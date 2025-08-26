Antoni Canu: poeta de l’Alguer i de la terra

Antoni Canu (Ocier, 1929) és un dels noms més destacats de la poesia contemporània en català. Sard de naixement però alguerès d’adopció, va arribar a la ciutat de l’Alguer de petit i amb el temps va convertir el català local en la sua llengua literària. La sua trajectòria, reconeguda amb nombrosos premis —inclosa la Creu de Sant Jordi—, combina amor per la terra, compromís amb la llengua i una profunda sensibilitat humana.
Els seus versos transiten entre la memòria personal, la identitat col·lectiva i la bellesa de les coses senzilles. Tant en poemes de to elegíac com en peces més de celebració, Canu sap transformar elements concrets (un carrer, un camp, una festa) en símbols universals.
Anàlisi dels quatre poemes
Vella Alguer
En aquest poema, la ciutat apareix com un ésser viu i ferit: muralles i torres testimonien un passat gloriós ara silenciat. El jo poètic hi planta la seua veu com a acte de resistència i es pregunta si les finestres tancades tornaran a obrir-se. Les “reguines” del temps, paraula d’origen sard que significa arrels, representen la memòria que encara el sosté. És un cant melancòlic però ple d’esperança per la llum i la llengua dels pares.
Elegia de Figos
Aquí el record se centra en un espai rural concret, Figos, on la bellesa i el treball de la terra s’uneixen al somni d’aturar el temps. Les imatges del camp, amb espigues com vestals i l’aroma de mançanella, es mesclen amb la presència espiritual dels morts, figures acollidores que connecten el present amb “l’Altre Món i l’Advenir”. És una elegia que, més que lamentar, celebra la continuïtat vital.
La terra
Poema d’arrelament profund, on la terra és presentada com a “segona mare”. Canu la descriu com a mestra i espai vital on ha après, treballat i somiat. La identificació amb el paisatge arriba al punt de dir-se “espiga del camp, del sol i de les estrelles”. Tot i reconèixer el pas del temps que asseca les arrels, la imatge final és la del “bategar de la vida”, que manté viva l’essència.
Focs de Sant Joan
A diferència dels tres anteriors, aquest és un poema de celebració immediata. La nit de Sant Joan hi apareix amb flames que “mosseguen la nit”, mans que teixeixen amor i cants que arriben a les estrelles. El foc és purificació i comunió; l’alegria entra “dolçament en la sang” i converteix la festa en un moment de connexió col·lectiva i còsmica.
Com a toc final
Antoni Canu, amb sa paraula neta i sincera, ha sabut cantar l’Alguer, la terra i lo foc amb la mateixa intensitat amb què se canta una mare o un amor gran. En Vella Alguer i La terra mos mostra la vida com a arrelament i memòria; en Elegia de Figos, com a retorn espiritual; i en Focs de Sant Joan, com a festa i comunió.
La sua poesia és un fil que lliga lo passat amb lo present, la vida quotidiana amb lo somni, i la llengua catalana de l’Alguer amb l’universal. I així, com ell mateix escriu, “se fermi la mia veu” dins una cultura que, gràcies a veus com la sua, no se vol mai callar.
