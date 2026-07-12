Artur Quintana i Sigrid Schmidt: una vida dedicada a la llengua, la memòria i la cultura catalana

Artur Quintana i Sigrid Schmidt formen part d’un reduït grup d’intel·lectuals que han convertit la investigació, la docència i la divulgació en una manera de defensar la llengua catalana i el patrimoni cultural europeu. La publicació d’Estampes de família (1789-1950) és molt més que un llibre de memòries familiars. És el resultat de molts anys de recerca, converses, documentació i reconstrucció d’un passat que travessa fronteres, guerres, migracions i canvis socials. Mitjançant les històries de les seues famílies, ens ofereixen també el retrat d’una Europa que va transformar profundament la vida de milions de persones.
Els autors reconstrueixen les vivències dels seus avantpassats entre els anys 1789 i 1950. No es tracta d’un simple arbre genealògic ni d’un relat nostàlgic, sinó d’una obra que combina el rigor històric amb la narració personal. Les diferents generacions permeten seguir l’evolució de la societat europea des de finals del segle XVIII fins després de la Segona Guerra Mundial. Els canvis polítics, els conflictes bèl·lics, les transformacions socials i les experiències quotidianes apareixen explicats des de la proximitat de les històries familiars.
Aquesta perspectiva converteix el llibre en una obra singular: la gran història s’entén a través de les persones, dels seus records i de la transmissió de la memòria entre generacions. El volum és també un homenatge als qui van construir el present des de l’anonimat.
Artur Quintana, una figura imprescindible de la filologia catalana
Nascut a Barcelona el 1936, Artur Quintana és un dels grans especialistes en els parlars catalans de la Franja de ponent. Es va formar en filologia romànica i germànica a les universitats de Barcelona i Colònia i va desenvolupar bona part de la seua carrera acadèmica a Alemanya, com a bibliotecari i professor universitari. Durant més de mig segle ha investigat la llengua catalana parlada al Matarranya, la Ribagorça i altres territoris de la Franja. Les seues obres sobre dialectologia, literatura popular i història lingüística són avui referència obligada per als investigadors.
Entre les seues aportacions destaquen els estudis sobre el parlar de la Codonyera, les investigacions sobre literatura oral, els treballs dedicats al patrimoni lingüístic de la Franja i diverses obres pedagògiques que han contribuït a normalitzar l’ensenyament del català en aquell territori. També ha estat una figura clau en la defensa dels drets lingüístics dels catalanoparlants de la Franja.
La seua autoritat científica ha estat reconeguda amb nombroses distincions al llarg de la seua trajectòria, però sobretot amb el respecte de diverses generacions de filòlegs, investigadors i estudiosos de la llengua catalana.
Sigrid Schmidt, una investigadora de la cultura popular
Sigrid Schmidt ha desenvolupat una extensa trajectòria com a filòloga, etnòloga i investigadora de la literatura oral. Els seus treballs sobre rondalles, llegendes, cançons tradicionals i patrimoni immaterial han contribuït a preservar un llegat cultural que sovint només havia estat transmès oralment. La seua tasca ha anat molt més enllà de la investigació acadèmica. Durant dècades ha col·laborat amb Artur Quintana en projectes de documentació del patrimoni cultural de la Franja, convertint-se en una de les persones que millor coneixen les tradicions populars d’aquest territori. La seua aportació ha estat essencial per preservar un patrimoni immaterial que, sense aquest treball pacient de recerca sobre el terreny, probablement s’hauria perdut per sempre.
Un compromís compartit amb la Franja i la llengua catalana
La trajectòria d’Artur Quintana i Sigrid Schmidt és també la història d’un compromís constant amb la cultura catalana. Han recorregut pobles, entrevistat centenars d’informants, recopilat paraules, contes, cançons i testimonis que, sense la seua dedicació, probablement s’haurien perdut.
El seu treball ha contribuït decisivament a donar prestigi acadèmic a les varietats catalanes de la Franja i a demostrar que la riquesa d’una llengua també es troba en les seues variants locals, en la cultura popular i en la memòria de la gent.
No s’han limitat a estudiar la llengua des dels despatxos o les universitats. Han compartit la vida dels pobles, han escoltat la gent gran, han recollit expressions, topònims, cançons i relats que formen part de la identitat de la Franja. Gràcies a aquesta tasca, avui disposem d’un valuós patrimoni documental que permet conèixer millor la història i la riquesa lingüística d’aquest territori.
El preu del compromís
Llur dedicació a l’estudi i la defensa del català a la Franja no sempre ha estat ben rebuda. Al llarg dels anys, especialment a la Codonyera, han hagut de suportar incomprensions, desqualificacions i prejudicis pel simple fet de defensar la realitat lingüística del territori.
Artur Quintana, tot i ser un dels màxims especialistes en el català de la Franja, ha estat conegut despectivament per alguns sectors com “l’alemany”; a Sigrid Schmidt, sovint l’han reduïda a “la dona de l’alemany”.
Tampoc no han faltat acusacions sense fonament. Durant anys s’ha escampat el tòpic que eren “aquells que mos volen fer catalans pagant Pujol”, una expressió que pretenia insinuar, falsament, que la seua tasca responia a interessos polítics o econòmics. La realitat és ben diferent. Tant Quintana com Schmidt han dedicat dècades a documentar, estudiar i preservar una llengua que ja era parlada pels habitants de la Franja molt abans que existiren les polèmiques polítiques actuals.
Paradoxalment, les crítiques no han fet sinó reforçar el valor de la seua obra. Amb paciència, discreció i una dedicació constant, han continuat treballant perquè les generacions futures coneguen i valoren el patrimoni lingüístic i cultural de la Franja. Avui, la seua trajectòria és reconeguda dins i fora dels territoris de parla catalana, i constitueix un exemple de com la ciència, la cultura i el compromís poden resistir els prejudicis i les campanyes de desprestigi.
Un llegat que perdura
En una època marcada per la globalització i la desaparició progressiva de moltes tradicions, l’obra d’Artur Quintana i Sigrid Schmidt adquireix un valor extraordinari. Han demostrat que investigar la llengua i la cultura és també preservar la identitat col·lectiva.
Estampes de família resumeix perfectament aquesta manera d’entendre la recerca: la història dels pobles comença sempre per la història de les persones. És precisament aquesta mirada humana la que converteix el llibre en una lectura valuosa tant per als estudiosos com per als lectors interessats en la memòria, la història i la cultura catalana.
El llegat de tots dos transcendeix la filologia. És el testimoni d’una vida dedicada a conservar la llengua, les paraules i les històries que conformen la identitat dels territoris de parla catalana, especialment de la Franja de ponent, on la seua tasca és avui considerada una aportació fonamental al coneixement i a la dignificació del patrimoni cultural català.
Més enllà dels llibres, dels estudis i dels reconeixements, Artur Quintana i Sigrid Schmidt deixen un exemple de coherència i de fidelitat a la cultura que han estimat i defensat durant tota la seua vida. En temps en què les llengües minoritzades continuen necessitant veu i compromís, la seua obra recorda que la millor manera de preservar un patrimoni és conèixer-lo, estudiar-lo i estimar-lo. Aquesta és, probablement, la seua aportació més valuosa i el llegat que perdurarà per a les generacions futures.
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