
Emigdi Subirats
Campredó, 27 d’octubre de 2025
