Carta (13) : a Fermin López

Benvolgut Fermín,
He volgut escriure’t aquesta carta com a seguidor del Barça des de la infantesa, amb una passió que la meua família ha viscut i transmès de generació en generació. Els meus pares, que es van casar el 29 de novembre de 1956 —una data que, amb ironia del destí, coincideix amb la fundació del Barça el 1899— sempre han viscut el club amb devoció absoluta. Recordo les nostres visites al Camp Nou com a moments màgics: sentir l’ambient, veure la pilota rodar i compartir aquells instants amb tota la família. Aquesta tradició segueix viva amb els meus fills, Rosa i Guillem, que són barcelonistes a morir. Rosa, especialment, segueix amb passió el Barça femení i sempre parla d’Aitana, Ainoa i Payor amb una admiració que transmet la nostra estima pel club i per la seua història.
No puc deixar de remarcar la meua admiració pel teu esforç en aprendre català. Aquesta decisió reflecteix no només respecte pel país que t’acull, sinó també un compromís profund amb la integració i l’aprenentatge que transcendeix el camp de futbol. És un gest excepcional i inspirador, com ho ha estat Michel, l’entrenador del Girona, encara que hauria de ser la norma entre tots els que arriben als Països Catalans. Aquesta voluntat s’alinea perfectament amb la teua brillantor acadèmica: sé que ets un jugador amb una formació sòlida i amb un veritable compromís amb els estudis. Aquesta coherència entre esforç intel·lectual i esportiu és admirable i reforça la imatge d’un professional complet, capaç de combinar talent, disciplina i curiositat.
Pel que fa a la teua trajectòria esportiva, admiro profundament el teu estil de joc. La teua capacitat per ocupar espais, anticipar-te als moviments rivals, controlar la pilota amb precisió i prendre decisions amb encert són signes d’un migcampista complert, amb una intel·ligència tàctica fora de sèrie. La teua consolidació al primer equip després del pas per la Masia és un reflex del teu treball constant, el teu talent innat i la teua disciplina, qualitats que inspiren confiança i fan que tant l’afició com els companys confiïn plenament en tu. Personalment, no volia que marxesses aquest estiu, i ja he adquirit una camiseta amb el teu nom com a mostra del meu suport i afecte. Quan veig jugadors com tu, Ferran Torres i Dani Olmo, penso en la qualitat excel·lent que aporten al club; i també segueixo amb admiració joves talents com Marc Bernal, Marc Casadó i Pau Cubarsí.
Per a mi, el Barça és molt més que un club: forma part intrínseca de Catalunya, la seua cultura i la nostra manera d’entendre l’esport i la vida. Per això, valoro profundament la teua decisió d’aprendre català i apropar-te a la nostra identitat. Si em permets, voldria recomanar-te alguns autors contemporanis de la literatura catalana que crec que poden enriquir la teua visió: Najat El Hachmi, amb la seua mirada sobre la identitat i la immigració; Albert Sánchez Piñol, amb la seua mestria narrativa i profunditat psicològica; Coia Valls, que combina sensibilitat i rigor literari; i Jaume Cabré, amb la seua complexa exploració dels sentiments i la història catalana. Llegir-los pot oferir-te una comprensió més profunda del país i dels valors que el Barça encarna.
Espero que pugues continuar creant rails al Barça, marcant la diferència amb la teua manera de jugar, la teua intel·ligència i la teua manera de ser dins i fora del camp. Tant jo com la meua família seguirem amb orgull i admiració tot el que facis, sabent que representa molt més que resultats esportius: és la continuïtat d’una tradició, d’un llegat i d’un amor per Catalunya i pel Barça que travessa generacions.
Amb estima i respecte,
Emigdi Subirats
“`
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!