Campredonencs a la Gran Guerra. De la Retirada a l’exili i els camps de concentració

Introducció
Quan a principis de febrer de 1939 les tropes republicanes i milers de civils varen emprendre el duríssim camí de la retirada a través del Coll d’Ares, el poble de Campredó, com tants altres dels Països Catalans, quedava marcat per un exili llarg i ple de privacions i censura. La caiguda de Catalunya va ser la prèvia immediata al comunicat de guerra de l’1 d’abril de 1939, amb què el General Franco proclamava la fi de la Guerra Civil i l’inici d’una dictadura que s’allargaria gairebé quaranta anys, la qual va intentar el genocidi de la llengua i la cultura catalanes.
Els campredonencs que varen travessar la frontera no eren militars professionals ni personatges protegits per la República —polítics, intel·lectuals o artistes— sinó soldats rasos, homes senzills, pagesos, paletes, jornalers i menestrals. Gent del poble, que va viure en pròpia pell les penúries de la derrota i de l’exili. No descobrim les amèriques si afirmem que els diners de la II República van ser destinats a una minoria de privilegiats.
El pas pel Coll d’Ares i les primeres privacions
El Coll d’Ares, en ple hivern de 1939, va ser escenari d’una marxa glaçada. El fred, les malalties i la manca d’aliments varen provocar morts silencioses, invisibles a les grans cròniques. El paisatge nevat i inhòspit va ser testimoni de la desesperació de milers de famílies i soldats esgotats.
Un cop a l’altra banda de la frontera, el que havia de ser refugi va convertir-se en reclusió: camps de concentració improvisats a la Catalunya Nord. Entre els principals cal esmentar Argelers, Sant Cebrià, Ribesaltes i el Barcarès, platges convertides en espais d’arena i filferros on varen tancar-se desenes de milers de republicans. Alguns enviats del règim franquista, com Carles Sentís i Josep Pla, van anar a aquests camps a convèncer els interns que tornessin ja que no hi haurien represàlies, justament tot el contrari del que va acabar succeint.
El tracte rebut a França
La paradoxa va ser dolorosa: el govern de la França de la “République, liberté, égalité, fraternité”, que en teoria havia d’encarnar els valors republicans, va tractar els exiliats republicans com a salvatges, sospitosos i indesitjables. Varen ser tancats, humiliats i vigilats per la Guàrdia Senegalesa, que representava el braç armat d’una acollida hostil.
Tanmateix, al costat d’aquest menyspreu institucional, també va haver-hi la solidaritat de famílies nord-catalanes que, davant del sofriment d’aquells homes i dones, varen compartir menjar, roba i escalf humà. Sense aquesta ajuda, molts haurien vist minvades encara més les possibilitats de sobreviure.
Vida als camps de concentració
La vida dins els camps va ser d’una duresa extrema: fred, gana, malalties i humiliació. Tot i això, enmig de la misèria, alguns sectors improvisaven petites zones de lleure, on els homes cantaven, jugaven a cartes o feien tertúlia, mantenint viva la humanitat i la germanor.
Campredonencs a l’exili: vides concretes
El cas dels campredonencs permet entendre com aquest exili va colpejar el poble ras:
• Eduardo Rey Rodríguez, casat amb Lola Verge, era alcalde de Campredó el 1937. Pagès de professió, el seu extens epistolari amb la dona ens aporta informació molt valuosa sobre la seua vida a l’exili: la precarietat econòmica, les feines dures i mal pagades, la temor constant a una nova guerra, la França ocupada i l’arribada dels nazis a la frontera nord-catalana. També hi apareixen elements més íntims: l’enyorança, la fragilitat emocional, i fins i tot les ombres del comportament dels homes exiliats, no sempre tan honest ni fidel com haurien volgut les seues famílies. Eduardo Rey va retornar el 1948 arran de la mort tràgica del seu fill.
• Manuel Príncep: establert al centre de França, mai no va retornar a la seua terra natal.
• Francesc Sebastià Cid: va passar 17 anys exiliat. Va deixar enrere la dona i tres fills. Tingué un germà mort a la presó de Pilats el 1941 i un altre a la batalla de l’Ebre, exemple de família trencada pel conflicte. La vida del seu germà Ramon està narrada a la novel·la Expedient 3295.
• Joaquim Roca: deportat al camp nazi de Neuengamme, sobre el qual s’ha de presentar una comunicació específica.
• Pere Sanahuja: la seua vida ha estat novel·lada a El vent de dalt de Xavier Guillamon. Morí en accident laboral a França.
• Família Barberà (els Quinceto): tota exiliada, excepte Joan Barberà Colomé, el fill menut, afusellat a Pilats el 8 d’agost de 1939, el mateix dia que l’alcalde Rodríguez i el metge i polític Primitiu Sabaté.
• Família de Ramon Príncep: exiliats que mai no tornaren.
• Fermín Castells: havia publicat cartes al setmanari Lluita durant la guerra. No tornà fins després de la mort del dictador.
• Joaquin Prades i Salvadora Cervera. Exiliats amb els seus dos fills, el gran va ser empresonat al camp de concentració d’Astorga.
• Tomàs Tomàs Altadill, exemple d’aquell que se l’ha engolit la història. Va ser deportat a un camp de concentració nazi. A Campredó es desconeix totalment qui era.
• Ramon Aubalat. Va tornar després d’uns mesos, i va ser enviat al camp de concentració d’Astorga, a León.
Aquest mosaic de vides reflecteix la tragèdia col·lectiva i el caràcter anònim, lluny del relat dels grans noms, dels campredonencs a l’exili.
La colònia campredonenca a Soisy-sur-École
Molts dels exiliats campredonencs s’establiren a Soisy-sur-École, a l’Illa de França. Allí, primer els exiliats republicans i després, a partir de 1956, els emigrants econòmics, configuraren una petita colònia campredonenca que va mantindre viu el lligam amb el poble d’origen. Aquest espai de memòria col·lectiva permet entendre la continuïtat entre l’exili polític i l’emigració posterior.
Conclusions
Els campredonencs que varen viure la guerra i l’exili no varen ser generals ni ministres, sinó homes i famílies humils que patiren en silenci la pèrdua de la guerra i la repressió del franquisme.
El Coll d’Ares, els camps d’Argelers, Sant Cebrià i el Barcarès, el menyspreu d’una França republicana que els tractà com a salvatges, la temor a una nova guerra i després a l’ocupació nazi, conviuen en la seua memòria amb la solidaritat de famílies nord-catalanes i amb l’enyorança del poble perdut.
A través de noms concrets —Eduardo Rey i Lola Verge, Manuel Príncep, Francesc Sebastià, Joaquim Roca, Pere Sanahuja, els Barberà, els Príncep, Fermín Castells— recuperem la memòria d’un poble, Campredó, que va viure la guerra des de baix i que, malgrat les derrotes i l’exili, deixà testimoni d’una voluntat col·lectiva de sobreviure i transmetre.
En recordar-los avui, en el marc del congrés Ebrencs a la Segona Guerra Mundial, dignifiquem les seues vides i connectem amb una memòria que encara ens interpel·la: la de la gent senzilla que, tot i perdre la guerra, va mantindre la humanitat en els moments més foscos.
