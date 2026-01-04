Carta (18): a Joan Garcia

Estimat Joan,
Primerament, et voldria desitjar un feliç Any Nou. Sé que probablement no llegiràs aquesta carta, però he tingut la necessitat de redactar-la, de posar per escrit tot el que penso i sento, com si les paraules fossen l’eco de l’admiració que tinc per la teua trajectòria.
Has recorregut un camí extraordinari, des dels camps modestos del CE Sallent fins al gran escenari del Barça: el Camp nou, el temple del futbol ara renovat i magestuós. Als 15 anys et vas incorporar al planter del RCD Espanyol, després de representar el CF Damm i el CE Manresa, i ràpidament vas irrompre al primer equip, fins a consolidar-te com a titular indiscutible. El juny de 2025, el teu trasllat al Barça després que el club activés la clàusula de rescissió va despertar passions i polèmiques, però tu ho vas afrontar amb serenitat: ni cames ni mans et varen tremolar, i el teu domini de la porteria és una lliçó de confiança i valentia. Sens dubte, ets avui un dels millors porters del món.
Ahir, al partit a Cornellà el Prat contra el teu antic equip, es va viure aquella tensió inevitable. La polèmica no era pel teu rendiment, sinó pel fet que havies triat el Barça en lloc d’un altre club. Molts van recordar el que va passar fa anys amb Figo, aquell portuguès traïdor als ulls dels culers, però el teu cas presenta una gran diferència: ets un xic de la casa, no un mercenari. Tenies una oportunitat única per créixer professionalment: qui hi hauria renunciat? El cas del portuguès va ser molt diferent, va haver tota mena de tripijocs que ja havia fet quan havia fitxat per un equip italià anteriorment.
Hi ha dos coses que em van sobtar i que mereixen ser dites sense embuts: primer, que Manolo González, el teu exentrenador, no et defensés i que ajudés a atiar el foc; avui en dia, en futbol, això es pot convertir en un incendi. Segon, el clima creat per la premsa, amb titulars esmolats i rumors inflats, que van escalfar el partit i podrien haver-te posat en perill. Una premsa que no pensa en el jugador, que no pensa en l’home, sinó només en el conflicte i la polèmica: això és injust i cruel. No ens enganyem: si haguessis triat l’equip aquell de cuyo nombre no quiero acordarme, l’afició perica t’hauria besat els peus. Tanmateix, vas triar el Barça, i això és el que irrita, això és el que provoca odi irracional.
Recordo, al respecte, una història llunyana, fa 35 anys, en un campament d’estiu a Benllech Bay, a l’illa d’Anglesey, al País de Gal·les. Hi havia molts afeccionats del Manchester City, que llavors jugava entre la 1a i la 3a divisió, els quals odiaven el Manchester United; en canvi, els del United el City els era indiferent. Aquí veig un paral·lelisme clar amb culers i pericos: el menut odia el gran, el gran té indiferència pel menut.
D’altra banda, em va emocionar veure’t jugar amb la selecció catalana contra Costa Rica. Tot i la tristesa que provoca que no puga competir internacionalment, amb jugadors com tu serien capaços de convertir-se en un equip potent i respectat. Ens condemnen a partits de costellada.
Felicitats especialment pel teu retorn al teu antic camp, on vas aturar-ho tot: moments com aquest queden gravats a la memòria, més enllà de colors i rivalitats.
Gràcies, Joan, per la teua carrera, per la teua valentia i per demostrar que el talent, la constància i el cor poden superar qualsevol polèmica. Gràcies per ensenyar-nos que la decisió d’un jugador —triar el Barça, seguir el seu camí— pot ser justa i valenta, encara que no tots ho entenguen.
Tinc el goig de dedicar-te un petit poema, amb tot el respecte i admiració que mereixes:
Porter de casa, mà de ferro i cor ardent,
damunt la gespa domines el temps i l’espai,
vigilant cada instant.
Ni cames ni mans no tremolen amb el teu joc valent,
ni el murmuri dels odiadors,
ni el foc mediàtic et poden fer dubtar.
Tries el teu camí amb coratge,
ànima pura i sense temor.
El gran temple et contempla brillar,
majestuós i fidel al teu honor.
I si l’odi crida,
si l’afició riva esclata en soroll insensat,
tu ho atures tot, Joan,
custodi dels gols,
art de la porteria,
llum del cel elevat.
Amb admiració i afecte,
