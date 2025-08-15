Arbó, Deledda, Blasco Ibáñez i Mistral: Literatura, llengua i fidelitat cultural

La història literària europea de finals del segle XIX i principis del XX ens ofereix un mosaic fascinant de creadors provinents de cultures perifèriques, cadascun amb una relació particular amb la llengua i la identitat. Grazia Deledda, Vicente Blasco Ibáñez, Sebastià Juan Arbó i Frédéric Mistral comparteixen certs punts en comú: tots beuen de raïls locals molt fortes, tots tenen projecció més enllà del seu territori i tots treballen amb el realisme com a punt de partida. Tanmateix, davant la tria lingüística, les seues decisions divergeixen radicalment.
Raïls i univers literari
Grazia Deledda (1871-1936). Novel·lista sarda i Premi Nobel de Literatura (1926), construeix la seua obra sobre la base del paisatge, les tradicions i el fatalisme moral de la Sardenya rural. Els seus personatges viuen atrapats entre el desig i el codi moral imposat, en una lluita constant entre pecat i redempció. El paisatge és gairebé un personatge més, carregat de simbolisme. Escriu sempre en italià, llengua oficial, i porta el món sard a l’escena literària transalpina sense incorporar-hi la llengua pròpia.
Vicent Blasco Ibáñez (1867-1928). Escriptor valencià, periodista i polític republicà. Les seues novel·les ambientades al País Valencià (Cañas y barro, La barraca) són retrats vigorosos del conflicte social, la lluita per la terra i la tensió entre classes. El seu estil és ràpid, narratiu i coral. Escriu en castellà per raons polítiques i de mercat, amb l’objectiu d’arribar a tot l’Estat i a un públic internacional.
Sebastià Juan Arbó (1902-1984). Novel·lista de les Terres de l’Ebre, autor de Tino Costa, Camins de nit i L’inútil combat. La seua prosa és més lenta, descriptiva, amb un to melancòlic i introspectiu. Retrata el desarrelament i la solitud de personatges que lluiten en entorns rurals durs. Per la profunditat psicològica i el pes del destí en els seus personatges, se’l va anomenar “el petit Dostoievski”. Només va escriure en castellà, forçat per la situació política de la postguerra.
Frédéric Mistral (1830-1914). Poeta occità, fundador del Felibritge i Premi Nobel (1904). Escriu tota la seua obra en occità provençal i esdevé símbol de la resistència cultural i lingüística. La seua creació literària va lligada a un projecte militant: la dignificació de la llengua pròpia i la creació d’eines normatives com el Tresor dóu Felibrige, un diccionari monumental.
La qüestió lingüística: fidelitat i pragmatisme
Aquí apareix la gran línia divisòria: la fidelitat lingüística. Mistral és l’exemple més clar d’un autor que sacrifica projecció immediata per defensar la seva llengua. Escriu en occità malgrat el prestigi del francès, i aconsegueix un Nobel sense trair aquest principi.
Deledda i Blasco Ibáñez opten pel pragmatisme: utilitzen la llengua estatal (italià i castellà) per aconseguir mercats amplis i reconeixement internacional. Això els dona projecció, però no contribueix a la normalització de la seua llengua d’origen (sard i català).
Arbó és un cas intermedi: escriu en català, però també en castellà per adaptar-se a les circumstàncies polítiques i editorials del moment.
Aquesta tria té conseqüències profundes: Mistral deixa una empremta duradora en la identitat cultural occitana, fins i tot sense aconseguir la plena normalització. Deledda i Blasco són vistos com a grans figures literàries, però llur obra no reforça el corpus literari de les llengües minoritzades que els van veure néixer. Arbó manté un vincle vital amb el català.
Afinitats literàries i comparació amb Dostoievski
Tot i les diferències lingüístiques, hi ha connexions temàtiques amb Fiódor Dostoievski: Deledda: comparteix amb Dostoievski el pes del pecat, la culpa i la redempció, però ho porta a un terreny més local i simbòlic, amb el paisatge com a jutge silenciós.
Blasco Ibáñez: coincideix amb ell en el retrat de tensions socials, però Blasco és més polític i materialista, mentre que Dostoievski és filosòfic i espiritual.
Arbó: per la seua introspecció psicològica i el destí tràgic dels personatges, se l’anomena “el petit Dostoievski”. El seu realisme és més íntim, però hi ha la mateixa compassió pels derrotats i el reconeixement del dolor com a element inevitable de la vida.
Tres maneres d’entendre el paisatge
Deledda: el paisatge és un personatge més, ple de simbolisme i fatalisme. La muntanya, el vent i la terra no només acompanyen, sinó que jutgen i condemnen.
Blasco: el paisatge és productiu i social, un camp de batalla per la terra i el poder. L’horta, l’albufera o el secà són escenaris de conflictes econòmics.
Arbó: el paisatge és escenari de soledat i resignació; un riu lent, una boira persistent, una terra que exigeix resistència silenciosa.
Mistral: el paisatge és també identitat; és el territori que parla la llengua que ell escriu. La Provença és bressol i senyera.
Un exercici comparatiu
Si descrivim la mateixa escena —un home roba pa per alimentar la família— cada autor la faria així:
Dostoievski: drama espiritual i filosòfic, lluita entre Déu i el diable dins la consciència.
Deledda: fatalisme moral, religió i paisatge que observa i jutja.
Blasco: acció directa, denúncia de la injustícia social.
Arbó: melancolia i resignació rural, amb pes del silenci i la vergonya.
Mistral: orgull identitari, arrelament al territori i comunitat com a marc moral.
El llegat de la llengua i la projecció
En el debat entre fidelitat lingüística i projecció internacional, la història ens mostra camins divergents:
Mistral demostra que és possible obtenir un Nobel escrivint en llengua pròpia, amb un impacte simbòlic incalculable per a la seua cultura.
Deledda i Blasco mostren que el pragmatisme lingüístic pot garantir difusió i reconeixement, però al preu de deixar la llengua d’origen fora del cànon internacional.
Arbó es mou en un punt intermedi, combinant llengua pròpia i estatal segons les condicions històriques.
La història literària hauria sigut diferent si Deledda hagués escrit en sard i Blasco en català: probablement haurien tingut menys difusió immediata, però el valor simbòlic per a la normalització hauria estat tan gran com el que Mistral va aportar a l’occità. En tots els casos, la tria lingüística no és només un instrument literari, sinó també una declaració política i cultural.
