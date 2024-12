Calaixos mal tancats: La segona novel·la negra de Jaume Arasa

El jove autor tortosí Jaume Arasa ens torna a sorprendre amb una segona novel·la negra, Calaixos Mal Tancats, que ha estat editada per Llibres del delicte, i ha tingut una bona rebuda tant pels lectors com per la crítica.

Ens submergeix en el misteriós i fascinant món del Delta de l’Ebre. La trama es desencadena amb el descobriment accidental que fan dos bussejadors en trobar objectes de gran valor baix de l’aigua. Aquesta descoberta posa en marxa una sèrie d’esdeveniments inesperats i perillosos, que culminen amb l’aparició de cadàvers escopits per les aigües del riu, la fontana que dona vida i identitat a un vast territori.

La intriga que es desenvolupa entre els pobles vora l’Ebre i el cap-i-casal català dona molta força a l’eix narratiu, creant un contrast entre la tranquil·litat aparent dels paisatges i l’angoixa dels secrets amagats. No cal dir que l’ombra del xantatge és ben present al llarg de tota la història, afegint una capa extra de tensió i misteri.

Aquest jove advocat tortosí, amant de les lletres, desplega amb mestria una història intricada, on els secrets amagats als calaixos de la memòria es van revelant de manera gradual però contundent. Cada pàgina esdevé un nou enigma, una nova peça en el trencaclosques d’una trama plena de girs sorprenents i personatges contradictoris.

El lector és atrapat per la foscor dels esdeveniments que es desencadenen: segrests misteriosos, crims aïllats que semblen tenir connexions insospitades i un ambient de tensió constant que es manté fins al final. La capacitat de l’autor per teixir una xarxa tan complexa i fascinant és vertaderament digne d’elogi.

El talent d’Arasa no només rau en la seua habilitat per crear línies argumentals captivadores, sinó també en la seua destresa per descriure amb detall l’ambient del Delta de l’Ebre. Les seues paraules traslladen el lector a aquest indret singular i tan estimat, amb els seus paisatges aquàtics, les seues tradicions i la seua atmosfera única.

La novel·la presenta una crítica ferotge a la cobdícia i la corrupció institucional, amb tocs contundents contra la contaminació mediambiental i la manca de recursos envers la preservació del patrimoni cultural. Aquestes temàtiques afegeixen profunditat a la trama i reforcen el missatge de la història.

L’ús del català ebrenc en els diàlegs de la ruralia proporciona una veracitat extraordinària a l’acció, connectant profundament el lector amb el context local. Aquest detall lingüístic no només enriqueix la narrativa, sinó que també ofereix una finestra autèntica a la cultura i les tradicions de les comarques centrals dels Països Catalans. Les converses dels personatges guanyen en realisme i proximitat, fent que el lector se senti immers en l’ambient de la novel·la, com si estigués passejant pels carrers i paratges del Delta.

A més, Arasa demostra una gran habilitat per combinar diversos elements narratius que mantenen el lector enganxat. La incorporació de notícies de diaris aporta un toc de veracitat i actualitat, mentre que els missatges personals de telèfon reflecteixen la immediatesa i la intimitat de les relacions entre els personatges. Aquest ús dels missatges personals permet una visió més profunda de les emocions i motivacions dels protagonistes, afegint capes de complexitat a la trama.

L’ús intensiu del diàleg com a força narrativa dona a la novel·la un ritme dinàmic que fa avançar la història amb agilitat. De fet, no són meres converses, sinó que serveixen com a vehicles per al desenvolupament de la trama, revelant informació clau i matisos dels personatges. Aquesta tècnica narrativa permet que els lectors siguin testimonis directes de les tensions, els conflictes i les aliances que es formen al llarg de la història.

En conjunt, aquestes estratègies narratives converteixen Calaixos Mal Tancats en una novel·la vibrant i captivadora, on cada element contribueix a crear una experiència lectora rica i immersiva. Jaume Arasa aconsegueix teixir una xarxa de veus i històries que atrapen el lector, mantenint-lo en suspens i connectant-lo emocionalment amb el destí dels personatges.

En la primera obra, Joc de màscares, ja va demostrar el seu talent per a la narrativa fosca i captivadora. Amb Calaixos Mal Tancats, Arasa dona un pas endavant i s’incorpora a una curta llista d’autors de novel·la negra ebrencs i prioratins com el també tortosí Jordi Pijoan i el falsetà Fede Cortés, enriquint el panorama literari amb la seua bona aportació.

L’autor, que ha estat un consumidor apassionat de novel·la negra des de ben jovenet, aporta la seua experiència i amor pel gènere en tot moment. Aquesta passió es fa evident en la seua capacitat per mantenir el suspens i la intriga, atrapant els lectors en una narrativa que no deixa indiferent.

No és d’estranyar que hagi rebut crítiques positives que lloen tant la seua narrativa com la seua capacitat per mantenir el suspens i l’interès del lector fins al darrer moment. Esperem que es converteixi en tot un referent obligat per als amants del gènere i per a tots aquells que busquen una lectura apassionant i ben escrita.