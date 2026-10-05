Antoni Fiter i Rossell i el Manuel Digest d’Andorra

Antoni Fiter i Rossell (Ordino, 1706 – Barcelona, 1748) és una de les figures fonamentals de la cultura i de la història intel·lectual d’Andorra. Va ser jurista, historiador, sacerdot i veguer episcopal, i és sobretot conegut per haver escrit el Manual Digest de les Valls Neutres d’Andorra, l’any 1748.
Vida i formació
Va néixer a Ordino el 6 de maig de 1706, en el si de la família Rossell, una de les nissagues tradicionalment més importants d’Andorra. Va estudiar a la **Universitat d’Osca**, on es va doctorar en dret l’any 1731. Era també doctor en Sagrades Escriptures.
Va exercir com a veguer episcopal d’Andorra, és a dir, com a representant judicial del bisbe d’Urgell en el sistema institucional de les Valls. La seva formació jurídica i el coneixement dels costums locals el van convertir en una figura especialment adequada per recopilar i sistematitzar la tradició jurídica andorrana.
Va morir prematurament a Barcelona el 28 d’octubre de 1748, el mateix any en què va completar el Manual Digest.
El Manual Digest
La seua gran obra és el Manual Digest de las Valls Neutras d’Andorra, acabat el 1748 per encàrrec del Consell General de les Valls d’Andorra. No és una novel·la ni una obra literària en el sentit modern: és sobretot una compilació historicojurídica i política, però té una enorme importància per a la història de la cultura escrita catalana i andorrana.
L’obra recull:
– la història d’Andorra;
– la geografia i descripció de les Valls;
– el sistema de govern;
– les institucions;
– l’organització de la justícia;
– els usos i costums;
– els privilegis dels andorrans;
– les relacions amb els coprínceps;
– aspectes religiosos;
– i diverses màximes i reflexions sobre el bon govern.
El text es divideix en sis llibres i acaba amb una sèrie de màximes de caràcter polític i moral. El Govern d’Andorra destaca que el llibre conté sis grans àmbits relacionats amb la geografia, història, institucions, justícia, costums i privilegis.
Una obra fonamental per entendre Andorra
La importància del Manual Digest va molt més enllà de ser una simple recopilació de costums. Fiter i Rossell va intentar fixar per escrit els fonaments històrics, jurídics i polítics de la comunitat andorrana. Ell mateix presenta el llibre com la «pedra fundamental» sobre la qual es fonamenta el govern de les Valls. Això explica que posteriorment fos utilitzat com a referència jurídica i política. De fet, l’obra va tenir una autoritat considerable en la tradició institucional andorrana.
La identitat andorrana
Un dels aspectes més interessants de Fiter i Rossell és la seva reflexió sobre la identitat política d’Andorra. En el context del segle XVIII, les Valls es trobaven sota la cosobirania del bisbe d’Urgell i del comte de Foix, posteriorment representat pel rei de França. Fiter i Rossell va posar per escrit els principis que explicaven aquest sistema polític particular.
El Manual Digest és, per tant, un document extraordinari per entendre com els andorrans del segle XVIII concebien el seu país, les seves institucions i la seva relació amb els territoris veïns.
És especialment interessant que en l’obra Andorra sigui definida com a «part i porció del Principat de Catalunya», una formulació que permet estudiar la vinculació històrica, lingüística i cultural entre Andorra i el conjunt dels territoris de parla catalana.
La llengua
Fiter i Rossell va escriure en català, en un registre formal i jurídic propi del segle XVIII.
El Manual Digestés , per això, també una peça important de la història de la llengua catalana. Un estudi lingüístic citat pel Govern d’Andorra considera que la llengua del Manual Digest és una mostra representativa del català escrit de registre savi del Set-cents.
Això fa que Fiter i Rossell sigui interessant no només per a la història d’Andorra, sinó també per estudiar el català de l’edat moderna.
L’Arxiu de les Set Claus
Una altra aportació important és la seva preocupació per la conservació de la documentació històrica.
Fiter i Rossell va defensar una millor organització de l’arxiu del Consell General. Aquesta preocupació està relacionada amb l’origen de l’actual Arxiu de les Set Claus, que conserva documentació essencial de les institucions andorranes.
L’arxiu conserva actualment milers de documents, pergamins i llibres manuscrits i constitueix una de les grans fonts per conèixer la història institucional d’Andorra.
Influència posterior
La influència de Fiter i Rossell va ser immediata. El Politar andorrà, escrit el 1763 per Antoni Puig, es basa en gran part en el Manual Digest, tot incorporant-hi modificacions.
Durant molt temps, però, el Manual Digest va romandre manuscrit. No es va publicar fins al 1987, quan se’n va fer una edició moderna.
Això és important: durant més de dos segles la seva obra va circular fonamentalment en còpies manuscrites i va mantenir una autoritat institucional sense convertir-se en un llibre de difusió general.
En resum
Jo definiria Antoni Fiter i Rossell com el primer gran prosista i pensador polític de la cultura andorrana. No és un escriptor literari en el sentit contemporani, però ocupa un lloc excepcional perquè va convertir en text escrit *memòria històrica, els costums, les institucions i la concepció política d’Andorra.
Per a una fitxa d’escriptors andorrans, jo destacaria aquestes cinc idees:
ANTONI FITER I ROSSELL
1706 – 1748 · Ordino
– Professió: jurista, historiador, sacerdot i veguer episcopal.
– Obra principal: Manual Digest de les Valls Neutres d’Andorra (1748).
– Gènere: historiografia, dret consuetudinari i pensament polític.
– Importància: primera gran sistematització escrita de la història, les institucions i els costums d’Andorra.
– Llengua: català.
– Llegat: una de les obres fundacionals de la cultura escrita i de la consciència institucional andorranes.
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